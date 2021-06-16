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Новости Политика Украины
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Аваков (3443) ВР (28822) МВД (9221) отставка (3107)

"Слуга народа" Корниенко об отставке Авакова: Разговоров таких не слышал, постановлений в Раде не видел

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В Верховной Раде на сегодняшний день нет постановлений об отставке Арсена Авакова с должности министра внутренних дел Украины

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Мне кажется, никаких предметных представлений нет в Верховной Раде относительно этого. Есть какое-то постановление "Голоса", но мы так и не понимаем, есть ли оно на самом деле... Касательно Авакова, я думаю, что если будут какие-то инициативы в виде постановлений, то вы (журналисты. - Ред.) первыми об этом узнаете. Но пока я не слышал таких разговоров и не видел таких постановлений", - сказал Корниенко журналистам на брифинге в среду.

Как сообщалось, ранее в СМИ появилась информация о том, что в Офисе президента обсуждают возможность отправить в отставку министра МВД Арсена Авакова, и этот вопрос может быть поднят на следующей сессии Верховной Рады, которая стартует в сентябре.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Корниенко о возможности отставок в Кабмине: "Давайте до осени уже без передряги"
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Топ комментарии
+4
Не слышал,не видел, говорить не может,ног нет,руки из жопы.
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16.06.2021 13:24
+4
Ждем новых "терактов" от режиссеров квартала

"Слуга народа" Корниенко об отставке Авакова: Разговоров таких не слышал, постановлений в Раде не видел - Цензор.НЕТ 8631
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16.06.2021 13:34
+3
- клювики стулили...отставка))) а малыша-задолбыша на кого оставите???))))
"Слуга народу" Корнієнко про відставку Авакова: Розмов таких не чув, постанов у Раді не бачив - Цензор.НЕТ 6006

...
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16.06.2021 13:40
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Какое-то постановление есть но его нет(с).
Нет слов.
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16.06.2021 13:22 Ответить
Не слышал,не видел, говорить не может,ног нет,руки из жопы.
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16.06.2021 13:24 Ответить
Скорее зеля пойдет в отставку, чем Арсен Борисыч "Слуга народа" Корниенко об отставке Авакова: Разговоров таких не слышал, постановлений в Раде не видел - Цензор.НЕТ 995
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16.06.2021 13:25 Ответить
Ждем новых "терактов" от режиссеров квартала

"Слуга народа" Корниенко об отставке Авакова: Разговоров таких не слышал, постановлений в Раде не видел - Цензор.НЕТ 8631
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16.06.2021 13:34 Ответить
Не трогайте рюкзакова , а то Петя путч устроит 😏
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16.06.2021 13:30 Ответить
«Избрание Зеленского - это общая моя победа с Аваковым», - Коломойский / Разговоры об отставке Авакова признак ухода Моники от Коломойского к Ахметову. После очередного возвращения Моники к Коломойскому эти разговоры смолкают / Коломойский не сомневается, что Аваков останется главой МВД /Еврейская конфедерация Украины выступила в поддержку министра внутренних дел Авакова.
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16.06.2021 13:30 Ответить
Еврейская конфедерация Украины - всеукраинское объединение общественных организаций, созданное в 1999 году. Конфедерация объединяет независимые общественные, благотворительные, религиозные еврейские организации. Президент ЕКУ - бизнесмен, инвестор, вице-президент Всемирного еврейского конгресса Борис Ложкин (с мая 2018 года)[1]
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16.06.2021 13:43 Ответить
ха, то тобі намікають, що від тебе очикують, а ти "не панімаю, ап чьом ви".
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16.06.2021 13:31 Ответить
а) аваков сішком много знаєт, і має немало компромату б)аваков останній бастіон (нарівні з удо і сбу ) Зе влади, бо зсу принципово вихолощується бо не впевненні в покірності в) аваков регярно отримує щедрі пожертвування г) система настільки зацементована під авакова, що в Зе владі розгрібати ті авгієві конюшні нікому і ніколи д) сцикотно знаєте
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16.06.2021 13:32 Ответить
- клювики стулили...отставка))) а малыша-задолбыша на кого оставите???))))
"Слуга народу" Корнієнко про відставку Авакова: Розмов таких не чув, постанов у Раді не бачив - Цензор.НЕТ 6006

...
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16.06.2021 13:40 Ответить
"Слуга народу" Корнієнко про відставку Авакова: Розмов таких не чув, постанов у Раді не бачив - Цензор.НЕТ 3479 Головне слух пустити
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16.06.2021 13:40 Ответить
ой, невже під ароювакою крісло зашаталось?
скоріш за все брехня, цей заради власних інтересів і з чортом може домовитись, окрім Саакашвілі.
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16.06.2021 14:08 Ответить
Чтобы победить на следующих выборах Президента главе ЕС нужно договориться с Арсеном..Другого не дано.Полициянтам нравится беспредельничать во всем мире.Юга,однако, не справился.
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16.06.2021 14:10 Ответить
Хто би сумнівався!!!! Він вас всіх за яйця тримає!!!!!!!
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16.06.2021 14:16 Ответить
Я ж говорил, что отставка Авакова - последний козырь в колоде бубочки. Его пустят в ход при каиастрофическом падении рейтинга.
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16.06.2021 14:40 Ответить
а был бы нормальным человеком сам бы продвигал увольнение этого ублюдка.
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16.06.2021 16:01 Ответить
 
 