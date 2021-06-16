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Новости Политика Украины
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Байден (2381) Госдепартамент США (1628) путин (29865) США (23238) Маркарова (249)

Маркарова сегодня вечером после переговоров Байдена и Путина проведет встречу в Госдепе США

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Маркарова сегодня вечером после переговоров Байдена и Путина проведет встречу в Госдепе США

Посол Украины в США Оксана Маркарова проведет встречу в Государственном департаменте США в среду, в день переговоров президентов США и России Джозефа Байдена и Владимира Путина.

Как следует из расписания на 16 июня, обнародованного на сайте Госдепа, Маркарова встретится с и.о. помощника госсекретаря по европейским и евразийским делам Филипом Рикером. Встреча намечена на 19.00 по местному времени, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, в среду в Женеве пройдет российско-американский саммит. Также президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден проведут переговоры (начало беседы запланировано на 13.15 местного времени). На 18.00 намечена пресс-конференция президента РФ по итогам саммита. Американская сторона планирует провести пресс-конференцию Байдена после Путина.

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Топ комментарии
+8
А она вообще кто такая? Что это за самозванка без статуса? Напомню, что верительные грамоты от этого Зелиного "посла" США так и не приняли.
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16.06.2021 13:40
+7
Она никто и зовут ее никак. Странно что с ней вообще не уборщица встречается.
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16.06.2021 13:48
+6
И внешний вид конечно выше крыши . На фоне американских леди - просто курка .
До неприличия . Зато стучит секретарке ОПУ 😀😀😀
Вот и выходит что пожелания Ермака важнее имиджа Украины
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16.06.2021 13:44
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А она вообще кто такая? Что это за самозванка без статуса? Напомню, что верительные грамоты от этого Зелиного "посла" США так и не приняли.
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16.06.2021 13:40 Ответить
И внешний вид конечно выше крыши . На фоне американских леди - просто курка .
До неприличия . Зато стучит секретарке ОПУ 😀😀😀
Вот и выходит что пожелания Ермака важнее имиджа Украины
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16.06.2021 13:44 Ответить
100%, виключно салат...
а вночі торт і ковбаса.
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16.06.2021 13:52 Ответить
З вазеліном, чи без?
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16.06.2021 13:41 Ответить
и шо ? а с помощником помощников не? - даже удивлён почему - ведь результат тот же будет
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16.06.2021 13:44 Ответить
Она никто и зовут ее никак. Странно что с ней вообще не уборщица встречается.
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16.06.2021 13:48 Ответить
)))))у тебя даже верительные грамоты до сих пор не взяли...какие нах встречи?
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16.06.2021 14:01 Ответить
Ну як може бухгалтер бути послом та ще і в США???????? АБСУРД!!!!!!!Вона добре розуміється на грошах, але ДЗЕРО в політиці, так само як і зедолбень який її призначив!!!!!!!!
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16.06.2021 14:05 Ответить
"Беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги тачать пирожник..."(И. А.Крылов)
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16.06.2021 14:24 Ответить
Маркарова сьогодні ввечері після переговорів Байдена і Путіна проведе зустріч у Держдепі США - Цензор.НЕТ 6836
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16.06.2021 15:29 Ответить
Вспоминаю как на судоремонтный завод приходили в ремонт кубинские суда. Переводчицами на них были разведенные русские женщины, которые ранее были домохозяйками. И в результате они не знали ни испанского, ни морской специфики, и переводчицы из них были дерьмовыми. Так и с дипломатическим корпусом. Προςρατь всё в такой мере, что послами стали бухгалтерши.
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16.06.2021 17:50 Ответить
 
 