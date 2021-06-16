Отсутствие реакции Зеленского на заявление США и ЕС о судебной реформе начнет кардинальную перезагрузку отношений Украины и Запада, - Шабунин
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Посольства США и ЕС вышли с критически важным заявлением относительно судебной реформы и конкурсов на руководство САП / НАБУ. Лучше продолжить переговоры и отложить голосование, чем плюнуть в лицо Западным союзникам.
Об этом в Facebook сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.
"Посольства США и ЕС вышли с критически важным заявлением относительно судебной реформы (# 3711_д - ВККС и # 5068 - ВСП) и конкурсов на руководство САП / НАБУ. Отсутствие реакции на это заявление со стороны Зеленского начнет кардинальную перезагрузку отношений между Украиной и западными партнерами. Лучше продолжить переговоры и отложить голосование, чем плюнуть в лицо Западным союзникам. Помощь последних является критической в нашей войне с Россией. Политики, которые разрушают наши с союзнкамы отношения, - совершают государственную измену. Это. Очень. Серьезно. Каждый депутат должен прочитать это заявление", - рассказал Шабунин.
Ранее посольства США и ЕС напомнили о важности международных экспертов в конкурсных комиссиях: Просим руководство Украины действовать с политическим мужеством.
Пожалуйста, подождите...
Спочатку вони хотіли злити Україну путлеру під соусом "ми всі втомилися від війни".
Але коли отримали масові протести, то зрозуміли, що можуть пройти шляхом януковоча за рік-півтора і опинитися в Ростові.
Тому вони різко змінили тактику, і тепер на словах імітують патріотизм, боротьбу з корупцією та олігархами і укріплення армії, а в дійсності розвалюють і армію, і відносини з союзниками, і правоохоронну систему, і економіку.
Источник: Шабунин в Facebook
Детали: Активист отмечает, что опоздал с подачей декларации на полдня (подана 1 июня -ред.), и ложных данных в ней нет.
Я стверджую що хабарі та газові відкати.
Звідки в Юлі гроші? Смикнула у Пєці в Раді лопатник, мабуть. Ну ще туалетний папір в прибиральні Ради тирить. Більше можливостей нема, бо партія в опозиції і не голосує.
Ти зовсім забрехався, старий шизофренік.
ЄС і США:
- Раша! Чуєш? Забирай цих дебілів. Нам не треба.
і при цьому "раптом" його калитка збільшилася до 1,5 мільярда доларів. Совпадєніє? Авжеж,як завжди.
Даже не знаю, кому верить? Тупому рукожопу, смывшемуся в Польшу, или все же Форбсу ? Кстати, продажа активов за их реальную стоимость обычно не влияет на оценку состояния. К чему ты это вообще приплел? Хотя, о чем можно спрашивать у барана голосовавшего за Клоуна?
Власне у Зєлі те саме. Тільки в нього ще монобільшість.
А тепер що? Зворотній камінг-аут?