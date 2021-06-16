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Новости Политика Украины Судебная реформа
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НАБУ (4026) Зеленский (16612) судебная реформа (1534) США (23238) Евросоюз (15951) Шабунин (473) САП (1948) Высший совет правосудия (543) ВККСУ (495)

Отсутствие реакции Зеленского на заявление США и ЕС о судебной реформе начнет кардинальную перезагрузку отношений Украины и Запада, - Шабунин

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Отсутствие реакции Зеленского на заявление США и ЕС о судебной реформе начнет кардинальную перезагрузку отношений Украины и Запада, - Шабунин

Посольства США и ЕС вышли с критически важным заявлением относительно судебной реформы и конкурсов на руководство САП / НАБУ. Лучше продолжить переговоры и отложить голосование, чем плюнуть в лицо Западным союзникам.

Об этом в Facebook сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.

"Посольства США и ЕС вышли с критически важным заявлением относительно судебной реформы (# 3711_д - ВККС и # 5068 - ВСП) и конкурсов на руководство САП / НАБУ. Отсутствие реакции на это заявление со стороны Зеленского начнет кардинальную перезагрузку отношений между Украиной и западными партнерами. Лучше продолжить переговоры и отложить голосование, чем плюнуть в лицо Западным союзникам. Помощь последних является критической в ​​нашей войне с Россией. Политики, которые разрушают наши с союзнкамы отношения, - совершают государственную измену. Это. Очень. Серьезно. Каждый депутат должен прочитать это заявление", - рассказал Шабунин.

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Ранее посольства США и ЕС напомнили о важности международных экспертов в конкурсных комиссиях: Просим руководство Украины действовать с политическим мужеством.
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Топ комментарии
+26
А после сегодняшних наездов на НАПК можно забывать и о безвизе. Докерувались Бенины куклы.
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16.06.2021 14:09
+26
Відсутність реакції Зеленського на заяву США та ЄС про судову реформу розпочне кардинальне перезавантаження відносин України і Заходу, - Шабунін - Цензор.НЕТ 9975
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16.06.2021 14:26
+25
Постепенно Зеля все сильнее и сильнее превращается в Овоща дубль 2. Финал будет абсолютно аналогичным. Но у него нет мозгов чтобы это понять.
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16.06.2021 14:14
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Зеля ************.
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16.06.2021 14:08 Ответить
ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла)))
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16.06.2021 17:13 Ответить
А после сегодняшних наездов на НАПК можно забывать и о безвизе. Докерувались Бенины куклы.
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16.06.2021 14:09 Ответить
Так зелень же этого и добивается
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16.06.2021 14:10 Ответить
Абсолютно вірно.
Спочатку вони хотіли злити Україну путлеру під соусом "ми всі втомилися від війни".
Але коли отримали масові протести, то зрозуміли, що можуть пройти шляхом януковоча за рік-півтора і опинитися в Ростові.
Тому вони різко змінили тактику, і тепер на словах імітують патріотизм, боротьбу з корупцією та олігархами і укріплення армії, а в дійсності розвалюють і армію, і відносини з союзниками, і правоохоронну систему, і економіку.
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16.06.2021 15:37 Ответить
+100% 🎯
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16.06.2021 22:52 Ответить
Що ж буде робити зеленський, якщо у нього не буде ручних судів ? )
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16.06.2021 14:11 Ответить
Зараз всі дії зедолбня нагадують конкретну зраду і хід до параши!!! Ми так і не знаємо про що зедолбень розмовляв з путлєром "з глазу на глаз"!!!! Таке враження що воно йде по сценарію тої самої розмови, удавати патріота і робити все навпаки!!!!!!
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16.06.2021 14:13 Ответить
членограю походу депеши прямо из Кремля шлют,о том,как посраться с ЕС и США...
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16.06.2021 14:14 Ответить
Постепенно Зеля все сильнее и сильнее превращается в Овоща дубль 2. Финал будет абсолютно аналогичным. Но у него нет мозгов чтобы это понять.
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16.06.2021 14:14 Ответить
а мне кажется он на сцаря равняется...вот просто как по одной мерке ))) недомерки)))
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16.06.2021 14:41 Ответить
Та да. Так и Янык равнялся на соседского сцаря. У Зели типичный комплекс недоНаполеона. Тупое, своенравное, заносчивое и мстительное чмо.
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16.06.2021 14:44 Ответить
праактика показывает что за гос измену для депутатов нет наказания. за 7 лет не посадили никого.
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16.06.2021 14:16 Ответить
А шо ти Шабунін хотів від Кловуна коли топив за нього? Розкажи нам на шо ти сподівався. А ми поржем по приколу.
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16.06.2021 14:17 Ответить
Печерский районный суд признал главу правления Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина виновным в несвоевременной подаче декларации за 2019 год.
Источник: Шабунин в Facebook
Детали: Активист отмечает, что опоздал с подачей декларации на полдня (подана 1 июня -ред.), и ложных данных в ней нет.
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16.06.2021 14:17 Ответить
Соевым вообще-то надо помалкивать, ведь парашенко провел "судебную реформу", о которой сейчас говорит Запад.
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16.06.2021 14:18 Ответить
Да неужели? Запад говорит о переподчинении Зелей функций и нарушениях в его законах №3711, 3711д и 5068 от 2020-21 годов. У тебя в кокаиновом сознании президент до сих пор Порох? Меньше принимай такое забористое.
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16.06.2021 14:38 Ответить
зебилы - лишь бы не порох - да? - мазохисты вы однако))
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16.06.2021 14:21 Ответить
узбагойся шабунька. йому нєкахда.он о родінє думаєт в сваїх джунглях! ти ж сам хотів і робив аби не барига- тож нямай і не обляпайся
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16.06.2021 14:22 Ответить
Відсутність реакції Зеленського на заяву США та ЄС про судову реформу розпочне кардинальне перезавантаження відносин України і Заходу, - Шабунін - Цензор.НЕТ 9975
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16.06.2021 14:26 Ответить
Если не умышленно, то по недомыслию Зеленский всё разрушит и уничтожит. Увы.
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16.06.2021 14:35 Ответить
Зеленский спешит к своему жалкому бесславию по следам Януковоща, и даже не оглядывается по историческим сторонам. Тот лез в таёжный союз, блея о европейской интеграции. Этому сексоту, тоже, не стали конструировать новый велосипед. Раз в методичках гебни записано идти по этому пути, они, здесь, в лепешку расшибутся, но с дороги коллаборациониста не свернут. Зеленое, давно уже привыкло к свисту и улюлюканью, превратившись в ходячее пособие по теории выученной беспомощности. Что это было? - будут задаваться вопросами потомки нынешних украинцев.
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16.06.2021 14:37 Ответить
пока портнов не объяснил как отвечать
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16.06.2021 14:40 Ответить
Ну какая борьба с коррупцией, когда не известны результаты встречи Байдена с мясником, лучше еще на шпагате, чем попасть.
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16.06.2021 14:55 Ответить
З яким полегшенням ЄС і США скажуть - баба з воза...
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16.06.2021 14:56 Ответить
Ти зробив це разом , Ваня.
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16.06.2021 14:59 Ответить
Ваш хозяїн Пєця у 2020му став багатшим вдвічі. Пєціна ботоферма має Зєлю в дупу за це цілувати. Ти будеш? Відсутність реакції Зеленського на заяву США та ЄС про судову реформу розпочне кардинальне перезавантаження відносин України і Заходу, - Шабунін - Цензор.НЕТ 7629
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16.06.2021 15:04 Ответить
Не вдвічі багатшим- а повернув Рошен, котрий на час президентства передав в управління сліпого трасту. До речі, ти так і не сказав, звідки в Юлі гроші?
Я стверджую що хабарі та газові відкати.
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16.06.2021 15:15 Ответить
Ось, воно що. Виявляється, що це Ротшильд набудував тисячі фірмових магазинів Рошен.
Звідки в Юлі гроші? Смикнула у Пєці в Раді лопатник, мабуть. Ну ще туалетний папір в прибиральні Ради тирить. Більше можливостей нема, бо партія в опозиції і не голосує.
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16.06.2021 15:44 Ответить
Тисячі фірмових магазинів Рошен?
Ти зовсім забрехався, старий шизофренік.
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16.06.2021 15:55 Ответить
Тисячі? О_о Серйозно? Звідки ви такі тупі беретеся? Ви навіть такі елементарні речі не можете вияснити де правда, а де брехня? Запам'ятай в Україні всього 69 магазинів Рошен!🤦‍♀️
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16.06.2021 16:11 Ответить
Відсутність реакції Зеленського на заяву США та ЄС про судову реформу розпочне кардинальне перезавантаження відносин України і Заходу, - Шабунін - Цензор.НЕТ 5918
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16.06.2021 16:24 Ответить
Інша справа, якби українці вимагали Зєлю геть, то ще ладно. А то сидять вже два роки повний рот води, тільки скиглять.
ЄС і США:
- Раша! Чуєш? Забирай цих дебілів. Нам не треба.
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16.06.2021 14:59 Ответить
Так ти готовий знову голосувати за земразь. Аби не "армія, мова, віра".
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16.06.2021 15:03 Ответить
Висаджені у повітря 70% арсеналів, син Михайло, який визнає себе і батька росіянами та не знає української і втручання держави в питання релігії. "Армія, мова, віра", кажете?
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16.06.2021 15:08 Ответить
Де саме визнає? Чи чергова брехня від кремлівської хвойди Юлі?
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16.06.2021 15:17 Ответить
Ти забув ще написати, що Порох арсенали в Чехії та Болгарії підірвав.
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16.06.2021 15:22 Ответить
Порошок перед війною мав 700 мільйонів баксів, потім продав сину найбільші агроактиви, Тігіпку - завод на Рибальському ...
і при цьому "раптом" його калитка збільшилася до 1,5 мільярда доларів. Совпадєніє? Авжеж,як завжди.
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16.06.2021 15:35 Ответить
Кацап не буде кацапом, якщо не збреше. Молодець, тримаєш планку.
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16.06.2021 15:50 Ответить
Продолжаешь кацапские фейки постить, гастарбайтер? А вот Форбс говорит, что в 2014 году у Порошенко было 1.3 млрд у.е. https://forbes.kz//leader/petr_poroshenko_vnov_stal_dollarovyim_milliarderom/?
Даже не знаю, кому верить? Тупому рукожопу, смывшемуся в Польшу, или все же Форбсу Відсутність реакції Зеленського на заяву США та ЄС про судову реформу розпочне кардинальне перезавантаження відносин України і Заходу, - Шабунін - Цензор.НЕТ 2295? Кстати, продажа активов за их реальную стоимость обычно не влияет на оценку состояния. К чему ты это вообще приплел? Хотя, о чем можно спрашивать у барана голосовавшего за Клоуна?
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16.06.2021 22:11 Ответить
Відсутність реакції Зеленського на заяву США та ЄС про судову реформу розпочне кардинальне перезавантаження відносин України і Заходу, - Шабунін - Цензор.НЕТ 2145
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16.06.2021 15:32 Ответить
Відсутність реакції Зеленського на заяву США та ЄС про судову реформу розпочне кардинальне перезавантаження відносин України і Заходу, - Шабунін - Цензор.НЕТ 9724
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16.06.2021 16:24 Ответить
А хіба не ти голосував аби не "армія, мова, віра"?
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16.06.2021 15:00 Ответить
Скоріше "брехня, корупція, зрада", а не "армія, мова, віра".
Власне у Зєлі те саме. Тільки в нього ще монобільшість.
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16.06.2021 15:10 Ответить
Ти передивився відосиків Шарія?
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16.06.2021 15:16 Ответить
А хто це такий? Це не той педофіл, якого Пєця 5 років не хотів екстрадувати в Україну?
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16.06.2021 15:49 Ответить
Той, котрий є спільником жЮлі.
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16.06.2021 15:57 Ответить
Як ти здогадавсь?
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16.06.2021 16:01 Ответить
Сулима - это новая порода петухов?
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16.06.2021 17:57 Ответить
Він мав статус біженця, його не можливо екстрадувати звичайною процедурою.
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16.06.2021 16:14 Ответить
Так ти і голосував за "брехню, зраду, корупцію". Що ж. У кожного свої цінності.
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16.06.2021 15:20 Ответить
Я за Пєцю ніколи не голосував, пстісь
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16.06.2021 15:47 Ответить
Ти голосував- і навіть агітував за Зеленського. Так що жери мовчки, Ваня.
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16.06.2021 15:50 Ответить
Я тобі казав Зєлю в дупу просто цілувати, а не жерти з неї! Ти знову все наплутав. Ех...
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16.06.2021 16:03 Ответить
Це ж ти тут рік тому писав ;Вова, я в тебе просто закоханий;.
А тепер що? Зворотній камінг-аут?
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16.06.2021 16:15 Ответить
Це принциповість та тверді переконання. Так само як в "бахіні".
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16.06.2021 16:20 Ответить
Зєлє в коханні до гроба я ніколи не зізнававсь. Щоб поміняти плюс на мінус мені треба була Зєліна зрада і одна мить. А ви досі на Зєлю працюєте.
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16.06.2021 17:40 Ответить
От так і далі будешь обирати зрадливе лайно, обираючи мінуси замість плюсів.
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16.06.2021 17:53 Ответить
Ти ж казав що у земразі "брехня, коррупція, зрада", а ти за нього голосував. Отже ти голосував за те що тобі ближче.
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16.06.2021 16:17 Ответить
Я йшов туди, де не смердить лайном. А ви біля цього лайна завжди. Призвичаїлись...
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16.06.2021 19:22 Ответить
Тобто - "армія, мова, віра" для тебе смердить, а "Украина это порноактриса которая согласна принять и спереди и сзади в неограниченных количествах" для тебе не смердить. Інколи ти демонструєшь своє справжнє обличчя.
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16.06.2021 20:09 Ответить
Шабуню назначали с коррупцией бороться, или трындеть сутками ниочем
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16.06.2021 15:07 Ответить
Он вроде как сам себя назначил.
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16.06.2021 15:08 Ответить
Какие западные союзники,если у клована есть д'ерьмак? Он порешает. Это уже даже покруче чем мертвечук при кучме.
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16.06.2021 15:08 Ответить
Кто у кого есть, это еще большой вопрос. Человек тоже думает, что он заводит кота.
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16.06.2021 15:10 Ответить
 
 