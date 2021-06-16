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Новости Политика Украины
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ВР (28822) Голос партия (487)

Создание групп в пределах депутатской фракции противоречит закону, - заявление партии "Голос"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Создание групп в пределах депутатской фракции противоречит закону, - заявление партии

Политический совет партии "Голос" сегодня рассмотрит заявление части фракции "Голос" о создании в ВР отдельного объединения "Справедливость" и даст ему оценку.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы партии "Голос".

"Демократия сложное дело - она ​​основывается исключительно на законах, правилах и процедурах. Иначе - хаос и анархия. Деятельность депутатов регулируется законом, а не желаниями.

Законодательство прямо предусматривает возможность депутата выйти из фракции. Только внефракционные депутаты имеют право создавать депутатские группы. Но создание групп в пределах депутатской фракции прямо противоречит статьям 58-60 Закона Украины "О Регламенте Верховной Рады Украины". Мы уважаем коллег в их желании иметь альтернативную точку зрения, но она не может противоречить и нарушать закон", - сказано в сообщени.

Кроме того, в партии подчеркнули, что все вопросы внутренней партийной жизни какой-либо партии, в том числе и партии "Голос", должны решаться в соответствии с правилами и процедурами партии. Для этого существуют органы управления, такие как съезд и Политический совет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Половина депутатов "Голоса" объявила о создании в Раде отдельного объединения "Справедливость"

"Сегодня Политический совет партии "Голос" рассмотрит заявление части фракции "Голос" в Верховной Раде и даст ему оценку", - говорится в сообщении.

"Партия "Голос" неоднократно призывала всех решать вопросы в соответствии с утвержденными правилами и процедурами, уставом, который все в свое время признали, вступая в партию", - добавили в пресс-службе "Голоса".

Как сообщалось ранее, 10 народных депутатов из парламентской фракции "Голос" объявили о создании в Верховной Раде отдельного объединения "Справедливость", выразили недоверие руководителю фракции Ярославу Железняку и инициировали исключение из фракции председателя партии Киры Рудик, как депутата, имеющего более 50% прогулов

О разногласиях среди депутатов стало известно еще в марте. Все началось с того, что у ряда парламентариев была отличная от руководства партии позиция по поводу голосования за один из законопроектов.

А потом десять народных депутатов от фракции обнародовали совместное заявление. В ней они раскритиковали действующее руководство партии и призвали переизбрать его на съезде политсилы. Тогда руководителей партии обвинили в узурпации власти — якобы они используют политсилу "как инструмент для удовлетворения собственных интересов, самопиара и подыгрывания власти".
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Топ комментарии
+14
Еще одна история #абынепорошенко закончилась абсолютно бесславно. Куда там Притула предлагал ЕС и Пороху присоединиться? К этой вонючей пинчуковской куче?
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16.06.2021 14:19
+13
Вот мне интересно что сейчас чувствуют те, кто считал себя вменяемы патриотом и отдал свой голос за этот сброд лайна?
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16.06.2021 14:17
+8
Ага. Да -- продажным шлюхам Пинчука.

Спасибо, насмеялся от души. Особенно про "мертвого политика", рейтинг которого растет постоянно и даже по самым провластным опросам является конкурентом шута на выборах. Не подскажите где там "женщины за деньги" Притула с Вакарчуком осели? Или как там голосует эта партия шлюх за украинскую демократию?
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16.06.2021 14:50
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Деятельность депутатов регулируется законом, а не желаниями.

Но при этом ездят на фальшивых номерах.
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16.06.2021 14:14 Ответить
Вот мне интересно что сейчас чувствуют те, кто считал себя вменяемы патриотом и отдал свой голос за этот сброд лайна?
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16.06.2021 14:17 Ответить
Їх можна назвати "Тількинепорошенко lite".))
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16.06.2021 14:27 Ответить
Напевне відчуття себе патріотом плавно переходять у усвідомлення себе дибілом. Бо ніяких "новії ліц" у політиці немає. Як і у хірургії, чи ядерній фізиці. Ти або політик, або...депутат партії "Голос", чи "Слуги народа", простіше кажучи-шоумен(клоун).
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16.06.2021 14:34 Ответить
Чудово себе відчуваємо.
Принаймні, не бризкаємо слиною, як педрофіли, що надрочують на мертвого політика, намагаючись його таким робом воскресити ("І чого його пхати, якщо воно не лізе?" (с) І.С.Плющ).
Україні потрібна неоліхархічна партія. І найпритомніша частина української нації це добре розуміє.

Тому, моя підтримка політикам, що не сприймають спроб Железняка/Рудик побудувати ще одну вождистську партію на кшталт зелених, шоколадних чи юльканутих.

Українська демократія переможе!

Ні - Блазню!
Ні - Баризі!
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16.06.2021 14:43 Ответить
Ага. Да -- продажным шлюхам Пинчука.

Спасибо, насмеялся от души. Особенно про "мертвого политика", рейтинг которого растет постоянно и даже по самым провластным опросам является конкурентом шута на выборах. Не подскажите где там "женщины за деньги" Притула с Вакарчуком осели? Или как там голосует эта партия шлюх за украинскую демократию?
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16.06.2021 14:50 Ответить
Це НЕ прихильник "голосу" це подляковсько- ватна троляка, покликана зіштовхувати лобами патріотів.
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16.06.2021 17:21 Ответить
Сиди вже тихо та не булькай, нікальщик сраний...
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16.06.2021 15:07 Ответить
Еще одна история #абынепорошенко закончилась абсолютно бесславно. Куда там Притула предлагал ЕС и Пороху присоединиться? К этой вонючей пинчуковской куче?
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16.06.2021 14:19 Ответить
Доречі - іде зараз Притула? Поматросіл і бросіл довєрчівих шанувальників таланту.
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16.06.2021 14:28 Ответить
Деньжата пристраивает от рашенской франшизы "Логика" и от Пинчука. Зря что-ли и там и там фейсом торговал?
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16.06.2021 14:31 Ответить
Російський лібералізм спотикається на українському питанні, український патріотизм - на російському баблі. З цього твердження можна зробити прислів"я.
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16.06.2021 15:19 Ответить
Так и понятия отзыва голоса не существует, но вы же устроили эту клоунаду вчера
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16.06.2021 14:21 Ответить
И денег хочется и колется. "Патриоты" хреновы. Самое мягкое название для этого сброда не "Голос", а "Женщины за деньги".
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16.06.2021 14:29 Ответить
а ну уматерите их обратно! шо за восстание рабов??? )))
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16.06.2021 14:35 Ответить
Голос та разум за ними остався та більше за ними не повертався.
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16.06.2021 14:43 Ответить
Самые демократичные вопиют об ограничении демократии. "Я не сдамся без бою" и прытулывшийся сбежали, брошенные котята мародерят оставшиеся канцтовары, партия-пустышка лопнула.
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16.06.2021 15:09 Ответить
і, головне, виключити тих десятьох з нардепів вони не можуть Тому що ще не заявляли про свою незгоду Рахманін та Умеров... І далі в виборчому списку за Шараськіним перед Притулою (№30) - половина таких, які також будуть бузити...
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16.06.2021 15:10 Ответить
 
 