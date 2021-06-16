Создание групп в пределах депутатской фракции противоречит закону, - заявление партии "Голос"
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Политический совет партии "Голос" сегодня рассмотрит заявление части фракции "Голос" о создании в ВР отдельного объединения "Справедливость" и даст ему оценку.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы партии "Голос".
"Демократия сложное дело - она основывается исключительно на законах, правилах и процедурах. Иначе - хаос и анархия. Деятельность депутатов регулируется законом, а не желаниями.
Законодательство прямо предусматривает возможность депутата выйти из фракции. Только внефракционные депутаты имеют право создавать депутатские группы. Но создание групп в пределах депутатской фракции прямо противоречит статьям 58-60 Закона Украины "О Регламенте Верховной Рады Украины". Мы уважаем коллег в их желании иметь альтернативную точку зрения, но она не может противоречить и нарушать закон", - сказано в сообщени.
Кроме того, в партии подчеркнули, что все вопросы внутренней партийной жизни какой-либо партии, в том числе и партии "Голос", должны решаться в соответствии с правилами и процедурами партии. Для этого существуют органы управления, такие как съезд и Политический совет.
"Сегодня Политический совет партии "Голос" рассмотрит заявление части фракции "Голос" в Верховной Раде и даст ему оценку", - говорится в сообщении.
"Партия "Голос" неоднократно призывала всех решать вопросы в соответствии с утвержденными правилами и процедурами, уставом, который все в свое время признали, вступая в партию", - добавили в пресс-службе "Голоса".
Как сообщалось ранее, 10 народных депутатов из парламентской фракции "Голос" объявили о создании в Верховной Раде отдельного объединения "Справедливость", выразили недоверие руководителю фракции Ярославу Железняку и инициировали исключение из фракции председателя партии Киры Рудик, как депутата, имеющего более 50% прогулов
О разногласиях среди депутатов стало известно еще в марте. Все началось с того, что у ряда парламентариев была отличная от руководства партии позиция по поводу голосования за один из законопроектов.
А потом десять народных депутатов от фракции обнародовали совместное заявление. В ней они раскритиковали действующее руководство партии и призвали переизбрать его на съезде политсилы. Тогда руководителей партии обвинили в узурпации власти — якобы они используют политсилу "как инструмент для удовлетворения собственных интересов, самопиара и подыгрывания власти".
Пожалуйста, подождите...
Но при этом ездят на фальшивых номерах.
Принаймні, не бризкаємо слиною, як педрофіли, що надрочують на мертвого політика, намагаючись його таким робом воскресити ("І чого його пхати, якщо воно не лізе?" (с) І.С.Плющ).
Україні потрібна неоліхархічна партія. І найпритомніша частина української нації це добре розуміє.
Тому, моя підтримка політикам, що не сприймають спроб Железняка/Рудик побудувати ще одну вождистську партію на кшталт зелених, шоколадних чи юльканутих.
Українська демократія переможе!
Ні - Блазню!
Ні - Баризі!
Спасибо, насмеялся от души. Особенно про "мертвого политика", рейтинг которого растет постоянно и даже по самым провластным опросам является конкурентом шута на выборах. Не подскажите где там "женщины за деньги" Притула с Вакарчуком осели? Или как там голосует эта партия шлюх за украинскую демократию?