Кабмин передаст 1,4 млрд грн от растаможки "евроблях" на борьбу с коронавирусом
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Кабинет Министров инициирует передачу 1,4 млрд грн от растаможки автомобилей на еврономерах на преодоление коронавируса.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил премьер-министра Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.
"Для того, чтобы не возникало никаких проблем с финансированием, правительство предлагает выделить дополнительные 1,4 млрд гривен на программу борьбы с коронавирусом, в частности на закупки вакцин. Сегодня соответствующий законопроект утвердим и передадим в парламент", - сказал Шмыгаль.
Премьер отметил, что эти средства поступят в специальный фонд госбюджета от растаможивания автомобилей на еврономерах.
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+15 Shu Shu
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показать весь комментарий16.06.2021 14:26
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Ковидные деньги пустили на ремонт дорог
***-шиные деньги скиздили-остаток типа дадут врачам...в 2025 году
....
ну это было Очевидно с самого начала!