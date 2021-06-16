Кабмин передаст 1,4 млрд грн от растаможки "евроблях" на борьбу с коронавирусом

Кабинет Министров инициирует передачу 1,4 млрд грн от растаможки автомобилей на еврономерах на преодоление коронавируса.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил премьер-министра Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.

"Для того, чтобы не возникало никаких проблем с финансированием, правительство предлагает выделить дополнительные 1,4 млрд гривен на программу борьбы с коронавирусом, в частности на закупки вакцин. Сегодня соответствующий законопроект утвердим и передадим в парламент", - сказал Шмыгаль.

Премьер отметил, что эти средства поступят в специальный фонд госбюджета от растаможивания автомобилей на еврономерах.

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