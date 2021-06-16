РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14350 посетителей онлайн
Новости Политика Украины Коронавирус и карантин
1 044 25
вакцина (3810) Кабмин (13804) карантин (16725) евробляхи (196) Шмыгаль Денис (2330) COVID-19 (18596) коронавирус (17030)

Кабмин передаст 1,4 млрд грн от растаможки "евроблях" на борьбу с коронавирусом

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кабмин передаст 1,4 млрд грн от растаможки

Кабинет Министров инициирует передачу 1,4 млрд грн от растаможки автомобилей на еврономерах на преодоление коронавируса.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил премьер-министра Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.

"Для того, чтобы не возникало никаких проблем с финансированием, правительство предлагает выделить дополнительные 1,4 млрд гривен на программу борьбы с коронавирусом, в частности на закупки вакцин. Сегодня соответствующий законопроект утвердим и передадим в парламент", - сказал Шмыгаль.

Премьер отметил, что эти средства поступят в специальный фонд госбюджета от растаможивания автомобилей на еврономерах.

Также читайте: Разоблачена схема с владельцами "евроблях" на Галицкой таможне, - СБУ. ФОТО

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+15
А потом снова, из Ковидного фонда на асфальт Зеленскому в Оман передадут? Сколько уже Ковидных миллиардов в Оман ушло?
показать весь комментарий
16.06.2021 14:22
+4
Сколько уже зеМародер миллиардов, которые изначально были на закупку масок и вакцин выделены, *******?
показать весь комментарий
16.06.2021 14:24
+4
очередной распил
показать весь комментарий
16.06.2021 14:26
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А потом снова, из Ковидного фонда на асфальт Зеленскому в Оман передадут? Сколько уже Ковидных миллиардов в Оман ушло?
показать весь комментарий
16.06.2021 14:22 Ответить
А как вы хотели ? Кабмін передасть 1,4 млрд грн від розмитнення "євроблях" на боротьбу з коронавірусом - Цензор.НЕТ 7095 Кабмін передасть 1,4 млрд грн від розмитнення "євроблях" на боротьбу з коронавірусом - Цензор.НЕТ 227
показать весь комментарий
16.06.2021 14:55 Ответить
Кабмін -точно передаст. Ще й не один.
показать весь комментарий
16.06.2021 19:12 Ответить
Сколько уже зеМародер миллиардов, которые изначально были на закупку масок и вакцин выделены, *******?
показать весь комментарий
16.06.2021 14:24 Ответить
И шо, ці гроші вже лежать та ждуть? Чи знову брешем брешем і брешем?
показать весь комментарий
16.06.2021 14:25 Ответить
наперсточники.пля..
Ковидные деньги пустили на ремонт дорог
***-шиные деньги скиздили-остаток типа дадут врачам...в 2025 году
показать весь комментарий
16.06.2021 14:25 Ответить
очередной распил
показать весь комментарий
16.06.2021 14:26 Ответить
Тоесть сразу Авакову?
показать весь комментарий
16.06.2021 14:27 Ответить
лучше сразу ментяре Авакову отдайте,как уже не раз отдавали из ковидного фонда...
показать весь комментарий
16.06.2021 14:28 Ответить
И шо, даже харчеваться с дорожного фонда не будете??? НЕ ВЕРЮ!!!
показать весь комментарий
16.06.2021 14:30 Ответить
О-оо, то вже економіка почала шалений ріст! Ойк так слуги! Оце молодці!
показать весь комментарий
16.06.2021 14:32 Ответить
― Смета оказалась превышенной , товарищи. Однако это сильно сэкономило время. Машинисту крана была выплачена премия, которая проведена строго по смете как оплата дневного сторожа. Дневной сторож был оплачен строго по смете как укладка асфальта. А работы по укладке асфальта были оплачены строго по смете как озеленение...

Кабмин передаст 1,4 млрд грн от растаможки "евроблях" на борьбу с коронавирусом - Цензор.НЕТ 1777

....
показать весь комментарий
16.06.2021 14:33 Ответить
Сначала из фонда,на дороги теперь от"Евроблях",на "ковит".В таком случае говорят"Жену отдай дяде,а сам,иди к пляди" Кабмин передаст 1,4 млрд грн от растаможки "евроблях" на борьбу с коронавирусом - Цензор.НЕТ 7749
показать весь комментарий
16.06.2021 14:37 Ответить
Вот и ответ почему карантин не отменяется
показать весь комментарий
16.06.2021 14:38 Ответить
Борцуны. Уже вакцины бесплатно цивилизованные страны раздают, а они "борются"
показать весь комментарий
16.06.2021 14:57 Ответить
Кабмин передаст Кабмін передасть 1,4 млрд грн від розмитнення "євроблях" на боротьбу з коронавірусом - Цензор.НЕТ 9042
ну это было Очевидно с самого начала!
показать весь комментарий
16.06.2021 15:01 Ответить
Яка гарна держава.Ну все людей.
показать весь комментарий
16.06.2021 15:01 Ответить
Ну не заполнять же по новому реквизиты своих банковских счетов, сразу на "ковид-счет" собственных частных кантор.
показать весь комментарий
16.06.2021 15:03 Ответить
Словили рыбку и выпустили в свой пруд.
показать весь комментарий
16.06.2021 15:19 Ответить
Виходить, вони торік з фонду COVID забрали на дороги, а цього року забрали на COVID кошти з розмитнення, які завжди йшли на дороги? Генітально!
показать весь комментарий
16.06.2021 15:29 Ответить
опять мусорам отдадут
показать весь комментарий
16.06.2021 15:31 Ответить
Логику объясните, почему закон не один для всех. Люди хрен положили, вы им разрешили ратаможить по льготной ставке. Остальные для вас Лохи?
показать весь комментарий
16.06.2021 16:10 Ответить
Господа, я что-то упустил? Какая растаможка? Недавно ж отложили это всё на год.
показать весь комментарий
16.06.2021 16:22 Ответить
правильно.
показать весь комментарий
16.06.2021 16:31 Ответить
 
 