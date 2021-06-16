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бизнес (1594) налоги (3180)

Нормы проекта о налоговых изменениях неприемлемы для бизнеса, - Американская торговая палата

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Нормы проекта о налоговых изменениях неприемлемы для бизнеса, - Американская торговая палата

Принятие законопроекта о налоговых изменениях (№5600) увеличит фискальное давление на бизнес и негативно повлияет на экономику страны. Проект должен быть отклонен.

Об этом говорится в заявлении Американской торговой палаты (АСС), размещенной на ее сайте.

По оценке экспертов компаний-членов палаты, предложенные правительством изменения в Налоговый кодекс являются неприемлемыми для бизнес-среды, ведь приведут к усилению фискального давления на добросовестных налогоплательщиков и ухудшению инвестиционной привлекательности Украины.

В АСС высказали замечания относительно отдельных положений законопроекта, в частности тех, что касаются изменений в администрировании налога на прибыль предприятий в части списания убытков; внесения изменений относительно особенностей применения НДС, которые, среди прочего, могут вызывать проблемы с возмещением НДС; ухудшения положения налогоплательщиков в процессе согласования налогового обязательства и его обжалования; пересмотра налоговых ставок и увеличения налоговой нагрузки на отдельные отрасли, включая акцизы, аренду за пользование радиочастотным ресурсом, введение акцизного сбора на возобновляемые источники энергии.

Кроме того, в АСС обратили внимание, что принятие законопроекта №5600 нарушит принцип стабильности налогового законодательства, и призвали депутатов его отклонить.

"Бизнес-сообщество обеспокоено внедрением значительных изменений в налоговое законодательство без предсказания достаточного переходного периода. Это негативно влияет на инвестиционную привлекательность Украины, ведь такие изменения вредят долгосрочному бюджетному планированию компаний", - отмечается в заявлении.

Ранее член парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина заявила, что Украина уже потеряла миллиарды инвестиций из-за бесконечных налоговых инициатив правительства, и сейчас из страны уходят последние инвесторы.

В то же время народный депутат Алексей Устенко отметил, что налоговые инициативы правительства должны приниматься только после обсуждения с профильными бизнес-ассоциациями и учета их замечаний.

Напомним, 12 мая правительство на своем заседании утвердило законопроект, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс Украины, предусматривающие повышение налогов для ряда отраслей.
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Топ комментарии
+7
еще раз - клоун и к - своими действиями создают революционную ситуацию в Украине
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16.06.2021 14:37
+5
Норми проекту про податкові зміни неприйнятні для бізнесу, - Американська торгова палата - Цензор.НЕТ 5385
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16.06.2021 14:57
+4
Меня больше всего возмущает, что если арендатор не заплатил налоги за арендованный пай, то по 6000 за пай сдерут с владельца пая. А не дофига ли? Я в шоке конечно!
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17.06.2021 22:44
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еще раз - клоун и к - своими действиями создают революционную ситуацию в Украине
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16.06.2021 14:37 Ответить
Так хватить так переживати за ахметова.. Він не збідніє..
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16.06.2021 14:38 Ответить
Та блін! Цій асоціації легко говорити. А де зеленим бабло брати, як не з власних овець? Вони ж жопою відчувають, що Захід їх не лише скоро рошле, а й позабирає активи, до яких зможе дотягнутся. Так що асоціація зеленими бариґа и буде послана. Власний бізнес теж.
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16.06.2021 14:39 Ответить
выпускайте ивестнянь!!
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16.06.2021 14:45 Ответить
А смысл? Сам термин "инвестиционные-няни" был придуман для оживления рейтинга среди безработных мамаш с малолетними детьми и инстаграмом. Западный инвестор если такой термин видит в оригинале или в переводе, он сразу понимает, что в этой локации кукуха поехала у всех системно и с деньгами сюда лучше не ходить, лучше продавать сюда айфоны и экологически чистые биодобавки для улучшения ведения бизнеса.
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16.06.2021 14:55 Ответить
зато вони пріємлємі для бандіта ахмєтова і афєріста каломойського.
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16.06.2021 14:52 Ответить
Якраз вони і виступають проти цих норм..
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16.06.2021 17:54 Ответить
Як я і казав, Зелень безпечніший за Потроха, бо природньо тупий і швидко втратить рейтинг і реальну владу, і, головне, ніколи не зможе владу узурпувати. Потрох зміг би, і був би у нас москальський агент диктатором навіки.
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16.06.2021 14:54 Ответить
🤣 І що за жижа в твоїй макітрі!??
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16.06.2021 15:25 Ответить
Если б, ты не только казал, а еще и думал
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16.06.2021 17:21 Ответить
Норми проекту про податкові зміни неприйнятні для бізнесу, - Американська торгова палата - Цензор.НЕТ 5385
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16.06.2021 14:57 Ответить
Олигархов это не касается. Они это обойдут. А вот все остальные граждане заплатят.
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16.06.2021 19:58 Ответить
отстраните зедебила от власти! иначе мы все скоро сдохнем.
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16.06.2021 15:00 Ответить
Не, не, погодітє! Он іщьо нє всєх успєл сдєлать!
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16.06.2021 15:24 Ответить
Ему нужно ещё на один срок идти.
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16.06.2021 19:58 Ответить
пусть гадит тот кто голосовал за него
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17.06.2021 08:09 Ответить
налоговые инициативы правительства это как шальные пули... неизвестно куда летят и кому прилетит...
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16.06.2021 15:06 Ответить
клоун же заявил,что обойдётся без денег МВФ,вот и весь хрен до копейки.
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16.06.2021 15:06 Ответить
Меня больше всего возмущает, что если арендатор не заплатил налоги за арендованный пай, то по 6000 за пай сдерут с владельца пая. А не дофига ли? Я в шоке конечно!
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17.06.2021 22:44 Ответить
Пофіг з кого, аби гроші зідрати. Це ж не справедливо, бо замість того, щоб збирати податки з орендарів, вони просто перекинули навантаження на власників землі, які і так не шикують
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17.06.2021 23:00 Ответить
А как мне контролировать арендатора платит он или нет?
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18.06.2021 21:19 Ответить
а никак. Суть же не в том, чтоб арендатор заплати. Суть - содрать денег с того, кто наименее защищен
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20.06.2021 00:08 Ответить
Закон 5600 - это геноцид владельцев паев, не иначе
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19.06.2021 11:36 Ответить
Це для того роблять, щоб забрати останнє з селян. Обробляє орендар, а податок ми маємо платити з тих копійок, що отримуємо? Якщо орендар там мутить з податками, то ми маємо це розрулити, а не податкова?
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19.06.2021 11:58 Ответить
не удивлюсь, если в итоге еще и землю заберут, если этот "налог" не будет возможности оплатить
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20.06.2021 00:10 Ответить
Разворовали бюджет и теперь не знают кого еще налогом, чтобы закрыть дыру в бюджете
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20.06.2021 12:24 Ответить
 
 