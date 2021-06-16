Нормы проекта о налоговых изменениях неприемлемы для бизнеса, - Американская торговая палата

Принятие законопроекта о налоговых изменениях (№5600) увеличит фискальное давление на бизнес и негативно повлияет на экономику страны. Проект должен быть отклонен.

Об этом говорится в заявлении Американской торговой палаты (АСС), размещенной на ее сайте.

По оценке экспертов компаний-членов палаты, предложенные правительством изменения в Налоговый кодекс являются неприемлемыми для бизнес-среды, ведь приведут к усилению фискального давления на добросовестных налогоплательщиков и ухудшению инвестиционной привлекательности Украины.

В АСС высказали замечания относительно отдельных положений законопроекта, в частности тех, что касаются изменений в администрировании налога на прибыль предприятий в части списания убытков; внесения изменений относительно особенностей применения НДС, которые, среди прочего, могут вызывать проблемы с возмещением НДС; ухудшения положения налогоплательщиков в процессе согласования налогового обязательства и его обжалования; пересмотра налоговых ставок и увеличения налоговой нагрузки на отдельные отрасли, включая акцизы, аренду за пользование радиочастотным ресурсом, введение акцизного сбора на возобновляемые источники энергии.

Кроме того, в АСС обратили внимание, что принятие законопроекта №5600 нарушит принцип стабильности налогового законодательства, и призвали депутатов его отклонить.

"Бизнес-сообщество обеспокоено внедрением значительных изменений в налоговое законодательство без предсказания достаточного переходного периода. Это негативно влияет на инвестиционную привлекательность Украины, ведь такие изменения вредят долгосрочному бюджетному планированию компаний", - отмечается в заявлении.

Ранее член парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина заявила, что Украина уже потеряла миллиарды инвестиций из-за бесконечных налоговых инициатив правительства, и сейчас из страны уходят последние инвесторы.

В то же время народный депутат Алексей Устенко отметил, что налоговые инициативы правительства должны приниматься только после обсуждения с профильными бизнес-ассоциациями и учета их замечаний.

Напомним, 12 мая правительство на своем заседании утвердило законопроект, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс Украины, предусматривающие повышение налогов для ряда отраслей.