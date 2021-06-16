Зеленский снова не ответил на вопрос "Путин - убийца?": Нельзя отвечать на такие вопросы, даже если очень хочется

Президент Украины Владимир Зеленский отказался отвечать на вопрос, является ли президент РФ Владимир Путин убийцей.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом Зеленский заявил в интервью иностранным СМИ.

У главы государства спросили, считает ли он Путина убийцей.

"Мне как-то задавали этот вопрос. Я сказал, что он очень некорректен. Потому что есть вопросы, от ответов на которые могут погибнуть люди, может начаться эскалация. Вы можете сейчас лишить (нас. - Ред.) хотя бы какого-то небольшого шанса на урегулирование ситуации", - отметил президент.

По словам Зеленского, нельзя задавать такие вопросы и нельзя на них отвечать, "даже когда тебе очень хочется".

"Ты можешь сказать что угодно на улице, дома, любому. Но ты не бог, ты не дал человеку жизнь и не имеешь права сделать то, что может ее забрать", - подчеркнул президент.

Как сообщалось, ранее Байден заявил, что считает Путина "убийцей". В свою очередь Путин ответил: "Кто обзывается, тот так и сам называется".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос "Путин - убийца?" может стоить сотни жизней украинских воинов на Донбассе.

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