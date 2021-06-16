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Новости Политика Украины
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Зеленский (16612) путин (29865)

Зеленский снова не ответил на вопрос "Путин - убийца?": Нельзя отвечать на такие вопросы, даже если очень хочется

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский снова не ответил на вопрос

Президент Украины Владимир Зеленский отказался отвечать на вопрос, является ли президент РФ Владимир Путин убийцей.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом Зеленский заявил в интервью иностранным СМИ.

У главы государства спросили, считает ли он Путина убийцей.

"Мне как-то задавали этот вопрос. Я сказал, что он очень некорректен. Потому что есть вопросы, от ответов на которые могут погибнуть люди, может начаться эскалация. Вы можете сейчас лишить (нас. - Ред.) хотя бы какого-то небольшого шанса на урегулирование ситуации", - отметил президент.

По словам Зеленского, нельзя задавать такие вопросы и нельзя на них отвечать, "даже когда тебе очень хочется".

"Ты можешь сказать что угодно на улице, дома, любому. Но ты не бог, ты не дал человеку жизнь и не имеешь права сделать то, что может ее забрать", - подчеркнул президент.

Как сообщалось, ранее Байден заявил, что считает Путина "убийцей". В свою очередь Путин ответил: "Кто обзывается, тот так и сам называется".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос "Путин - убийца?" может стоить сотни жизней украинских воинов на Донбассе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отсутствие реакции Зеленского на заявление США и ЕС о судебной реформе начнет кардинальную перезагрузку отношений Украины и Запада, - Шабунин

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+78
ЗЕлефил: "Нельзя отвечать на такие вопросы!!! Сериал "Папик" могут тогда запретить в раске-федераске!!! Выштонепонимате!!???"
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16.06.2021 15:06
+47
Ссытся просто...
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16.06.2021 15:06
+44
Порох говорил,прям в рожу кацапским журналюгам)зекретин -вонючее сцыкло
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16.06.2021 15:19
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Страница 4 из 4
Вы можете представить переговоры Путина с Зеленским.. Ну вы "оптимист" .. Это как представить себе " переговоры" Удава и Кролика.
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17.06.2021 13:10 Ответить
За що вам Подоляк гроші платить? Ти ж навіть новий комент написати лінишся, старий дублюєш.
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16.06.2021 23:17 Ответить
молодец, вот хорошо ты само себе лишь о себе написало "За що вам Подоляк гроші платить? Ти ж навіть новий комент написати лінишся, старий дублюєш."
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17.06.2021 13:14 Ответить
Що й не дивно. Членограй - він такий
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16.06.2021 20:47 Ответить
Зеленський знову не відповів на питання "Путін - убивця?": Не можна відповідати на такі питання, навіть якщо дуже хочеться - Цензор.НЕТ 228
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16.06.2021 22:23 Ответить
Чому не відповів? Та все просто - він прокацаплене сцикло.
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16.06.2021 23:14 Ответить
сцыкло !!!!
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16.06.2021 23:20 Ответить
Що ви від цього шута вимагаєте? Він одразу казав, що перед путіном буде стояти на колінах
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16.06.2021 23:50 Ответить
Фильм Кин-Дза-Дза:

Фигляр - Представитель власти.

Фигляр - плут, ловкий обманщик, притворный, двуличный человек; иными словами - фокусник, шуткарь, кривляка. Это презрительное наименование или адресуемое кому-либо нарицательное прозвище происходит, по предположению словаря В. И. Даля, от польского фигля или фигли (фигли-мигли) - ужимки, телодвижения, рожи в виде знаков; уловки, скачки, плутовство и обман
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17.06.2021 00:30 Ответить
Опять комент удалили что земразь - шлюха )(уйла - трите дальше)))
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17.06.2021 01:03 Ответить
ЗЕсыкло.
гавнокомандуещий.
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17.06.2021 02:06 Ответить
"Ты можешь сказать что угодно на улице, дома, любому. Но ты не бог, ты не дал человеку жизнь и не имеешь права сделать то, что может ее забрать", - подчеркнул президент___________ очень мудрый ответ, и интеллегентный! не все это могут понять, образованных много, мудрых мало!
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17.06.2021 08:12 Ответить
Вова ты гнида, тупая клоуновсая дешёвка.
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17.06.2021 08:20 Ответить
Скільки наволочі подоляцької налізло))
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17.06.2021 09:18 Ответить
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