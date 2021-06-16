Зеленский снова не ответил на вопрос "Путин - убийца?": Нельзя отвечать на такие вопросы, даже если очень хочется
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Президент Украины Владимир Зеленский отказался отвечать на вопрос, является ли президент РФ Владимир Путин убийцей.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом Зеленский заявил в интервью иностранным СМИ.
У главы государства спросили, считает ли он Путина убийцей.
"Мне как-то задавали этот вопрос. Я сказал, что он очень некорректен. Потому что есть вопросы, от ответов на которые могут погибнуть люди, может начаться эскалация. Вы можете сейчас лишить (нас. - Ред.) хотя бы какого-то небольшого шанса на урегулирование ситуации", - отметил президент.
По словам Зеленского, нельзя задавать такие вопросы и нельзя на них отвечать, "даже когда тебе очень хочется".
"Ты можешь сказать что угодно на улице, дома, любому. Но ты не бог, ты не дал человеку жизнь и не имеешь права сделать то, что может ее забрать", - подчеркнул президент.
Как сообщалось, ранее Байден заявил, что считает Путина "убийцей". В свою очередь Путин ответил: "Кто обзывается, тот так и сам называется".
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос "Путин - убийца?" может стоить сотни жизней украинских воинов на Донбассе.
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Фигляр - плут, ловкий обманщик, притворный, двуличный человек; иными словами - фокусник, шуткарь, кривляка. Это презрительное наименование или адресуемое кому-либо нарицательное прозвище происходит, по предположению словаря В. И. Даля, от польского фигля или фигли (фигли-мигли) - ужимки, телодвижения, рожи в виде знаков; уловки, скачки, плутовство и обман
гавнокомандуещий.