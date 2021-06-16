Большинство журналистов "1+1" являются заложниками Коломойского и темников из Офиса Зеленского, - нардеп "ЕС" Ионова

Олигарх Коломойский является главным лицом коррупции в Украине, которая мешает нашей стране двигаться по пути евроатлантической интеграции.

Об этом в комментарии журналистам заявила народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Мария Ионова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Она также отметила, что Коломойский как совладелец телеканала "1 + 1" вместе с Медведчуком фактически держит в заложниках журналистов и заставляет медиа выполнять роль информационных киллеров по заказу Офиса Президента.

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"Заявление президента США по итогам саммита НАТО - это четкий сигнал украинской власти, почему мы до сих пор не получили ПДЧ. Кодовое слово - это коррупция. Конечно, для США лицом этой коррупции является Коломойский, так как он сделал преступные финансовые манипуляции не только на территории Украины, но он считается и международным коррупционером. За что США наложили на него санкции", - напомнила Ионова.

"Досадно, что президент Зеленский является адвокатом Коломойского и защищает его как от международной, так и украинской Фемиды. И мы видим, как Коломойский избегает этой ответственности. Это произошло потому, что Коломойский обеспечил президентство Зеленского, он является его "крестным отцом", - отметила депутат.

Она напомнила, что в соответствии с журналистскими расследованиями 41 000 000 долларов из средств Приватбанка были переведены на "95 квартал".

"Это часть из 5000 000 000, которые были украдены из ПриватБанка. И сейчас оплачивают это все это граждане Украины. Каждый месяц государство должно платить за то, что украл Коломойский", - отмечает Ионова.

"1+1", к сожалению, сыграл главную медийную роль в информационном киллерстве и черном пиаре против оппонентов Зеленского, Петра Порошенко и против нашей команды. Главные бенефициары этого канала - Коломойский, Медведчук и Суркис", - напомнила Мария Ионова.

"Это медиакилерство продолжается. Почему журналисты не спрашивают Зеленского, а кто сейчас освобождает заложников, кто эти заложники, работают ли с семьями заложников, когда будет следующее освобождение? И это такие болезненные темы, которые беспокоят всех граждан нашей страны", - считает Ионова.

Она также отметила, что журналисты канала "1+1" являются жертвами темников Офиса Президента. "Мы понимаем, что они добросовестно делают свою работу. У нас больше претензий к владельцам канала "1+1", к ведущей Мосийчук. Скабейчук - так ее стали люди называть. И поэтому мы требуем извинений от этих людей", - говорит Мария Ионова.

Депутат напомнила, что менеджмент телеканала не впервые подставляет своих журналистов.

"Мы помним, не в первый раз они извинялись за ложь. Мы не хотели бы, чтобы это повторялось, потому что сейчас перед страной другие вызовы. Война, Северный поток-2, НАТО, освобождение заложников - для нас эти темы важны. Мы требуем, чтобы мы объединялись и работали совместно для того, чтобы не произошло русификации-белорусификации нашей страны. И Зеленский должен осознать, что, преследуя государственную оппозицию, он проигрывает. Потому что врагом является Путин и Кремль", - резюмирует Мария Ионова.

Как отметили журналисты, в своем заявлении телеканал "1+1" распространил по крайней мере два откровенных фейка. Первый - о приобретении Виктором Медведчуком и его женой Оксаной Марченко права собственности на долю в телеканалах Коломойского. Медведчук стал совладельцем "1+1" еще в 2012 году.

Второй фейк связан с созданием так называемого "медиахолдинга" Медведчука-Козака. Он был создан после продажи телеканала ZIK предыдущим владельцем в июне 2019 года, то есть это произошло уже при президентстве Владимира Зеленского.