РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14559 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
3 058 21
Коломойский (1757) 1+1 (164) Ионова (31) Европейская Солидарность (999) Офис Президента (1693)

Большинство журналистов "1+1" являются заложниками Коломойского и темников из Офиса Зеленского, - нардеп "ЕС" Ионова

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Большинство журналистов

Олигарх Коломойский является главным лицом коррупции в Украине, которая мешает нашей стране двигаться по пути евроатлантической интеграции.

Об этом в комментарии журналистам заявила народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Мария Ионова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Она также отметила, что Коломойский как совладелец телеканала "1 + 1" вместе с Медведчуком фактически держит в заложниках журналистов и заставляет медиа выполнять роль информационных киллеров по заказу Офиса Президента.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Европейская Солидарность" объявила бойкот "1+1" из-за пророссийских месседжей и нападок Мосейчук на Геращенко

"Заявление президента США по итогам саммита НАТО - это четкий сигнал украинской власти, почему мы до сих пор не получили ПДЧ. Кодовое слово - это коррупция. Конечно, для США лицом этой коррупции является Коломойский, так как он сделал преступные финансовые манипуляции не только на территории Украины, но он считается и международным коррупционером. За что США наложили на него санкции", - напомнила Ионова.

"Досадно, что президент Зеленский является адвокатом Коломойского и защищает его как от международной, так и украинской Фемиды. И мы видим, как Коломойский избегает этой ответственности. Это произошло потому, что Коломойский обеспечил президентство Зеленского, он является его "крестным отцом", - отметила депутат.

Она напомнила, что в соответствии с журналистскими расследованиями 41 000 000 долларов из средств Приватбанка были переведены на "95 квартал".

"Это часть из 5000 000 000, которые были украдены из ПриватБанка. И сейчас оплачивают это все это граждане Украины. Каждый месяц государство должно платить за то, что украл Коломойский", - отмечает Ионова.

"1+1", к сожалению, сыграл главную медийную роль в информационном киллерстве и черном пиаре против оппонентов Зеленского, Петра Порошенко и против нашей команды. Главные бенефициары этого канала - Коломойский, Медведчук и Суркис", - напомнила Мария Ионова.

"Это медиакилерство продолжается. Почему журналисты не спрашивают Зеленского, а кто сейчас освобождает заложников, кто эти заложники, работают ли с семьями заложников, когда будет следующее освобождение? И это такие болезненные темы, которые беспокоят всех граждан нашей страны", - считает Ионова.

Она также отметила, что журналисты канала "1+1" являются жертвами темников Офиса Президента. "Мы понимаем, что они добросовестно делают свою работу. У нас больше претензий к владельцам канала "1+1", к ведущей Мосийчук. Скабейчук - так ее стали люди называть. И поэтому мы требуем извинений от этих людей", - говорит Мария Ионова.

Депутат напомнила, что менеджмент телеканала не впервые подставляет своих журналистов.

"Мы помним, не в первый раз они извинялись за ложь. Мы не хотели бы, чтобы это повторялось, потому что сейчас перед страной другие вызовы. Война, Северный поток-2, НАТО, освобождение заложников - для нас эти темы важны. Мы требуем, чтобы мы объединялись и работали совместно для того, чтобы не произошло русификации-белорусификации нашей страны. И Зеленский должен осознать, что, преследуя государственную оппозицию, он проигрывает. Потому что врагом является Путин и Кремль", - резюмирует Мария Ионова.

Как отметили журналисты, в своем заявлении телеканал "1+1" распространил по крайней мере два откровенных фейка. Первый - о приобретении Виктором Медведчуком и его женой Оксаной Марченко права собственности на долю в телеканалах Коломойского. Медведчук стал совладельцем "1+1" еще в 2012 году.

Второй фейк связан с созданием так называемого "медиахолдинга" Медведчука-Козака. Он был создан после продажи телеканала ZIK предыдущим владельцем в июне 2019 года, то есть это произошло уже при президентстве Владимира Зеленского.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+31
Какие заложники? Просто шлюхи от журналистики.
показать весь комментарий
16.06.2021 15:16
+20
Он их заставил! Пытал!!!! Деньги насильно в карманы засовывал!!!
показать весь комментарий
16.06.2021 15:34
+11
Ідіотія - 80 рівень. Але піпл хаває на повний ріт.)
показать весь комментарий
16.06.2021 15:26
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Какие заложники? Просто шлюхи от журналистики.
показать весь комментарий
16.06.2021 15:16 Ответить
Причем на любом канале, который находится в собственности у олигарха.
показать весь комментарий
16.06.2021 15:22 Ответить
Большинство журналистов "1+1" являются заложниками Коломойского и темников из Офиса Зеленского, - нардеп "ЕС" Ионова - Цензор.НЕТ 6737 Большинство журналистов "1+1" являются заложниками Коломойского и темников из Офиса Зеленского, - нардеп "ЕС" Ионова - Цензор.НЕТ 6483
показать весь комментарий
16.06.2021 15:23 Ответить
Ідіотія - 80 рівень. Але піпл хаває на повний ріт.)
показать весь комментарий
16.06.2021 15:26 Ответить
повтори, бо про те, що Порох віддав акції Г+Г мертвечуку - не видно
показать весь комментарий
16.06.2021 15:43 Ответить
Більшість журналістів "1+1" є заручниками Коломойського і темників з Офісу Зеленського, - нардепка "ЄС" Іонова - Цензор.НЕТ 8934 Більшість журналістів "1+1" є заручниками Коломойського і темників з Офісу Зеленського, - нардепка "ЄС" Іонова - Цензор.НЕТ 3234
показать весь комментарий
16.06.2021 17:26 Ответить
ЖУРНАШЛЮХИ и маму родную продадут
показать весь комментарий
16.06.2021 16:13 Ответить
та да, например мыкола вересень)))
показать весь комментарий
16.06.2021 15:25 Ответить
Ну да, нуда, совесть у них есть. Тока на работу не носят.
показать весь комментарий
16.06.2021 15:28 Ответить
Серед всіх виділяться Мусійчук. Актириса. І слюзу може пустити де треба, і голос зробити жалібним. Всі вказівки хазяїна-злодія виконує на відмінно. І не так воювали і заручників не так звільняли... Піз...ти не мішки ворочати, як говорив класик.
показать весь комментарий
16.06.2021 15:33 Ответить
Он их заставил! Пытал!!!! Деньги насильно в карманы засовывал!!!
показать весь комментарий
16.06.2021 15:34 Ответить
Да, конечно, их там силком держат, в заложниках
показать весь комментарий
16.06.2021 15:40 Ответить
Пленки крыть нечем и начинают соломинку искать с воплями.
показать весь комментарий
16.06.2021 15:48 Ответить
где расследования, дела, суды, унылый зелебобик?
показать весь комментарий
16.06.2021 15:58 Ответить
Так петюня с 3 раза приходит на допросы. А суд впереди, если зеленый не струсит.
показать весь комментарий
16.06.2021 17:06 Ответить
В переводе на обычный язык: журналюги 1+1 - банальные шлюхи, потерявшие остатки совести. Хотя нет, не будем обижать шлюх. Эти пали куда как глубже...
показать весь комментарий
16.06.2021 15:58 Ответить
А Соболев муж марийки, консервой гебнявой оказался
показать весь комментарий
16.06.2021 16:21 Ответить
Мені здається, що **********, як вірна собака, буде гризти всіх, на кого вкаже хазяїн. А може й сина їй подарував папік. Як інакше пояснити таку відданість фейкам про Порошенко, який спробував цей гнійник ліквідувати.
показать весь комментарий
16.06.2021 16:30 Ответить
муж МОсийчук - еврей- эти всё сказано.
показать весь комментарий
16.06.2021 23:09 Ответить



Дурдом

@durdominua


Без слів...

Більшість журналістів "1+1" є заручниками Коломойського і темників з Офісу Зеленського, - нардепка "ЄС" Іонова - Цензор.НЕТ 1620
показать весь комментарий
16.06.2021 17:15 Ответить
А Иришка Геращенко уже "умных" мыслей не толкает? Нашли новую говорящую голову для ЕС?
показать весь комментарий
16.06.2021 21:14 Ответить
 
 