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Кабмин разрешил проведение массовых мероприятий со 100% наполнением и без соблюдения дистанции. Маски остаются обязательными, - Ткаченко

Новости Цензор.НЕТ Общество

Кабмин разрешил проведение массовых мероприятий со 100% наполнением и без соблюдения дистанции. Маски остаются обязательными, - Ткаченко

С сегодняшнего дня, 16 июня, вся территория Украины находится в обновленной "зеленой зоне"

Об этом в Facebook сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Только что правительство приняло соответствующее решение. Это влечет за собой ряд положительных изменений для сферы культуры и гостеприимства", - говорится в сообщении.

По словам министра, теперь проведение массовых мероприятий (культурных, развлекательных, религиозных, рекламных и т.п.) в помещениях разрешается со 100% наполнением. Без ограничения дистанции между присутствующими. Однако участники и организаторы мероприятий должны использовать защитные маски или респираторы.

"Если же все присутствующие имеют отрицательные результаты теста на COVID-19, который сделан не более чем за 72 часа, или документ полного курса вакцинации - ограничение выше не применяются", - добавил Ткаченко.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Велюр гостеприимно распахивает двери.
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16.06.2021 15:17 Ответить
Полтавский суд обьяснил что маски вне закона как все мероприятия. Так что пойдешь до суду шмигаль за перевищення власти и с компанией.
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16.06.2021 15:52 Ответить
И цены на защитные маски немного так подорожали
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18.06.2021 15:24 Ответить
 
 