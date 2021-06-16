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24-летний украинский воин Роман Галуха погиб в районе проведения ООС, - Львовская ОГА. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

В районе проведения операции Объединенных сил погиб 24-летний военнослужащий Роман Галуха из Львовской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Львовской ОГА.

"В среду, 16 июня, в зоне проведения операции объединенных сил погиб военнослужащий со Львовщины Роман Галуха. Военнослужащий 1997 года рождения родом из Рава-Русской", - сказано в сообщении.

У погибшего остались мама и сестры.

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О гибели воина также сообщила Рава-Русская городская территориальная громада в Facebook, однако обстоятельства его гибели не указала.

Начальник пресс-службы Объединенных сил Виталий Саранцев в комментарии Украинской правде сообщил, что смертельный инцидент с Романом Галухой произошел вечером 15 июня.

По словам Саранцева, молодой боец Роман Галуха погиб на Донбассе либо в результате неосторожного обращения с оружием, либо самоубийства. Ведется следствие, которое должно установить все обстоятельства гибели украинского военнослужащего в зоне ООС.

24-летний украинский воин Роман Галуха погиб в районе проведения ООС, - Львовская ОГА 01
Фото: Рава-Русская городская территориальная громада / Facebook

Напомним, за прошедшие сутки, 15 июня, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня со стороны российских войск. По состоянию на 7:00 утра, 16 июня, было зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.
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Топ комментарии
+21
24-річний український воїн Роман Галуха загинув у районі проведення ООС, - Львівська ОДА - Цензор.НЕТ 146
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16.06.2021 15:42
+21
Вічна пам'ять і шана. Співчуття мамі і сестрам. Був один Чоловік у сім'ї. Важко буде жінкам.
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16.06.2021 15:46
+20
Какой же Путин убийца?! У не ж алиби - он с Байденом встречался, да Зеля?
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16.06.2021 15:23
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Какой же Путин убийца?! У не ж алиби - он с Байденом встречался, да Зеля?
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16.06.2021 15:23 Ответить
а по сводкам пресс-центра ООС ?
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16.06.2021 15:38 Ответить
24-річний український воїн Роман Галуха загинув у районі проведення ООС, - Львівська ОДА - Цензор.НЕТ 146
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16.06.2021 15:42 Ответить
Вічна пам'ять і шана. Співчуття мамі і сестрам. Був один Чоловік у сім'ї. Важко буде жінкам.
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16.06.2021 15:46 Ответить
24?
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16.06.2021 16:39 Ответить
Та да. У зебілів своя математика.
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16.06.2021 17:04 Ответить
Питання було не до тебе, Тада. Пару днів, як львівська бригада в ООС зайшла. Прикро якщо вона вже так скоро втрат зазнала. Питання було до тих, хто розуміється на цих числах.
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16.06.2021 20:30 Ответить
Вічна пам'ять полеглому за Батьківщину Герою....

24-річний український воїн Роман Галуха загинув у районі проведення ООС, - Львівська ОДА - Цензор.НЕТ 7750
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16.06.2021 17:10 Ответить
Хлопцю б ще жити та й жити , а його забрала війна зі сходу ...
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16.06.2021 18:33 Ответить
 
 