РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14559 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
6 774 43
переименования (707) суд (24704) Харьков (6549) декоммунизация (622)

Харьковский окружной админсуд отменил распоряжение главы ОГА о переименовании проспекта Жукова в честь Григоренко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Харьковский окружной админсуд отменил распоряжение главы ОГА о переименовании проспекта Жукова в честь Григоренко

Харьковский окружной административный суд удовлетворил иск горсовета к главе Харьковской областной государственной администрации и признал недействительным пункт распоряжения от 15 мая 2016 года о переименовании в рамках декоммунизации проспекта Маршала Жукова в честь генерала и правозащитника Петра Григоренко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Признать противоправным и недействительным отдельное положение нормативно-правового акта - распоряжения председателя облгосадминистрации от 17.05.2016 № 181" О переименовании о объектов топонимики города Харькова", а именно пункт 21 приложения к распоряжению", - говорится в резолютивной части определения, оглашенной судьей Андреем Зинченко в среду, 16 июня.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Как сообщалось, в мае 2016 года глава Харьковской облгосадминистрации Игорь Райнин подписал распоряжение "О переименовании ряда объектов топонимики г.Харькова" в рамках закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики". Оно, в частности, предусматривало переименовании станции метро "Маршала Жукова" во "Дворец спорта", а одноименного проспекта - в проспект Петра Григоренко (советского генерала, правозащитника, выступавшего в защиту крымских татар и других депортированных народов).

Читайте на "Цензор.НЕТ": "ЕС" обжалует в суде решение Харьковского горсовета о переименовании проспекта Григоренко в пр-т Жукова, - Фриз

8 мая 2019 года на сайте Харьковского горсовета была зарегистрирована электронная петиция с требованием вернуть проспекту и станции метро имя маршала Г.Жукова.

19 июня 2019 года Харьковский городской совет вернул проспекту Петра Григоренко имя маршала Жукова.

5 сентября 2019 года Харьковский окружной административный суд удовлетворил административный иск, поданный депутатом горсовета Игорем Черняком, депутатом облсовета Дмитрием Булахом, депутатом Верховной рады VIII созыва Андреем Билецким, а также Харьковской терорганизацией "Блока Петра Порошенко "Солидарность", Харьковской облорганизацией "ВО "Свобода" и политической партией "Демократична Сокира" и отменил решение горсовета о возвращении проспекту Григоренко имени Жукова.

26 февраля 2020 года Харьковский горсовет во второй раз проголосовал за переименование проспекта Петра Григоренко и присвоение ему имени советского маршала Георгия Жукова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд в Харькове в третий раз отменил переименование проспекта Григоренко в честь маршала Жукова

Это решение также было обжаловано в суде.

18 июня 2020 Харьковский окружной административный суд признал решение незаконным и отменил его.

15 февраля 2021 года Второй апелляционный административный суд не удовлетворил жалобу Харьковского горсовета и оставил в силе решение суда первой инстанции.

24 февраля 2021 года Харьковский горсовет в третий раз проголосовал за возвращение проспекту Петра Григоренко имени маршала Жукова. За проголосовали 57 депутатов, 16 - против, 6 - воздержались.

Харьковская территориальная организация "Европейской солидарности", Харьковская областная организация "ВО "Свобода", а также депутаты Харьковского горсовета Игорь Черняк и Дмитрий Булах обратились с административными исками в суд, требуя признать это решение противоправным и отменить.

10 июня Харьковский окружной административный суд частично удовлетворил их иски и признал противоправным и недействующим пункт решения о переименовании проспекта..

В Харьковском горсовете заявили о намерении обжаловать решение суда первой инстанции.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+33
Харківська сьцяна вата продовжує смердіти совком.
показать весь комментарий
16.06.2021 15:24
+23
ВАТА ВСЕ ПЕРЕБРОДИТЬ НЕ МОЖЕТ!!!!
показать весь комментарий
16.06.2021 15:23
+22
розпустились сепарюги в Харкові... Нічого не бояться. Наголосували 73/43%-тні...
показать весь комментарий
16.06.2021 15:25
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ВАТА ВСЕ ПЕРЕБРОДИТЬ НЕ МОЖЕТ!!!!
показать весь комментарий
16.06.2021 15:23 Ответить
Харківська сьцяна вата продовжує смердіти совком.
показать весь комментарий
16.06.2021 15:24 Ответить
Ї пофіг совок..В Харкові рулять злодії-аферисти,які маніпулюють тупою ватою.
показать весь комментарий
16.06.2021 15:51 Ответить
бандеровским бульдозером снести ватный проспект
показать весь комментарий
16.06.2021 17:38 Ответить
Лучше весь быдлохарьков. Это проклятое богом место, люди из нормальной Украины, не ведите с этим быдлом никаких деловых отношений, они давно это заслужили. Население там - сплошной скот, процентов на 75.
показать весь комментарий
16.06.2021 18:10 Ответить
розпустились сепарюги в Харкові... Нічого не бояться. Наголосували 73/43%-тні...
показать весь комментарий
16.06.2021 15:25 Ответить
А при бульдозеристу хто там керував?
показать весь комментарий
16.06.2021 15:58 Ответить
Законы Украины пох, а шо скажет харант?))))
показать весь комментарий
16.06.2021 15:31 Ответить
Какая разница !
показать весь комментарий
16.06.2021 15:33 Ответить
"Главное, чтобы асфальт лежал"
показать весь комментарий
16.06.2021 16:00 Ответить
Самый ватный город в Украине
показать весь комментарий
16.06.2021 15:32 Ответить
Не ватний, а гнидний !
показать весь комментарий
16.06.2021 15:55 Ответить
Дело Гепы живёт и не тонет.......
показать весь комментарий
16.06.2021 15:32 Ответить
дерьмо гепы
показать весь комментарий
16.06.2021 17:19 Ответить
Дерьмо дохлого кушнарева.
показать весь комментарий
16.06.2021 18:12 Ответить
гЄпо-допкінські недобитки ніяк не заспоються....- у нас е СБУ...чи як....
показать весь комментарий
16.06.2021 15:32 Ответить
Харьковский окружной админсуд отменил распоряжение главы ОГА о переименовании проспекта Жукова в честь Григоренко - Цензор.НЕТ 1748
С рождения Жюков пай-мальчиком был.....
Харьковский окружной админсуд отменил распоряжение главы ОГА о переименовании проспекта Жукова в честь Григоренко - Цензор.НЕТ 8379
показать весь комментарий
16.06.2021 15:34 Ответить
Деньги копил... Харківський окружний адмінсуд скасував розпорядження голови ОДА про перейменування проспекту Жукова на честь Григоренка - Цензор.НЕТ 211
показать весь комментарий
16.06.2021 15:56 Ответить
...соседей убил...
показать весь комментарий
16.06.2021 16:39 Ответить
Не дивно. 80% суддів латентни сепари.
показать весь комментарий
16.06.2021 15:35 Ответить
Шёл 2030 год. В Харькове идут суды по переименованию проспекта.
показать весь комментарий
16.06.2021 15:35 Ответить
Вони там ще можуть винести рішення про переіменовання проспекту на ім*я Гепи поки не дочекаються свого "лісника".
показать весь комментарий
16.06.2021 15:35 Ответить
И каждый из этих "судей" получает за такую "работу" тысяч 200 в месяц
показать весь комментарий
16.06.2021 15:37 Ответить
Заставь дурака богу молиться..., ну дальше знаете. Так и Харьков со своим жюковым.
показать весь комментарий
16.06.2021 15:38 Ответить
на язиці одне- придурки!
показать весь комментарий
16.06.2021 15:58 Ответить
А якого вироку можна було чекати від ватних суддів? В Україні всі суди під ватою. Харківський окружний адмінсуд скасував розпорядження голови ОДА про перейменування проспекту Жукова на честь Григоренка - Цензор.НЕТ 633
показать весь комментарий
16.06.2021 16:00 Ответить
Собрать это судейское кодло и на передовую.
"Судейское кодло нежалеть,бабы еще нарожают."
показать весь комментарий
16.06.2021 16:03 Ответить
Зебня, ну ви зрозуміли...
показать весь комментарий
16.06.2021 16:13 Ответить
Харківський окружний адмінсуд скасував розпорядження голови ОДА про перейменування проспекту Жукова на честь Григоренка - Цензор.НЕТ 6030 ПТН -ПНХ і ти слідом прихвостень.
показать весь комментарий
16.06.2021 16:44 Ответить
Задовбали вже харківські прокацаплен совкодрочери. В теперішній лугандонії теж такі ссуки при владі були і до чого все це привело ми і по сей день видихуємо, а вже 15000 лучших синів і дочок України поховли...
показать весь комментарий
16.06.2021 16:14 Ответить
Та ви, курва, там ся вспокоїте із тим жуків'ям, чи нє?!.
показать весь комментарий
16.06.2021 16:22 Ответить
Этот суд преступники и непонятно,почему они ещё не уволены.Назовите улицу именем Гудериана например.Почему нет?Они оба преступники на службе тоталитарных режимов Харківський окружний адмінсуд скасував розпорядження голови ОДА про перейменування проспекту Жукова на честь Григоренка - Цензор.НЕТ 4972
показать весь комментарий
16.06.2021 16:33 Ответить
А чем суд обосновал свое решение если его этого суда решение противоречит указу о декоммунизации, т е прямо противоречит закону?
показать весь комментарий
16.06.2021 16:50 Ответить
Харківський окружний адмінсуд скасував розпорядження голови ОДА про перейменування проспекту Жукова на честь Григоренка - Цензор.НЕТ 5927

Гепёныши и ********** проститутки, чья блин подпись стоит под приказом??? Что рубли не пахнут? Х#уй На Рыло вам, а не "хнр"! Свинособаки лишнехромосомные...
Блин.., Гитлер больше сделал для Украины, чем этот маньяк-убийца жюкоф!
показать весь комментарий
16.06.2021 17:07 Ответить
сколько будут возиться с этим никчемным говном и мародером - жуковым??? - тест на ватяность жителей Харькова и его керманичей.
показать весь комментарий
16.06.2021 17:28 Ответить
Головне не дати суддям втекти з України.Україна їх породила, Україна їх закопає.
показать весь комментарий
16.06.2021 18:35 Ответить
Харьков превратили в жопу с опарышами.
показать весь комментарий
16.06.2021 19:46 Ответить
А почему незаконным? Вот же интересно, что там ватники навыдумывали. Что Жюков не соответствует положению закона о декоммунизации, или весь закон не уже не закон для хряковцев?
показать весь комментарий
16.06.2021 21:08 Ответить
Я живу в Харкові з 1967 року. Мені соромно за нього. Воно навіть не те що в цілому ватне, воно в масі своїй більше байдуже до державних проблем. Головне- власний добробут. Обличчя Харкова - ринок Барабашовка.
показать весь комментарий
16.06.2021 21:27 Ответить
Це звиздець, люди добрі! Там у цьому наказі, який ватний суд скасував, більше 50 перейменувань було, все прахом пішло! Сподіваюсь, буде апеляція!
показать весь комментарий
16.06.2021 21:29 Ответить
8 год войны эта страна так и не поняла ничего.Пока реально не начнут давать по 5 и более лет за сепаратизм и издевательство над языком и прочими пунктами дела не будет.Там 90% харьковской обладминистрации на нары свободно отправлять.
показать весь комментарий
17.06.2021 01:55 Ответить
 
 