Покушение на замглавы АРМА Павленко: СБУ не занимается расследованием, в Нацполицию о покушении не сообщали, - СМИ

В Национальную полицию не сообщали о стрельбе, в результате которой якобы был ранен заместитель главы Агентства по розыску и менеджменту активов Владимир Павленко. Служба безопасности Украины расследованием этого нападения не занимается.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "УП".

В Нацполии заявили, что 2 июня к ним не поступало сообщений о таком событии.

"В то же время, полиция не ответила на ряд вопросов, в частности, о том, зарегистрировано ли уголовное производство, когда и по какой статье, имеет ли Павленко статус потерпевшего или свидетеля, предоставляли ли ему государственную охрану и расследуется ли любая другая стрельба, из-за которой 2 июня был бы ранен человек", - говорится в сообщении.

По данным издания, силовики сказали, что не могут ответить из-за тайны следствия.

В то же время, собеседники УП в правоохранительных органах намекали, что стрельба может быть инсценировкой.

"УП обратилась за комментарием к Павленко и попросила сообщить, какой именно орган ведет следствие, с какой квалификацией, а также прокомментировать информацию о возможной инсценировке. Павленко заверил, что в него действительно стреляли и что это не было постановкой, но отказался давать другие комментарии, сославшись на запрет от следствия", - пишет издание.

На следующий день после обращений за комментарием в сети начала распространяться информация со ссылкой на анонимные источники о том, что следствие якобы ведет Служба безопасности Украины, которая должна "скоро" показать результат.

Однако в пресс-службе СБУ "УП" официально опровергли эту информацию. В ведомстве сказали, что не занимаются расследованием покушения на Павленко.

Напомним, ранее сообщалось, что неизвестные стреляли в замглавы АРМА Павленко.

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