Сытника в 2008 году вывезли в лес и вымогали деньги. Сейчас его друзья сделали меня виновным во всем, - экс-судья Чаус. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Экс-судья Николай Чаус опубликовал новое видео, в котором упомянул директора НАБУ Артема Сытника.
Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале Чауса.
"Хочу сообщить о моем уголовном производстве - что ни я, ни моя семья не имеет никаких огородов на территории города Киева и за его пределами", - отметил судья.
По словам Чауса, "какими бы волшебниками детективы НАБУ ни были, они не смогут на несуществующем огороде выкопать что-нибудь, что бы имело к нему какое-либо отношение".
"Я ничего не совершал, что бы подпадало под действие статей Уголовного кодекса Украины. Прощать надо тех, по чьим уголовным делам я могу дать показания относительно обстоятельств и событий, которые происходили со мной все это время. Начиная с 2015 года", - отметил экс-судья.
По словам Чауса, относительно уголовного производства в его отношении, которое находится в НАБУ, его следует анализировать начиная с 2008 года.
"В 2008 году между мной, Артемом Сытником и Александром Полищуком, которые в то время сидели в одном кабинете прокуратуры Киевской области, произошел конфликт. В результате этого конфликта Артема Сытника вывезли в лес под Киевом, наставили синяков забрали авто и вымогали возврата денежных средств", - рассказал он.
Чаус отметил, что об этих событиях знают работники прокуратуры Киевской области, которые работали там в 2008 году.
"И когда в 2016 году Артем Сытник, будучи уже директором НАБУ, учел политические реалии и начал уголовное преследование меня и моей семьи, стало понятно, что его друзья перевернули с ног на голову все обстоятельства и сделали меня во всем виновным. Учитывая последний комментарий Сытника относительно моего возвращения в Украину и действий НАБУ, мы обсуждали этот вопрос с адвокатами. И вы прекрасно понимаете, что никакой объективности, справедливости и беспристрастности при расследовании моего уголовного производства НАБУ ожидать не следует. Поскольку у самого директора реальный конфликт интересов со мной", - добавил Чаус.
Пожалуйста, подождите...
Чтобы он видосиками передавал жене
инструкции и угрозы следователям?
Вова, тебе будет больно=)
Може ми дивимося наперед записані ролики, а фігуранта уже і не має
Здорова!Я Чаус.И у меня для вас есть история,которая произошла с Сытником в лесу
....де такий бардак може бути - то в яке Ес чи НАТО ...- хоча нах все це білякоритним потрібно - де там можна вільно брехати красти та маніпулювати ...
....шануймося
похищении, побоях, незаконном завладении имуществом..
Сытника похитили и избивали в лесу по заказу Чауса,
выбивали отступные, отжали авто.
Квартальные идиоты сами не поняли, что наснимали.