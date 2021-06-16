Сытника в 2008 году вывезли в лес и вымогали деньги. Сейчас его друзья сделали меня виновным во всем, - экс-судья Чаус. ВИДЕО

Экс-судья Николай Чаус опубликовал новое видео, в котором упомянул директора НАБУ Артема Сытника.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале Чауса.

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"Хочу сообщить о моем уголовном производстве - что ни я, ни моя семья не имеет никаких огородов на территории города Киева и за его пределами", - отметил судья.

По словам Чауса, "какими бы волшебниками детективы НАБУ ни были, они не смогут на несуществующем огороде выкопать что-нибудь, что бы имело к нему какое-либо отношение".

"Я ничего не совершал, что бы подпадало под действие статей Уголовного кодекса Украины. Прощать надо тех, по чьим уголовным делам я могу дать показания относительно обстоятельств и событий, которые происходили со мной все это время. Начиная с 2015 года", - отметил экс-судья.

По словам Чауса, относительно уголовного производства в его отношении, которое находится в НАБУ, его следует анализировать начиная с 2008 года.

"В 2008 году между мной, Артемом Сытником и Александром Полищуком, которые в то время сидели в одном кабинете прокуратуры Киевской области, произошел конфликт. В результате этого конфликта Артема Сытника вывезли в лес под Киевом, наставили синяков забрали авто и вымогали возврата денежных средств", - рассказал он.

Чаус отметил, что об этих событиях знают работники прокуратуры Киевской области, которые работали там в 2008 году.

"И когда в 2016 году Артем Сытник, будучи уже директором НАБУ, учел политические реалии и начал уголовное преследование меня и моей семьи, стало понятно, что его друзья перевернули с ног на голову все обстоятельства и сделали меня во всем виновным. Учитывая последний комментарий Сытника относительно моего возвращения в Украину и действий НАБУ, мы обсуждали этот вопрос с адвокатами. И вы прекрасно понимаете, что никакой объективности, справедливости и беспристрастности при расследовании моего уголовного производства НАБУ ожидать не следует. Поскольку у самого директора реальный конфликт интересов со мной", - добавил Чаус.

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