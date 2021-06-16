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Новости Политика Украины
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НАБУ (4026) прокуратура (4868) судья (2574) Сытник (948) Чаус (336)

Сытника в 2008 году вывезли в лес и вымогали деньги. Сейчас его друзья сделали меня виновным во всем, - экс-судья Чаус. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Экс-судья Николай Чаус опубликовал новое видео, в котором упомянул директора НАБУ Артема Сытника.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале Чауса.

"Хочу сообщить о моем уголовном производстве - что ни я, ни моя семья не имеет никаких огородов на территории города Киева и за его пределами", - отметил судья.

По словам Чауса, "какими бы волшебниками детективы НАБУ ни были, они не смогут на несуществующем огороде выкопать что-нибудь, что бы имело к нему какое-либо отношение".

"Я ничего не совершал, что бы подпадало под действие статей Уголовного кодекса Украины. Прощать надо тех, по чьим уголовным делам я могу дать показания относительно обстоятельств и событий, которые происходили со мной все это время. Начиная с 2015 года", - отметил экс-судья.

По словам Чауса, относительно уголовного производства в его отношении, которое находится в НАБУ, его следует анализировать начиная с 2008 года.

"В 2008 году между мной, Артемом Сытником и Александром Полищуком, которые в то время сидели в одном кабинете прокуратуры Киевской области, произошел конфликт. В результате этого конфликта Артема Сытника вывезли в лес под Киевом, наставили синяков забрали авто и вымогали возврата денежных средств", - рассказал он.

 Чаус отметил, что об этих событиях знают работники прокуратуры Киевской области, которые работали там в 2008 году.

"И когда в 2016 году Артем Сытник, будучи уже директором НАБУ, учел политические реалии и начал уголовное преследование меня и моей семьи, стало понятно, что его друзья перевернули с ног на голову все обстоятельства и сделали меня во всем виновным. Учитывая последний комментарий Сытника относительно моего возвращения в Украину и действий НАБУ, мы обсуждали этот вопрос с адвокатами. И вы прекрасно понимаете, что никакой объективности, справедливости и беспристрастности при расследовании моего уголовного производства НАБУ ожидать не следует. Поскольку у самого директора реальный конфликт интересов со мной", - добавил Чаус.

Читайте: Если Чаус объявится на территории другой страны, Украина не добьется его экстрадиции. Это подорвет международный авторитет, - Сытник

Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+40
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16.06.2021 16:19
+31
Сытника в 2008 году вывезли в лес и вымогали деньги. Сейчас его друзья сделали меня виновным во всем, - экс-судья Чаус - Цензор.НЕТ 7495
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16.06.2021 16:23
+26
Это похоже на идиотизм в кубе. ОПа держит в заложниках выкраденного из Молдовы Чауса и периодически записывает с ним видосики. Сегодня он раскажет все что ему напишут про Сытника, завтра раскажет как Порошенко убил своего брата ну и напоследок раскажет кто убил Кеннеди. Занавес!
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16.06.2021 16:27
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16.06.2021 16:19 Ответить
Сытника в 2008 году вывезли в лес и вымогали деньги. Сейчас его друзья сделали меня виновным во всем, - экс-судья Чаус - Цензор.НЕТ 4317 Зрадник птн-пнх Сытника в 2008 году вывезли в лес и вымогали деньги. Сейчас его друзья сделали меня виновным во всем, - экс-судья Чаус - Цензор.НЕТ 7450
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16.06.2021 16:25 Ответить
маца на вуха - "зрелища" дешеві, клубніка дорога ... Ситника в 2008 році вивезли в ліс і вимагали гроші. Зараз його друзі зробили мене винним у всьому, - екссуддя Чаус - Цензор.НЕТ 4219
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16.06.2021 17:16 Ответить
Рыба гниет с головы! Какой поп 🤢🤡👃🏻🎹 , таков приход ! Дебильнее дебилов во главе с 😈🤢 бакановым , ещё в истории не было !
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16.06.2021 17:46 Ответить
Говорящая голова снова появилась )))
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16.06.2021 18:10 Ответить
Эти все видосики херня.он в заложниках.скажет что угодно зеЛе и его банде.
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16.06.2021 16:19 Ответить
А что угодно зеЛе и его банде?
Чтобы он видосиками передавал жене
инструкции и угрозы следователям?
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16.06.2021 16:44 Ответить
Сытника в 2008 году вывезли в лес и вымогали деньги. Сейчас его друзья сделали меня виновным во всем, - экс-судья Чаус - Цензор.НЕТ 6378
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16.06.2021 16:20 Ответить
а хдє про парашенка? що за нах??? тебе не для того викрадали Сытника в 2008 году вывезли в лес и вымогали деньги. Сейчас его друзья сделали меня виновным во всем, - экс-судья Чаус - Цензор.НЕТ 4067
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16.06.2021 16:22 Ответить
Сытника в 2008 году вывезли в лес и вымогали деньги. Сейчас его друзья сделали меня виновным во всем, - экс-судья Чаус - Цензор.НЕТ 7495
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16.06.2021 16:23 Ответить
челюсть зажила? смотри чтоб язык не оторвали вместе с гемороем ...
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16.06.2021 16:23 Ответить
Я вже "сцю кип"ятком у стелю"!!! Коля - "вимагатєль"?! Та воно ж бздикливе завжди було "по життю"! "Борзело" лише "по команді зверху"! А от "під козирок" робив умів!
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16.06.2021 16:42 Ответить
"Немножко текст по дебильному написан" (с) Добкин
Сытника в 2008 году вывезли в лес и вымогали деньги. Сейчас его друзья сделали меня виновным во всем, - экс-судья Чаус - Цензор.НЕТ 2765 Сытника в 2008 году вывезли в лес и вымогали деньги. Сейчас его друзья сделали меня виновным во всем, - экс-судья Чаус - Цензор.НЕТ 2765 Сытника в 2008 году вывезли в лес и вымогали деньги. Сейчас его друзья сделали меня виновным во всем, - экс-судья Чаус - Цензор.НЕТ 2765
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16.06.2021 16:26 Ответить
Тобто, Чаус погодився дати покази на Ситника... а проти Пороха він нічого сказати не може.
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16.06.2021 16:26 Ответить
Пока рано. Бигус уже обкакался с пленками и не пошло. А Чаус должен быть на подпевках.
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16.06.2021 16:29 Ответить
Вони з-за рогу тявкають , а коли подумають , що з Порошенком можуть зустрітися , то впісюються і вкакуються . Одне зе сміливе - ходить після стадіону в памперсах , і нікого не боїться .
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16.06.2021 18:49 Ответить
Это похоже на идиотизм в кубе. ОПа держит в заложниках выкраденного из Молдовы Чауса и периодически записывает с ним видосики. Сегодня он раскажет все что ему напишут про Сытника, завтра раскажет как Порошенко убил своего брата ну и напоследок раскажет кто убил Кеннеди. Занавес!
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16.06.2021 16:27 Ответить
Ситника в 2008 році вивезли в ліс і вимагали гроші. Зараз його друзі зробили мене винним у всьому, - екссуддя Чаус - Цензор.НЕТ 8957
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16.06.2021 20:03 Ответить
Как это ******..о уже ****.ло.
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16.06.2021 16:27 Ответить
Навіщо нам транслюють цю худобу у мантії.Чому тікав якщо не винний? хабарник Сытника в 2008 году вывезли в лес и вымогали деньги. Сейчас его друзья сделали меня виновным во всем, - экс-судья Чаус - Цензор.НЕТ 6517
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16.06.2021 16:27 Ответить
ВІН ЩО РЕКЕТОМ ПО ЛІСАХ ЗАЙМАВСЯ, ПІСЛЯ СУДУ,
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16.06.2021 20:05 Ответить
Вы меня пардоньте, но шо я щаз прочла???? Это при очной ставке бандиты все валят друг на друга, шоб вышака не брать? Или это элита страны? Какой, цукожтыйомайо, стыд!
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16.06.2021 16:28 Ответить
Бандрштайн Горпина, це в нас еліта така здавна, а коли владу в державі народ віддав пархатим на чолі з клоуном, то взагалі настав повний п...ц, щодня дивимось цирк на дроті. І не дивно, ось вчора за обмеження діі закону про державну мову проголосувала"патріотична еліта" з партіі "Голос", що верещала про свій украінський патріотизм. В одних є гроші , в інших нема честі, от і домовляються, а народ -то "електорат", його можна вести на бойню, лиш показавши на виборах купюру в сто гривень.
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16.06.2021 19:34 Ответить
Лучше бы они его в лесу там и оставили. Ситника в 2008 році вивезли в ліс і вимагали гроші. Зараз його друзі зробили мене винним у всьому, - екссуддя Чаус - Цензор.НЕТ 8437
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16.06.2021 16:28 Ответить
Ага.... Сытник сам банки своими баксами напихал!
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16.06.2021 16:31 Ответить
Ще й закопав на городі гад Ситника в 2008 році вивезли в ліс і вимагали гроші. Зараз його друзі зробили мене винним у всьому, - екссуддя Чаус - Цензор.НЕТ 3619 А Чаус довго знайти не міг того й попалився
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16.06.2021 16:33 Ответить
В смысле - я ничего не совершал? Товарищ прямым текстом САМ сообщает: между мной и Сытником произошел конфликт, В РЕЗУЛЬТАТЕ ЭТОГО КОНФЛИКТА Сытника вывезли в лес... Даже здесь товарищ Ч не может вразумительно соврать. И это судья типа! Время идиотов...
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16.06.2021 16:35 Ответить
+100500
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16.06.2021 18:02 Ответить
Я знав суддю, який спочатку вивчився в ПТУ на слюсаря -сантехніка, а потім родич допоміг йому поступити на юрфак і цей чолов"яга довгі-довгі роки пропрацював головою районного суду, збираючи вершки з місцевих голів колгоспу, директорів підприємств, а в роки незаленості, з фермерів і підприємців. А в цілому, добрий був хлоп, нікому нічого поганого не зробив і доброго теж.
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16.06.2021 19:39 Ответить
Да это не сильно удивительно. Просто поражает уровень тупости задумки и исполнения. Ну и уровень потребления, видимо, тоже.
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17.06.2021 02:23 Ответить
Вова, неужели ты со своей Лигой КВН думаешь переиграть Лигу Плюща.
Вова, тебе будет больно=)
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16.06.2021 16:36 Ответить
Чаусу не видать свободы. Не выйдет из подвала до окончания правления Осла в Украине. Так и будут время от времени выпускать видосики.
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16.06.2021 16:36 Ответить
Не країна, а дешевий жлобський балаган AKA 95 Квартал.
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16.06.2021 16:37 Ответить
Якісь Чаус втомлений. Схоже, замучали його дублями. І, взагалі, то відео, не має прив"язки до часу запису.
Може ми дивимося наперед записані ролики, а фігуранта уже і не має Ситника в 2008 році вивезли в ліс і вимагали гроші. Зараз його друзі зробили мене винним у всьому, - екссуддя Чаус - Цензор.НЕТ 3365
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16.06.2021 16:42 Ответить
Бабак вылазь из норки.Предскажи какой будет зима.
Здорова!Я Чаус.И у меня для вас есть история,которая произошла с Сытником в лесуСитника в 2008 році вивезли в ліс і вимагали гроші. Зараз його друзі зробили мене винним у всьому, - екссуддя Чаус - Цензор.НЕТ 3721 Ситника в 2008 році вивезли в ліс і вимагали гроші. Зараз його друзі зробили мене винним у всьому, - екссуддя Чаус - Цензор.НЕТ 4806
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16.06.2021 16:51 Ответить
Клоунада Зебедлама в діі , більше нічого додати !😀
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16.06.2021 16:58 Ответить
Мля, он бы хоть оделся поприличнее для записи видео Ситника в 2008 році вивезли в ліс і вимагали гроші. Зараз його друзі зробили мене винним у всьому, - екссуддя Чаус - Цензор.НЕТ 9699 Судья уев Ситника в 2008 році вивезли в ліс і вимагали гроші. Зараз його друзі зробили мене винним у всьому, - екссуддя Чаус - Цензор.НЕТ 2060
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16.06.2021 17:01 Ответить
его одевают Ситника в 2008 році вивезли в ліс і вимагали гроші. Зараз його друзі зробили мене винним у всьому, - екссуддя Чаус - Цензор.НЕТ 8069
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16.06.2021 17:23 Ответить
и я не я и "банка" не моя ....- а также то, что "сокрітие" инфи об преступлении!!! есть тоже преступление !!!1 - не знал єтого "лжемантиец" ..., не знал...
....де такий бардак може бути - то в яке Ес чи НАТО ...- хоча нах все це білякоритним потрібно - де там можна вільно брехати красти та маніпулювати ...
....шануймося
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16.06.2021 17:21 Ответить
Даже если бы это тело никто не упаковал,верить ему можно,но поделить на 100500.
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16.06.2021 17:23 Ответить
Хороший пример, что судья может ответить за вред
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16.06.2021 17:46 Ответить
Кто с большим желанием хочет убрать из НАБУ несговорчивого Сытника? Точно не Пеца со своими клевретами. А вот ЗЕлупа так хочет, что аж ножками сучит. В таком случае какой напрашивается вывод? Конечно же все видосики якобы от Чауса авторства ЗЕлупленого окружения Чнелоха.
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16.06.2021 18:03 Ответить
То есть, это признание Чауса в заказных им преступлениях:
похищении, побоях, незаконном завладении имуществом..

Сытника похитили и избивали в лесу по заказу Чауса,
выбивали отступные, отжали авто.

Квартальные идиоты сами не поняли, что наснимали.
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16.06.2021 18:17 Ответить
Лукашенко зараз знімає такі ж відставки з Романом Протасевичем
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16.06.2021 19:28 Ответить
Кацапская подводка. Широко стелит уголовник
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16.06.2021 22:05 Ответить
 
 