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Перу (32) Данилюк Александр (469) Слуга народа (2548)

Данилюк об избрании школьного учителя президентом Перу: "Какой мудак перевел сериал "Слуга народа" на испанский. Пропала страна"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Данилюк об избрании школьного учителя президентом Перу:

Перу пропала как страна после избрания школьного учителя Кастильо президентом.

Об этом заявил экс-секретарь СНБО Александр Данилюк, комментируя новость о том, что школьный учитель Кастильо победил на президентских выборах в Перу, передает Цензор.НЕТ.

"Какой мудак перевел сериал "Слуга народа" на испанский. Пропала страна", - прокомментировал Данилюк результаты выборов в Перу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Как Богдан, так и Ермак вбили в голову Зеленскому, что он отвечает за все в стране, - экс-секретарь СНБО Данилюк

Напомним, школьный учитель Кастильо победил на президентских выборах в Перу: обещает жить на зарплату учителя и перераспределить горнодобывающие богатства.

Данилюк об избрании школьного учителя президентом Перу: Какой мудак перевел сериал Слуга народа на испанский. Пропала страна 01
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Топ комментарии
+56
Согласен с данылюком. За два года правления клоуна в Украине, просрано все: экономика, впк, армия, международная поддержка...
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16.06.2021 16:05
+54
К сожалению, вместе с этими мудаками в одной лодке, еще и мы
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16.06.2021 16:10
+40
Ну шо, зебобы. И вы пропали
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16.06.2021 16:02
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Ну шо, зебобы. И вы пропали
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16.06.2021 16:02 Ответить
К сожалению, вместе с этими мудаками в одной лодке, еще и мы
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16.06.2021 16:10 Ответить
вони реально можуть сказати, що їх діло наслідують.
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16.06.2021 21:23 Ответить
Данилюк об избрании школьного учителя президентом Перу: "Какой мудак перевел сериал "Слуга народа" на испанский. Пропала страна" - Цензор.НЕТ 7422 Данилюк об избрании школьного учителя президентом Перу: "Какой мудак перевел сериал "Слуга народа" на испанский. Пропала страна" - Цензор.НЕТ 4870
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16.06.2021 16:04 Ответить
Данилюк про обрання шкільного вчителя президентом Перу: "Який мудак переклав серіал "Слуга народу" іспанською. Пропала країна" - Цензор.НЕТ 6803 Данилюк про обрання шкільного вчителя президентом Перу: "Який мудак переклав серіал "Слуга народу" іспанською. Пропала країна" - Цензор.НЕТ 6803 Данилюк про обрання шкільного вчителя президентом Перу: "Який мудак переклав серіал "Слуга народу" іспанською. Пропала країна" - Цензор.НЕТ 6803 Данилюк про обрання шкільного вчителя президентом Перу: "Який мудак переклав серіал "Слуга народу" іспанською. Пропала країна" - Цензор.НЕТ 6803 Данилюк про обрання шкільного вчителя президентом Перу: "Який мудак переклав серіал "Слуга народу" іспанською. Пропала країна" - Цензор.НЕТ 9522

Данилюк про обрання шкільного вчителя президентом Перу: "Який мудак переклав серіал "Слуга народу" іспанською. Пропала країна" - Цензор.НЕТ 9376
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16.06.2021 16:15 Ответить
Ахххахахаха Возрадуйтесь, друзья мои. Ибо украинцы теперь - не самый тупой нарид на планете. Впереди нас конечно же Венесуэла, и вот ещё Перу обошло на повороте
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16.06.2021 16:04 Ответить
З.Ы. но это не точно. Бо если окажется, что тот учитель - нормальный кекс, который будет работать на благо своей страны, то переходящий вымпел таки вернётся в Украину
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16.06.2021 16:37 Ответить
Бо если окажется, что тот учитель - нормальный кекс, который будет работать на благо своей страны, то переходящий вымпел таки вернётся в Украину.

Сомнительно.Если для того школьного учителя,ставшего президентом,диктатор Мадуро является нормальным руководителем,то я представляю,что у него в голове.
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17.06.2021 17:29 Ответить
На это я могу вам ответить только цитатами наших отечественных зелебобиков:
"Дайте ему шанс"
"Хиба сразу поправиш то шо папэредники наворувалы?"
"А шо, ваш Порошэнко краще?"
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18.06.2021 11:34 Ответить
вирус = Г+Г-19
Данилюк об избрании школьного учителя президентом Перу: "Какой мудак перевел сериал "Слуга народа" на испанский. Пропала страна" - Цензор.НЕТ 4953
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16.06.2021 16:05 Ответить
мерзкая жидовская харя. именно жидовская а не еврейская.
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16.06.2021 16:07 Ответить
Ой-вей! Шо вам те жиды всё жить не дают? Неужто вы тупее их?
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16.06.2021 16:09 Ответить
не не тупее...просто халява и зависть рулят населением.не народом-именно населением
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16.06.2021 16:27 Ответить
Таки нет. Но жиды вбивают всем в головы, что они таки самые вумные! И мир ведется.
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16.06.2021 19:42 Ответить
Данилюк про обрання шкільного вчителя президентом Перу: "Який мудак переклав серіал "Слуга народу" іспанською. Пропала країна" - Цензор.НЕТ 8451
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16.06.2021 16:34 Ответить
ЗЕдибилизм шагает планетой земля.
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16.06.2021 16:05 Ответить
Согласен с данылюком. За два года правления клоуна в Украине, просрано все: экономика, впк, армия, международная поддержка...
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16.06.2021 16:05 Ответить
Пациенты, которые выбрали "наполеона" новым врачом психушки, с вами не согласны, по их мнению именно новый врач, лечит их правильно!
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16.06.2021 16:14 Ответить
Так Данилюк сам в эти мудаки вступил активно!
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16.06.2021 23:51 Ответить
ууу как цинично....а само ж из того ж кордебалета...
над чем смеетесь? над собой смеетесь! (с)
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16.06.2021 16:06 Ответить
👍
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16.06.2021 16:09 Ответить
Там хоч реальний вчитель а в Україні реальний клоун та маріонетка олігархів.
Народ Перу ще не настільки...
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16.06.2021 16:07 Ответить
А ты не думал что это "реальный учитель", такая же марионетка как наш сериальный?
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16.06.2021 16:17 Ответить
Можливо, але то, що цей (реальний клоун) був маріонеткою Бені, важко було не помітити. Але ж назло бабусі відморожу вуха...
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16.06.2021 16:24 Ответить
Какой реальный клоун? Что вы врете? Клоун это тот кто учился лет 5 в цирковом усилище и имеет диплом с профессией "клоун", это просто фигляр из подворотни с отвратительным средним образованием помойный юмор которого туповатое стадо считает творчеством.
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16.06.2021 16:52 Ответить
Данилюк обижен на Зе . Но это не значит , что Украина должна хаять избранного президента Перу . зачем осложнять отношения между странами
РЕДАКТОР Цензора мог бы и задуматься .
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16.06.2021 16:08 Ответить
А редакція повністю вписується у закон про свободу слова. Тому тут претензій бути не може. Це коли зебобч, який є найвищим державним чиновником, всяку єресь несе - тоді так, це шкодить міжнародним стосункам.
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16.06.2021 16:16 Ответить
Никто его пока не хаял, просто выразили сочувствие стране! Кто как не мы, знаем цену популизма и избрания "человека не из системы" с нулевым опытом
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16.06.2021 16:16 Ответить
на щастя, Ценхор -не кабмінівський, і не парламентський сайт... тому може собі дозволити
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16.06.2021 16:18 Ответить
Я бы ситуацию рассматривала так : проблемы выборов в Украине не должны выноситься за границы страны . Украина должна сохранять дружественные отношения со всеми странами , кроме открытых врагов,
К сожалению , этого не понимает ни власть , ни оппозиция, ни ЖУРНАЛИСТЫ.

Перессорилось с Грузией, испортили отношения с Молдовой из-за Чауса и т д . Целый список зашкваров . Теперь решили оценить выборы в Перу- попистеть , обидеть перуанцев ?
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16.06.2021 16:27 Ответить
Глупости! Вас послушать, так мы вообще не должны обсуждать события в других странах...
Чего мы не должны делать, так это попыток повлиять на их ВНУТРЕННЮЮ политику (выборы в частности). А высказывать свое мнение, если ты не относишься к МИДу (Президент относится если что) да пожалуйста!
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16.06.2021 16:36 Ответить
А Вам обязательно смеятся над перуанцами ? Вам Зе , Луки, хутина , кацапов мало ?

Я просто говорю о деликатности в таких вопросах . Тем более перуанцы ничего плохого Украине не сделали
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16.06.2021 16:38 Ответить
Если это смех, то смех сквозь слезы, поскольку мы ничем не лучше!
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16.06.2021 16:41 Ответить
И смеемся мы не над перуанцами, а над идиотами и тут и там, без национальных признаков
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16.06.2021 16:41 Ответить
Перуанцев 33 миллиона - Украина стоит с Перу на одной ступени в развитии , в коррупции , в бандитизме , во власте местных князьков .
Причины такого выбора и там и тут одинаковы - народу просто надоело. И даже программы политиков здесь не при чем .
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16.06.2021 16:47 Ответить
Дело в том, что и коррупция и бандитизм и местные князьки появились не с Марса, появились они их того самого народа и благодаря ему же!
И этот мудрый нарид вместо того чтобы самим напрячься (напрячь мозги в т.ч.) и побороть эти явления, выбирает "простые решения" и голосует за того, кто обещает все сделать за него! И в итоге получает: коррупцию, бандитизм и новых местных князьков...........
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16.06.2021 22:52 Ответить
Я Вам отвечу на АВТОТЕМЕ Просто на общем форуме беседы теряются из-за быстрой смены новостей
Вот сейчас случайно обнаружила Ваш коммент и мне есть что ответить
Ссылка


16.06.2021 22:55
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16.06.2021 22:58 Ответить
👏👏👏👏👏
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16.06.2021 22:06 Ответить
К сожалению это так
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16.06.2021 16:42 Ответить
Это да, как говорится при покупки квартиры "Плохие соседи, хуже химического завода"
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16.06.2021 16:18 Ответить
Я думаю финны грохнуть угро-финнов. Чистокровные против метисов Данилюк про обрання шкільного вчителя президентом Перу: "Який мудак переклав серіал "Слуга народу" іспанською. Пропала країна" - Цензор.НЕТ 2993
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16.06.2021 16:22 Ответить
Данилюк про обрання шкільного вчителя президентом Перу: "Який мудак переклав серіал "Слуга народу" іспанською. Пропала країна" - Цензор.НЕТ 8089
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16.06.2021 16:14 Ответить
Тот учитель намного грамотнее и чище, чем зе клоун. Он не смеялся над своей страной и не оскорблял ее.
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16.06.2021 16:15 Ответить
Данилюк явно не Вацлав Гавел. а заготовка Буратины.
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16.06.2021 16:17 Ответить
Ну в Перу и при СССР,левые идеи (взять и поделить..грабь награбленное..бей буржуев) всегда были популярны!!!Другое_А то что учителя там выбрали презом,так это уже прогресс-ведь в Венесуэле презом выбрали водителя автобуса!!! Данилюк про обрання шкільного вчителя президентом Перу: "Який мудак переклав серіал "Слуга народу" іспанською. Пропала країна" - Цензор.НЕТ 8855
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16.06.2021 16:17 Ответить
Там хоть афтобуса, а тут водителя велос боранов.
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16.06.2021 16:20 Ответить
треба розрізняти - вчитель і клоун, зігравший вчителя...
натуральний вчитель і неіснуюча людина, пародія...
тому не треба сміятися з чужого - подивись на своє...нелолуге,
недолуге як і той, хто при держ.посаді таке дозволя собі квакати ...
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16.06.2021 16:20 Ответить
В Перу хоть учитель НАСТОЯЩИЙ, а не "по сценарию"... Данилюк про обрання шкільного вчителя президентом Перу: "Який мудак переклав серіал "Слуга народу" іспанською. Пропала країна" - Цензор.НЕТ 5444
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16.06.2021 16:22 Ответить
Вряд ли мы все знаем, вполне возможно, что и там своя "бабушка" кукловодит.
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16.06.2021 16:28 Ответить
тренд знаєте такий
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16.06.2021 16:22 Ответить
После этих слов мудака данилюка могут воспринимать серьезно только мудаки.
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16.06.2021 16:23 Ответить
Голосовавшие за клоуна.
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16.06.2021 16:27 Ответить
но не за отпетое брехло же голосовать.
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16.06.2021 16:31 Ответить
так ты и голосовал за него
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16.06.2021 18:13 Ответить
И это будет писать человек который голосовал за зе - приводите хотя бы одно его довыборное обещание , где вам бы он не брехал
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16.06.2021 18:51 Ответить
🐖🐕 порвалась
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16.06.2021 17:01 Ответить
Заметили, как Данилюк поумнел за два года!?
А когда лез в зе-команду не видел, что там стадо непуганных идиотов ?
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16.06.2021 16:29 Ответить
Культурой изъяснения не блещет, тем более, когда речь о чужой стране. Тебе какое дело, империц?
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16.06.2021 16:30 Ответить
Цей данилюк - кінчене мудило. Невже шкільний вчитель не може бути президентом? Яке твоє собаче діло, кого обрали перуанці?
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16.06.2021 16:31 Ответить
а яке твоє діло, шо каже данилюк?
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16.06.2021 16:44 Ответить
А те, що якись ублюдок уявив себе елітою і взявся коментувати те, про що уяви не має. А ти - довбана посіпака на підсосі.
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16.06.2021 18:14 Ответить
може. Коли має за плечима політичний досвід і працював у парламенті. Коли виборці мали змогу оцінити його справжню політичну позицію. А не лише слухали його обіцянки по телевізору. Звідкіля у вчителя гроші на телебачення?
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16.06.2021 18:41 Ответить
какой интеллектуальный комментарий.
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16.06.2021 16:33 Ответить
Данілюк не бажає розігнатись, якнайшвидше, та ********* головою ап стіну???
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16.06.2021 16:34 Ответить
А зесрань думала,что она особенная...))))))
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16.06.2021 16:39 Ответить
Це вже все було в і торії і президент-вчитель, і президент-клоун, і президент-старий-маразматик-ідіот. В світі нова ера соціалістів-популістів.
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16.06.2021 16:40 Ответить
Клоун оманский не учитель. Учитель это хорошо. Петлюра например был учителем истории в сельской школе.
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16.06.2021 16:46 Ответить
В Перу все голосовали против кандидата в президенты дочери Фухимори, которая точно была взяточницей. То есть ситуация знакомая: на одной чаше весов корупционерка, а на другой вроде неизвестный никому учитель, который может оказаться честным человеком, а может и ставленником какого-то преступного клана. Но Перу может выдержать клоуна на одну каденцию. Там средняя заработная плата ок. 1 тыс. долларов.
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16.06.2021 16:49 Ответить
А що ж ти, тварина, сам топив за Зеленського і агітував інших. Тепер ви, виродки, прозріли, але вже пізно. Данилюк про обрання шкільного вчителя президентом Перу: "Який мудак переклав серіал "Слуга народу" іспанською. Пропала країна" - Цензор.НЕТ 3774
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16.06.2021 16:53 Ответить
А как все красиво начиналось... Данилюк, а раньше думать нечем было?
Данилюк про обрання шкільного вчителя президентом Перу: "Який мудак переклав серіал "Слуга народу" іспанською. Пропала країна" - Цензор.НЕТ 6084
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16.06.2021 16:54 Ответить
відхід від ЗЕвонючого болота не міг бути вчасним ні для кого! вчасним було б тільки в нього не вступати
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16.06.2021 17:34 Ответить
Думаю сравнение некоректно, хотя тренд на популизм есть во всем мире. Но если делать выводы на основе только профессии, то Учитель, менее развращенная профессия, чем комик удовлетворяющий олигархов в банях. Говорят "c кем поведешься от того и наберешься". Дети чище богатых вельмож, потому среди учителей должны быть сильнее моральные принципы. А проблема нашего "мудрого" народа в том, что он не осознал, что Голобородько и Зеленский это не одно и то же. Ведь Зеленский вообще никак себя не проявил до президенства. Он продукт сериала "Слуга народа" - самой успешной технологияи по промывке мозгов лохократу.
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16.06.2021 17:07 Ответить
Главное , чтобы президент Перу , не дай Бог не выбрал в свою команду ,такого ублюдка как Данилюк ... Данилюк про обрання шкільного вчителя президентом Перу: "Який мудак переклав серіал "Слуга народу" іспанською. Пропала країна" - Цензор.НЕТ 6653
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16.06.2021 17:08 Ответить
Главное, лаптекопытный, чтоб президент Перу не был таким ублюдком как наш
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16.06.2021 17:49 Ответить
Приятно быть не совсем одинокими в историческом тупике. В тупике хватит места для всех
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16.06.2021 17:10 Ответить
как -то потеплело на душе, хоть не одни мы дурни
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16.06.2021 17:13 Ответить
центр возбуждения от обладания $4000 пусть и мифического, побеждает центр торможения от критического мышления...
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16.06.2021 17:37 Ответить
как по испански будет дрим тим и самокат
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16.06.2021 17:38 Ответить
кто такой этот Данилюк и что он вообще делает в снбо с такими заявами - жесть.
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16.06.2021 18:13 Ответить
Голосувати за олігархів на яких проби ставити ніде - це не популізм. За старих політичних проституток, які зрадили все і вся, коли йшли до влади - це теж не популізм. А от проголосувати за простого шкільного вчителя - це вже **** популізм.
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16.06.2021 18:17 Ответить
че санек, а ты же был в этой команде даунов, или как проганли так и глаза открылись и рот открывать начал, ахахах
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16.06.2021 18:19 Ответить
як би там не було, реальний шкільний вчитель- це на тисячу порядків розумніший вибір, ніж кишеньковий паяц найбільш безпринципного олігарха-відморозка, просуванням якого на виборах завзято займався пи..дло дермалюк!
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16.06.2021 18:21 Ответить
Коку в Перу по всьому видно шо не заборонили. Це вже другі граблі. Перші це - Альберто Фухіморі президент Перу, японець що вбивав опонентів і розграбував країну. До речі, він втік потім до Японії і та відмовилась його видавати.
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16.06.2021 18:27 Ответить
Данилюк звичайно тут має рацію,але ж чи не він сам особисто допомагав українському "слузі народу" голобородьку стати президентом?🤔🤦‍♂️.п#$дабол!😆😆😆
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16.06.2021 18:33 Ответить
Только в Перу нет войны. И территорий оккупированных. Ну и учитель, это конечно мало, ничтожно мало для президента. Но придворный шут при дворе врага Украины - это, ****, бесконечно по ту сторону оси абсцисс. Не знаю, чем надо обдолбиться, чтобы в такое время выбрать такое ничтожество лидером нации, гарантом законности и главнокомандующим армии. И вроде этого было мало, так добили парламентом чебурашек. Таких фейерически сказочных дол6о%$608, как элохторат украинского нариду не было в Истории никогда. И не будет. ***... Как горько, больно и стыдно...
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16.06.2021 18:56 Ответить
Перуанці, хіба *** у вас немає тирнету? Ви не могли навчитися на наших помилках?
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16.06.2021 19:43 Ответить
Много мнений есть. Погорячился ляпнув про учителя в президенты. Не было в мире случая когда учитель шёл в клоуны, а клоун в учителя. Люди и электрика выбирали, и кинодраматурга---и не давно, и рядом с нами, и результат видим. А в клятой Америке даже инвалида в коляске выбрали на крутом повороте истории страны и мира---и крепко угадали. Вот пройдёт пусть 2-3 года глянем как там учитель преподаёт. А вот там где клоун поливает---ни хрена не растёт---и хрен даже тоже.
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16.06.2021 20:55 Ответить
В нас 30 років злодії при владі . Вчитель - однозначно краще ніж злодій чи бандит .
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16.06.2021 21:21 Ответить
Нагадаю "всепропащим", в сусідній країні вибрали Президентом простого електрика, і країна стала європейською. А "всепропащим" кого не став, нічого в них не вийде.
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17.06.2021 00:12 Ответить
Данилюк опускается все ниже. Уже до плинтуса достал. Между тем и между нашим нет ничего общего. Наш из сериала выскочил, тот ииеет довольно длительную историю:
З 1980-х років Кастільо служив у місцевому загоні «Ронда Кампесинас[en]» - патрулів, створених перуанськими селянами для захисту від бойовиків «Сендеро Луміносо».
Это его довольно неплохо характеризует. Странно, что Данилюк не видит разницу.
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20.07.2021 19:18 Ответить
 
 