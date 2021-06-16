РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14494 посетителя онлайн
Новости Политика Украины
15 942 89
Зеленский (16612) МВФ (3293) Лерос Гео (375)

Лерос о заявлении Зеленского по поводу требований МВФ: Он просто деб!л, если не понимает связь

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Лерос о заявлении Зеленского по поводу требований МВФ: Он просто деб!л, если не понимает связь

Гео Лерос удивлен, почему президент Владимир Зеленский не понимает, почему МВФ требует проведения реформ в Украине в обмен на транши.

Об этом написал на своей странице в Фейсбуке исключенный из "СН" нардеп Гео Лерос, комментируя заявление президента Владимира Зеленского в интервью западным СМИ о требованиях МВФ к Украине, передает Цензор.НЕТ.

В интервью Зеленский заявил, что "привязывать те или иные "маяки" к тем или иным траншам несправедливо": "Нельзя торговать реформами за деньги".

"Он просто деб!л, если не понимает связь. Без реформ в стране может наступить экономический коллапс, поэтому любой кредитор явно не хочет, чтобы транши шли напрямую в карман 95 квартала, как это сейчас происходит с украинским бюджетом", - прокомментировал Лерос интервью Зеленского.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы будем жить и без транша МВФ. У нас все есть, - Зеленский

Лерос о заявлении Зеленского по поводу требований МВФ: Он просто деб!л, если не понимает связь 01
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+72
первой части фразы вполне достаточно.
показать весь комментарий
16.06.2021 16:28
+69
Да это и так понятно что он дебил! Я уже молчу о тех, кто выбрал соплю Лерос о заявлении Зеленского по поводу требований МВФ: Он просто деб!л, если не понимает связь - Цензор.НЕТ 3964
показать весь комментарий
16.06.2021 16:31
+41
где ж вы были такие умные...что перед выборами не разглядели деб!ла в галабародьковком обличии ??? па-прикольно сменилось коллапсом? хуже не будет? абынепорошенко????
а теперь бе-бе-бе...когда стригали до шкуры добрались???
показать весь комментарий
16.06.2021 16:35
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
первой части фразы вполне достаточно.
показать весь комментарий
16.06.2021 16:28 Ответить
+ хитросделанный ,в свои в офшорики миллионы кассировать 🤢🤡🐲 ОНО НЕ ДЕБИЛ !
показать весь комментарий
16.06.2021 17:10 Ответить


Моні Кабелуччі@Moni_Kabelucci 8 ч

Історія таки повторюється, тіки у вигляді фарсу.
Окупація
Пропаганда
Закриття кордонів
Русифікація
Розкуркулення

Найвеличніший хоче йти на другий термін, бо за один може не всі ще подохнуть
показать весь комментарий
16.06.2021 21:04 Ответить
Да это и так понятно что он дебил! Я уже молчу о тех, кто выбрал соплю Лерос о заявлении Зеленского по поводу требований МВФ: Он просто деб!л, если не понимает связь - Цензор.НЕТ 3964
показать весь комментарий
16.06.2021 16:31 Ответить
То то є дебільня у кубі .
показать весь комментарий
16.06.2021 16:44 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=7kBYYW9n6qo&ab_channel=AlexNasonov
показать весь комментарий
16.06.2021 18:05 Ответить
Вислюку посвещается.
показать весь комментарий
16.06.2021 18:07 Ответить
Два дебила - это сила!
показать весь комментарий
16.06.2021 16:32 Ответить
Он четырежды деб!л !!!
показать весь комментарий
16.06.2021 16:32 Ответить
Значит очень много сил.
показать весь комментарий
16.06.2021 16:42 Ответить
"… торгувати реформами за гроші»- це порція свіжої сечі просто в пикі дебілам-виборцям.
показать весь комментарий
16.06.2021 16:35 Ответить
где ж вы были такие умные...что перед выборами не разглядели деб!ла в галабародьковком обличии ??? па-прикольно сменилось коллапсом? хуже не будет? абынепорошенко????
а теперь бе-бе-бе...когда стригали до шкуры добрались???
показать весь комментарий
16.06.2021 16:35 Ответить
Пане Василю, а тот вони керувалися "любименьким" "авось пронесёть!!!"
показать весь комментарий
16.06.2021 16:48 Ответить
ну и получилось проносит (жидким) теперь всех (пардон)
показать весь комментарий
16.06.2021 16:50 Ответить
Та отож на жаль , що всих...
показать весь комментарий
16.06.2021 17:04 Ответить
Нет ребята, он не дебил, дебилы миллионерами не становяться, а вот те, кто его выбрал, - дебилы.
показать весь комментарий
16.06.2021 16:36 Ответить
Лерос про заяву Зеленського з приводу вимог МВФ: Він просто деб!л, якщо не розуміє зв'язок - Цензор.НЕТ 3998
показать весь комментарий
16.06.2021 16:37 Ответить
На фоне 73%, это милое животное, обладает огромным умом!
показать весь комментарий
16.06.2021 17:47 Ответить
Лерос, не читай коменты соевых. Одно слово "дебил" уже нивелирует твое изречение. Хамское отношение признак личной обиды, а не защиту интересов украинцев.
показать весь комментарий
16.06.2021 16:38 Ответить
та тут,в статье ,речь совсем не о соевых...
а о дебилах и их кумире,супердебиле Лерос про заяву Зеленського з приводу вимог МВФ: Він просто деб!л, якщо не розуміє зв'язок - Цензор.НЕТ 6931
показать весь комментарий
16.06.2021 16:42 Ответить
Ведет себя как соевый - хамски.
показать весь комментарий
16.06.2021 16:46 Ответить
Лерос про заяву Зеленського з приводу вимог МВФ: Він просто деб!л, якщо не розуміє зв'язок - Цензор.НЕТ 3591
показать весь комментарий
16.06.2021 16:56 Ответить
Лерос про заяву Зеленського з приводу вимог МВФ: Він просто деб!л, якщо не розуміє зв'язок - Цензор.НЕТ 4293
показать весь комментарий
16.06.2021 17:09 Ответить
Да дебилы все, что не видно до сих пор. Зебил?.. Ах ты ж зеплесень зебил, спалился кацап. А теперь бе-бе-бе когда выбрал соплю, абынепорошенко
показать весь комментарий
16.06.2021 16:44 Ответить
Так... Количество слова дебил и словарного поноса увеличивает количество лайковЛерос про заяву Зеленського з приводу вимог МВФ: Він просто деб!л, якщо не розуміє зв'язок - Цензор.НЕТ 8670
показать весь комментарий
16.06.2021 16:56 Ответить
Скажите, Консконовозов, а когла на телеканале Г+Г выйдет продолжение мультсериала для Зебилов и просих умственно недоразвитых от рождения избирателей Зеленского, "Сказочная Русь" с новым персонажем "Владимиром вЯлЯчайшим кривобивненским" и если нет то почему?
показать весь комментарий
16.06.2021 16:45 Ответить
"Сказочно Усусь"? Лерос про заяву Зеленського з приводу вимог МВФ: Він просто деб!л, якщо не розуміє зв'язок - Цензор.НЕТ 9390
показать весь комментарий
16.06.2021 16:58 Ответить
Или "Сказочно усРусь". Да какая разница?
показать весь комментарий
16.06.2021 17:03 Ответить
А що, є сумніви у справедливості цього твердження?! За два роки хіба або останній придурок того ще не зрозумів, або якась зебільна мерзота. Ти з яких, чи какаяразніца?
показать весь комментарий
16.06.2021 17:31 Ответить
Дебил! Дебил где ты был когда зебилы выбирали абынепорошенко. Дебил дебил зебил зеленая сопля, зеплесень, нелох
показать весь комментарий
16.06.2021 16:40 Ответить
Работает на не-дебилах
показать весь комментарий
16.06.2021 17:40 Ответить
ЗГОДЕН Лерос про заяву Зеленського з приводу вимог МВФ: Він просто деб!л, якщо не розуміє зв'язок - Цензор.НЕТ 7914
показать весь комментарий
16.06.2021 16:43 Ответить
Пацан, шо ты панимаешь, его выбрал "мудрий нАрід"!!
показать весь комментарий
16.06.2021 16:47 Ответить
Мудрый олигарх?
показать весь комментарий
16.06.2021 16:53 Ответить
Да, вот именно...
показать весь комментарий
16.06.2021 18:33 Ответить
Колись я схоже вже чув:
"З 2010 року три роки поспіль цю цукерку у красивій обгортці нам показували і казали: "Ви їх (кошти МВФ) отримаєте, коли з Міжнародним валютним фондом підпишете угоду". Не треба нас так принижувати. Ми не малі діти, на солодкі цукерки ми не йдемо", - зауважив президент.
Янукович наголосив, що Україна - серйозна європейська країна. "А МВФ каже: "Підніміть тарифи для населення, заморозьте заробітні плати і пенсії" і так далі. Я на це ніколи не піду", - зазначив голова країни.
показать весь комментарий
16.06.2021 16:48 Ответить
Ты ещё больший д!бил, если веришь в это вранье про "підніміть тарифи для населення, заморозьте заробітні плати і пенсії".
МВФ такого никогда не требовал.
показать весь комментарий
16.06.2021 19:16 Ответить
Перш ніж епітетами розкидатися, краще прочитай уважно хто це сказав. То було в 2013 році.
показать весь комментарий
16.06.2021 19:20 Ответить
И так знаю: Янукович сказал и что?
Он для тебя честный непререкаемым авторитет?
показать весь комментарий
16.06.2021 19:31 Ответить
Тим коментом я хотів сказати що Зєля знайшов граблі ЯнукОвоча і приміряє до свого лоба. Ще є сумніви щодо мого ставлення до Віті Йолки?
показать весь комментарий
16.06.2021 19:58 Ответить
зебіл шейко спалився... А, може, касап під проксі?
показать весь комментарий
16.06.2021 16:56 Ответить
В спам це зелене лайно, хай не смердить зебіл
показать весь комментарий
16.06.2021 17:01 Ответить
зрозуміло за кого ти голосував...
показать весь комментарий
16.06.2021 17:09 Ответить
блін, я забув... ти ще й на кацапскому пишеш, рука кремля з тебе так і стирчить
показать весь комментарий
16.06.2021 17:33 Ответить
молодец, хорошо ты сам себя обозвал
показать весь комментарий
16.06.2021 21:47 Ответить
Ты не отвлекайся и усерднее соси музыкально-половой *** Зеленского, шакалёныш.
показать весь комментарий
16.06.2021 17:27 Ответить
чо это обезьянка раскукарекалась? чо мимо кассы прогнали?
показать весь комментарий
16.06.2021 16:53 Ответить
Обезьянка Арахамия вам нравится?
показать весь комментарий
16.06.2021 16:57 Ответить
из обезьяньей стаи выгнали
показать весь комментарий
16.06.2021 17:02 Ответить
Удивительно,что еще остались в Украине люди,сомневающиеся в очевидном.
показать весь комментарий
16.06.2021 16:55 Ответить
" Он просто деб!л " - да ладно Лерос про заяву Зеленського з приводу вимог МВФ: Він просто деб!л, якщо не розуміє зв'язок - Цензор.НЕТ 4283 а так глянешь обычный не Лох Лерос про заяву Зеленського з приводу вимог МВФ: Він просто деб!л, якщо не розуміє зв'язок - Цензор.НЕТ 4283
показать весь комментарий
16.06.2021 17:01 Ответить
Таки-да! Сначала не учился, потом не работал
показать весь комментарий
16.06.2021 17:01 Ответить
Транш балансирует курс доллара и не даёт включить печатный станок.В идеале для зелёных,обвалить курс и запустить инфляцию к осени вызвав недовольство общественности.Тот кто толкает этот сценарий умён.Понимает ли это Зеля,шо его может ожидать осенью,если МВФ так и не даст транш..Трудно сказать Лерос про заяву Зеленського з приводу вимог МВФ: Він просто деб!л, якщо не розуміє зв'язок - Цензор.НЕТ 534
показать весь комментарий
16.06.2021 17:09 Ответить
И предсказание соевых о курсе 100 исполнится. Лерос про заяву Зеленського з приводу вимог МВФ: Він просто деб!л, якщо не розуміє зв'язок - Цензор.НЕТ 1010
показать весь комментарий
16.06.2021 17:11 Ответить
Транш-это как здоровая кровь,которая выводит плохую неликвидную гривну.Если перестать закачивать здоровую кровь,плохой крови станет больше. Лерос про заяву Зеленського з приводу вимог МВФ: Він просто деб!л, якщо не розуміє зв'язок - Цензор.НЕТ 392
показать весь комментарий
16.06.2021 17:24 Ответить
Курс не 100, но продукты питания, коммуналка подорожали в полтора раза. Поржем?
показать весь комментарий
16.06.2021 17:29 Ответить
А ціни? А тарифи? По якому, придурку, курсу? І то тільки початок. Он електрику майже по 3 вже обіцяють. А далі що, дебіле?
показать весь комментарий
16.06.2021 17:33 Ответить
при чому зелі припекло висловити наболіле (як хочеться пиляти бюджет, а МФВ не дозволяє)
у день, коли на зустрічі Байдена і пуйла вирішується доля України
показать весь комментарий
16.06.2021 17:13 Ответить
Як можна поважати президента,коли ті,яких він сам привів називають його дебілом?..
показать весь комментарий
16.06.2021 17:23 Ответить
Але "ті,яких він сам привів", кажуть правду! А як поважати тих, хто цього лоха привів???
показать весь комментарий
16.06.2021 17:36 Ответить
вова папіку БЕ - ти ж гаваріл шо справімся без МВФ ... а шо тєпєрь? папік БЕ- шо-шо , включай себя настоящего ...
показать весь комментарий
16.06.2021 17:29 Ответить
Насколько я помню, кредитную линию остановили с перепугу, что с новым главой нац-банка будет пипец , пипец не пришёл и с гривней всё в порядке, НО транша нет Лерос про заяву Зеленського з приводу вимог МВФ: Він просто деб!л, якщо не розуміє зв'язок - Цензор.НЕТ 182 выходит Зеля не совсем и дебил?
показать весь комментарий
16.06.2021 17:29 Ответить
У тебя память как у рыбки, зепил наверное
показать весь комментарий
16.06.2021 17:31 Ответить
с гривней "порядок" потому что уже одолжили более 12 миллиардоов $ через пирамиду ОГВЗ.
Такой же "порядок" был у фьодорича, что в итоге обернулось падением курса до 26.
показать весь комментарий
16.06.2021 17:47 Ответить
Полагаешь Смолий делал-бы по другому? ... но пипец-то не пришёл, почему транша нет, или в этой консерватории Смолий , по рекомендации Гонтаревой, был главным дирижёром? Лерос про заяву Зеленського з приводу вимог МВФ: Він просто деб!л, якщо не розуміє зв'язок - Цензор.НЕТ 3156
показать весь комментарий
16.06.2021 18:01 Ответить
а ты видно полагаешь что курс устанавливает Нацбанк от фонаря)
показать весь комментарий
16.06.2021 18:20 Ответить
Нацбанк осуществляет финансовую политику, и она не изменилась, почему нет транша, дирижёр не тот? Лерос про заяву Зеленського з приводу вимог МВФ: Він просто деб!л, якщо не розуміє зв'язок - Цензор.НЕТ 370
показать весь комментарий
16.06.2021 19:28 Ответить
С Леросом я в корне не согласен! Он (зЕлох) просто дебил, без всяких "если" . Это было видно и до призЕденства! А вот как назвать 73%, не знаю...
показать весь комментарий
16.06.2021 17:30 Ответить
Ну виборці зе все-ж з якою-ніякою головою ,вона хоч зеленими мріями заповнена,а ось виборці жопзж понароджувались з чавунними макітрами, у яких поклали меню для каші з Вєлічєствєнного топора на русском язікє.
показать весь комментарий
16.06.2021 17:48 Ответить
І не дивно! Упевнений що ці 73%, так само урку до влади привели, який розв'язав війну!
показать весь комментарий
16.06.2021 18:02 Ответить
Тому я з 2019 розмовляю тільки з тими хто за Порошенка. Це для мене тест на світлу голову, не страшно повернутися спиною до такої людини. Я вже багато разів переконався в своїй правоті, я б навіть сказав що кожен день переконуюсь. Думаю що це на все життя.
показать весь комментарий
16.06.2021 18:07 Ответить
На президентських виборах в Перу переміг шкільний вчитель Педро Кастильо Голобородько. Він обіцяє переписати Конституцію та підвищіти зарплатню вчителям до 1000 долярів.
Ну що ж. Хороших вам українських граблів, наші перуанські брати.
Ідіотизм невиліковний.
Він вічний.
показать весь комментарий
16.06.2021 17:53 Ответить
Как разворовывать, накручивать инфляцию и загонять экспортный потенциал в жопу во имя Коломойского, так они профи… а вы тут про дебилов. Они паразиты на теле Украины
показать весь комментарий
16.06.2021 17:54 Ответить
Просто они профи в дерибане.
показать весь комментарий
16.06.2021 18:37 Ответить
Дебил не дебил , а президентом работает Лерос про заяву Зеленського з приводу вимог МВФ: Він просто деб!л, якщо не розуміє зв'язок - Цензор.НЕТ 3134 Лерос про заяву Зеленського з приводу вимог МВФ: Він просто деб!л, якщо не розуміє зв'язок - Цензор.НЕТ 240 как в анекдоте про обезьяну . Дебилы это те кто за него голосовал ,после фильма про Голобородько Лерос про заяву Зеленського з приводу вимог МВФ: Він просто деб!л, якщо не розуміє зв'язок - Цензор.НЕТ 6348
показать весь комментарий
16.06.2021 18:08 Ответить
тоже мне новость, конечно дибил, наш презик дибил, это всем ясно
показать весь комментарий
16.06.2021 18:18 Ответить
"Он просто деб!л"

Походу эта фраза войдет в книжки по истории, как краткая характеристика найвеличнішого.
показать весь комментарий
16.06.2021 18:31 Ответить
Дебільні кобель й ***** понесли Дебіла зе!!!
показать весь комментарий
16.06.2021 19:05 Ответить
...по пьяне понесли?
показать весь комментарий
17.06.2021 02:25 Ответить
жиди й непивши обкурені
показать весь комментарий
03.07.2021 12:48 Ответить
Дебіли вибрали дебіла і дебілят. Правда де-які дебіли порозумнішали але ще осталось багато дебілів будемо надіятись що вони також порозумнішають. І після зеленої чуми будемо згадувати як страшний сон. В США також бибирали акторів але перед тим вони пройшли велику політичну практику а так як у нас - ще вчора своїм х...м грав на піаніно а завтра вже президент. Зе ніколи не буде президентом (він дуже тупий) а буде маріонеткою Коломойського, єрмака ну і звичайно патрушева. Потрібно відробляти зраду в Омані.
показать весь комментарий
17.06.2021 14:30 Ответить
Народному депутату НЕ пристало публично изрекать такие эпитеты по отношению к Президенту.

В тоже время фактом является то, что команда Зеленского, это толпа в первую очередь не умеющих управлять лиц. Во-вторых, у них есть крутые дипломы, но по факту нет крепких профессиональных знаний. Да, их родственники, бывшие руководители при СССР, дали им возможность заканчивать школы с углубленным изучением иностранных языков, чего были полностью лишены дети из районов. В-третьих, они наглы, циничны, брехливы и очень любят воровать.

Вывод. Украинцы ошиблись выбрав не столько Зеленского (после инаугурации он не сильно и мешал), сколько ошиблись, в парламентско-президентской республике, когда проголосовали на выборах за "Слуг народа", "Голос" и "ОПЗЖ" - вот тогда мы и получили то, что имеем.

Да, специально для тех, кто не ходил на выборы - не пошёл голосовать = проголосовал за "СН".
показать весь комментарий
17.06.2021 19:18 Ответить
 
 