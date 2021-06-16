Участие США в переговорах по Донбассу зависит от их позиции, - замглавы администрации Путина Козак

Участие США в переговорах об урегулировании конфликта на Донбассе может способствовать процессу, только если позиция Вашингтона подразумевает поиск ответов на возникающие вызовы "в одной человеческой логике".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТАСС", об этом на саммите в Женеве заявил замглавы администрации президента России и переговорщик по Донбассу Дмитрий Козак.

"Все зависит от позиции. Или мы в одной человеческой логике пытаемся найти ответы на все те вызовы, которые есть, тогда да. Если будет трезвый и прагматичный подход к выполнению минских соглашений - хорошо. Но, как говорят, лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Даже Украине мы заявляли об этом: "Не хотите минских соглашений? Заявите об этом в СБ ООН. Внесите предложения. Скажите, что вас не устраивает", - сказал Козак, отвечая на вопрос об участии США в переговорах.

Он отметил, что администрация президента Джо Байдена в целом заявляет о приверженности минским соглашениям: "Если речь идет об урегулировании конфликта, пожалуйста, мы за. Когда наши европейские коллеги говорят, что нужно срочно найти решение, потому что сейчас вмешаются в процесс американцы, мы говорим: "Добро пожаловать".

В то же время, Козак отметил, что ничего не мешает проведению встречи глав МИД в "нормандском формате" (Германия, Россия, Украина, Франция).

"Нет никаких проблем в организации встречи министров формата", - сказал Козак, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом он подчеркнул, что в июле прошлого года министры иностранных дел не смогли согласовать совместное заявление: "И в тот же месяц была встреча политсоветников. Мы предложили объединить заявление по поводу рекомендаций контактной группе о конкретных шагах урегулирования. Но не смогли. Отдали их немцам и французам, они очень просили. Мы с Лавровым подписали, но все это умерло и даже никто не вспоминает".

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