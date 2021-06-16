РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14743 посетителя онлайн
Новости Политика УкраиныЗа рубежом Агрессия России против Украины
3 555 13
россия (91354) США (23238) Козак (133) нормандская четверка (1594)

Участие США в переговорах по Донбассу зависит от их позиции, - замглавы администрации Путина Козак

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Участие США в переговорах по Донбассу зависит от их позиции, - замглавы администрации Путина Козак

Участие США в переговорах об урегулировании конфликта на Донбассе может способствовать процессу, только если позиция Вашингтона подразумевает поиск ответов на возникающие вызовы "в одной человеческой логике".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТАСС", об этом на саммите в Женеве заявил замглавы администрации президента России и переговорщик по Донбассу Дмитрий Козак.

"Все зависит от позиции. Или мы в одной человеческой логике пытаемся найти ответы на все те вызовы, которые есть, тогда да. Если будет трезвый и прагматичный подход к выполнению минских соглашений - хорошо. Но, как говорят, лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Даже Украине мы заявляли об этом: "Не хотите минских соглашений? Заявите об этом в СБ ООН. Внесите предложения. Скажите, что вас не устраивает", - сказал Козак, отвечая на вопрос об участии США в переговорах.

Он отметил, что администрация президента Джо Байдена в целом заявляет о приверженности минским соглашениям: "Если речь идет об урегулировании конфликта, пожалуйста, мы за. Когда наши европейские коллеги говорят, что нужно срочно найти решение, потому что сейчас вмешаются в процесс американцы, мы говорим: "Добро пожаловать".

В то же время, Козак отметил, что ничего не мешает проведению встречи глав МИД в "нормандском формате" (Германия, Россия, Украина, Франция).

"Нет никаких проблем в организации встречи министров формата", - сказал Козак, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом он подчеркнул, что в июле прошлого года министры иностранных дел не смогли согласовать совместное заявление: "И в тот же месяц была встреча политсоветников. Мы предложили объединить заявление по поводу рекомендаций контактной группе о конкретных шагах урегулирования. Но не смогли. Отдали их немцам и французам, они очень просили. Мы с Лавровым подписали, но все это умерло и даже никто не вспоминает".

Также читайте: Козак не сообщал Раде о лечении в Беларуси, - Аппарат ВР

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+7
Участие США в чём либо зависит исключительно от желания США.
показать весь комментарий
16.06.2021 16:49
+5
А этот придурок чего своё поддувало открыл? Кто его спрашивает?
показать весь комментарий
16.06.2021 16:48
+2
Вот зачем этих ************ ваще в новости выводить , и так ясно что они скажут -мы белые и пушистые ,а весь мир фошизды
показать весь комментарий
16.06.2021 16:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А этот придурок чего своё поддувало открыл? Кто его спрашивает?
показать весь комментарий
16.06.2021 16:48 Ответить
Участие США в чём либо зависит исключительно от желания США.
показать весь комментарий
16.06.2021 16:49 Ответить
Вот зачем этих ************ ваще в новости выводить , и так ясно что они скажут -мы белые и пушистые ,а весь мир фошизды
показать весь комментарий
16.06.2021 16:49 Ответить
Цензор драконит. Участие США в переговорах по Донбассу зависит от их позиции, - замглавы администрации Путина Козак - Цензор.НЕТ 9521
показать весь комментарий
16.06.2021 16:51 Ответить
***** та він таки не хоче визнавати себе окупантом, агресором, однією із сторін війни з Україною. Він хоче бути "миротворцем".
Він хоче, щоб Байден з ними погодився? Цього не буде. Ніколи. Американці не настільки дурні, щоб в майбутньому допустити аналогічні гібридні війни, вже на американському континенті.
показать весь комментарий
16.06.2021 16:51 Ответить
та уж понятно какая позиция (не миссионерская точно) должна быть ))))
показать весь комментарий
16.06.2021 16:51 Ответить
Он хоть понял чего сам ляпнул?
показать весь комментарий
16.06.2021 16:52 Ответить
если все будут на стороне оккупанта и его поддерживать, тогда оккупант разрешит в переговорах участвовать
показать весь комментарий
16.06.2021 16:56 Ответить
Логика тут одна- параша агрессор, а Путин- }{уйло. О какой ещё логике несёт бред Козак- непонятно. Участие США в переговорах по Донбассу зависит от их позиции, - замглавы администрации Путина Козак - Цензор.НЕТ 656
показать весь комментарий
16.06.2021 17:09 Ответить
Подивіться на обличчя Козака, у мене великий сумнів що до присутності "логіки" у його обличчі...)))
показать весь комментарий
16.06.2021 17:18 Ответить
Если США захочет принять участие, никакая п***рашка им не сможет помешать!
показать весь комментарий
16.06.2021 17:19 Ответить
 
 