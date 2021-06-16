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Новости Общество
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Николаев (2010) Николаевский глиноземный завод (23)

Взыскание с НГЗ 9 млрд грн в пользу жителей Николаева станет примером для других, – адвокат

Новости Цензор.НЕТ Общество

Взыскание с НГЗ 9 млрд грн в пользу жителей Николаева станет примером для других, – адвокат

Решение Заводского районного суда Николаева, который удовлетворил иск общественной организации "Стоп Шлам" о взыскании с Николаевского глиноземного завода 9,2 миллиарда гривен моральной компенсации для людей, пострадавших от нанесения предприятием вреда экологии, должно мотивировать жителей других городов коллективно отстаивать свои права.

Об этом рассказал адвокат АО "Greco" Артемий Воробьев.

"Решение суда показало, что простые люди, объединяясь в массовые общественные организации, могут воспользоваться правовым механизмом, которое предоставляет украинское и международное законодательство, чтобы добиться защиты своих прав. Несмотря на то, что ответчиком по данному делу выступало крупнейшее предприятие Николаевской области, люди смогли отстоять свои права", – рассказал Артемий Воробьев.

Адвокат сообщил, что решение Заводского районного суда Николаева пока не вступает в силу, поскольку представители НГЗ заявляли, что они обязательно будут обжаловать данное решение в апелляционном порядке. Рассматривать их заявление будет являться апелляционный суд Николаевской области.

"Решение вступит в силу после апелляционного рассмотрения. Верим, что судьи апелляционной инстанции проявят объективность и непредвзятость, примут законное, обоснованное и справедливое решение", – сказал он.

Адвокат уверен, что дело НГЗ должно мотивировать жителей других городов коллективно отстаивать свои права.

"Это дело должно стать катализатором, который ускорит процесс. В нашей стране очень много экологических проблем. Люди о них знают, но порой человек ограничен в возможностях полноценно воспользоваться судебной защитой. Многие люди, к сожалению, просто не обращаются за защитой своих прав в компетентные органы. Живут с проблемой, ощущая свое бессилие", – резюмировал Артемий Воробьев.

Ранее Заводской районный суд Николаева удовлетворил иск общественной организации "Стоп Шлам" о взыскании с Николаевского глиноземного завода 9,2 млрд гривен моральной компенсации для жителей города, присоединившихся к иску.

АО "GRECO" – первое адвокатское объединение в Украине, которое специализируется на сопровождении коллективных исков (class action) в сферах экологии, защиты прав потребителей, энергетики, финансов и строительства.
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Топ комментарии
+1
а бабло тоже жителям пойдет или как всегда?
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16.06.2021 16:58
+1
Если эта сумма поступит на счёт городскогосовета Николаева, то будет неплохо.
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16.06.2021 17:00
+1
Хочу спитати: хто крайній в черзі за баблом ??? Взыскание с НГЗ 9 млрд грн в пользу жителей Николаева станет примером для других, – адвокат - Цензор.НЕТ 1204
Я буду за Вами і за мною більше чергу не займати !!! Взыскание с НГЗ 9 млрд грн в пользу жителей Николаева станет примером для других, – адвокат - Цензор.НЕТ 9052
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16.06.2021 17:06
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а бабло тоже жителям пойдет или как всегда?
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16.06.2021 16:58 Ответить
Если эта сумма поступит на счёт городскогосовета Николаева, то будет неплохо.
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16.06.2021 17:00 Ответить
Скоріше на рахунки обл.ради...
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16.06.2021 17:08 Ответить
Взыскать не значит получить.
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16.06.2021 17:12 Ответить
Сума поступит, если поступит, - то ОО "стоп шлам". Николаевский горсовет там нипричем.
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16.06.2021 17:37 Ответить
Хочу спитати: хто крайній в черзі за баблом ??? Взыскание с НГЗ 9 млрд грн в пользу жителей Николаева станет примером для других, – адвокат - Цензор.НЕТ 1204
Я буду за Вами і за мною більше чергу не займати !!! Взыскание с НГЗ 9 млрд грн в пользу жителей Николаева станет примером для других, – адвокат - Цензор.НЕТ 9052
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16.06.2021 17:06 Ответить
Адвокат несет такое как будто уже получили деньги. Прям как Бубочка.
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16.06.2021 17:11 Ответить
Позакрывают все заводы нафиг! Взыскание с НГЗ 9 млрд грн в пользу жителей Николаева станет примером для других, – адвокат - Цензор.НЕТ 6753
Все украинцы будут работать чиновниками или их помощниками.
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16.06.2021 17:13 Ответить
"- папа, ты будешь меньше пить?
- нет, ты будешь меньше есть" (С)

"- Уж ты бы лучше бы молчала бы -
Накрылась премия в квартал!
Кто мне писал на службу жалобы?
Не ты?! Так я их сам читал!" (С)
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16.06.2021 17:22 Ответить
ахах)) Паша Куфтырев в интересах Коломойского возжелал отжать НГЗ у Дерипаски Взыскание с НГЗ 9 млрд грн в пользу жителей Николаева станет примером для других, – адвокат - Цензор.НЕТ 1150
ЗЫ.. Дерипаска еще то беспредельщик.. могут и застрелить!
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АО "GRECO" - первое адвокатское объединение в Украине, которое специализируется на сопровождении коллективных исков (class action) в сферах экологии, защиты прав потребителей, энергетики, финансов и строительства.

ПАВЛО КУФТИРЄВ - Керуючий партнер
Взыскание с НГЗ 9 млрд грн в пользу жителей Николаева станет примером для других, – адвокат - Цензор.НЕТ 9638
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16.06.2021 17:30 Ответить
Все по законам рейдерства. Купили решение суда на 9 ярдов. Пропечатали в СМИ, шо мол все жители Николаева от 9 ярдов бубликов получат. Потом Коломойский с Дерипаской станут тереть за цену НГЗ. Потом, кто-то из них в Апеляции или Верховном все это похоронит. А Николаевцы заместо бублика получат полноценную дырку. Все как и 30 лет...
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16.06.2021 17:59 Ответить
 
 