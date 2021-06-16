РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14743 посетителя онлайн
Новости За рубежом Агрессия России против Украины Задержание Протасевича
9 413 44
Беларусь (7524) допрос (1367) Лукашенко (3499) Донбасс (26927) Азов (698) наемники рф (2004) Протасевич Роман (309)

Террористы "ЛНР" поблагодарили Лукашенко за "возможность провести следственные действия" с Протасевичем и заявили о получении "признательных показаний"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Террористы

"Генеральной прокуратуре" террористической группировки "ЛНР" удалось провести "следственные действия" с оппозиционным белорусским журналистом Романом Протасевичем.

Об этом заявил "генпрокурор "ЛНР" Сергей Горенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости Донбасса.

Марионетка Кремля Горенко заявил: "Выражаю искреннюю благодарность лично ... Александру Григорьевичу Лукашенко, а также правоохранительным органам государства, в частности, Комитету государственной безопасности за предоставленную следователям "Генеральной прокуратуры "ЛНР" возможность провести необходимые следственные действия с бывшим главным редактором белорусского оппозиционного телеграм-канала Nexta Романом Протасевичем".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Никаких запросов из-за границы на проведение следственных действий с Протасевичем не поступало, - СК Беларуси

"Полученные признательные показания Романа Протасевича позволили значительно продвинуться в расследовании возбужденного нашим надзорным ведомством в мае текущего года уголовного дела", — сказал Горенко.

По его словам, "ЛНР" "удалось получить достаточные неопровержимые доказательства" причастности Протасевича к деятельности украинского батальона "Азов", а также "зверским убийствам мирных граждан Донбасса в 2014-2015 годах, использованию запрещенных средств и методов войны".

Напомним, ранее террористы организации "ЛНР" заявили, что хотят судить Протасевича у себя, поскольку он якобі воевал на Донбассе снайпером в батальоне "Азов". Террористы обвиняют Протасевича в совершении преступлений против человечности, и заявляют, что в случае экстрадиции ему грозит расстрел. 5 июня в ОРЛО заявили, что в Беларусь отправили "следователей", чтобы те допросили Протасевича.

Как сообщалось, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.

3 июня ВР приняла постановление по ситуации в Беларуси.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+35
Пора отзывать посла из белорашки Террористы "ЛНР" поблагодарили Лукашенко за "возможность провести следственные действия" с Протасевичем и заявили о получении "признательных показаний" - Цензор.НЕТ 4841
показать весь комментарий
16.06.2021 17:17
+26
Получается, что Лукашенко признал ЛНР!
показать весь комментарий
16.06.2021 17:22
+20
Лукашенко - слуга террористов.
показать весь комментарий
16.06.2021 17:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пора отзывать посла из белорашки Террористы "ЛНР" поблагодарили Лукашенко за "возможность провести следственные действия" с Протасевичем и заявили о получении "признательных показаний" - Цензор.НЕТ 4841
показать весь комментарий
16.06.2021 17:17 Ответить
Точно, дипломатические шаги должны быть однозначно. Однако надо и не дать пропагандонам бульбофюрера отвлечь внимание от Нексты, самолёта и собственно беларуских событий, историей с "Азовом". Вечно на нас пытаются свои проблемы перекинуть Террористы "ЛНР" поблагодарили Лукашенко за "возможность провести следственные действия" с Протасевичем и заявили о получении "признательных показаний" - Цензор.НЕТ 2767
показать весь комментарий
16.06.2021 17:21 Ответить
лубянский сценарий весь насквозь шитый белыми нитками.Эти уроды моральные решили что всех разведут
показать весь комментарий
16.06.2021 18:59 Ответить
Лукашенко - слуга террористов.
показать весь комментарий
16.06.2021 17:20 Ответить
гашиша яхши айдар и азов Террористы "ЛНР" поблагодарили Лукашенко за "возможность провести следственные действия" с Протасевичем и заявили о получении "признательных показаний" - Цензор.НЕТ 1501 на разных флангах фронта Террористы "ЛНР" поблагодарили Лукашенко за "возможность провести следственные действия" с Протасевичем и заявили о получении "признательных показаний" - Цензор.НЕТ 5849
показать весь комментарий
16.06.2021 17:22 Ответить
Очень тонкая философская мысль, наверное навеянная трактатами Омара Хайяма. Не каждый поймет глубину мысли и красоту поставленного слога. Советую для простых и неискушенных посетителей этого сайта, не знакомых с философией Хайяма и не читавших "Рубаи", более развернуто на простом языке выражать свои изречения. Терористи "ЛНР" подякували Лукашенку за "можливість провести слідчі дії" з Протасевичем і заявили про отримання "зізнань" - Цензор.НЕТ 2086
показать весь комментарий
16.06.2021 19:01 Ответить
Луганда и пампасяо Терористи "ЛНР" подякували Лукашенку за "можливість провести слідчі дії" з Протасевичем і заявили про отримання "зізнань" - Цензор.НЕТ 6105 и Азов не ураганил под Луганском Терористи "ЛНР" подякували Лукашенку за "можливість провести слідчі дії" з Протасевичем і заявили про отримання "зізнань" - Цензор.НЕТ 6105
показать весь комментарий
16.06.2021 20:42 Ответить
Очень жаль парня Измываются над ним как эссесовцы Превращают его в овощ Видимо ему не выйти Сочувствую ему и его родителям
показать весь комментарий
16.06.2021 19:13 Ответить
Кенеди он тоже убил!
показать весь комментарий
16.06.2021 17:21 Ответить
кенеди мало кацапов интересует, а вот псовских десантников и всяких моторыл с захерченками на него теперь можно повесить !
показать весь комментарий
16.06.2021 17:25 Ответить
и это мирные лугандяо с пампасяо Терористи "ЛНР" подякували Лукашенку за "можливість провести слідчі дії" з Протасевичем і заявили про отримання "зізнань" - Цензор.НЕТ 3964
показать весь комментарий
16.06.2021 17:27 Ответить
Похоже, скоро признается
показать весь комментарий
16.06.2021 17:54 Ответить
Получается, что Лукашенко признал ЛНР!
показать весь комментарий
16.06.2021 17:22 Ответить
Кеннедi - також вiн? Запитайте - 100% шо теж Протасевiч.
показать весь комментарий
16.06.2021 17:22 Ответить
мде... нашли ж где проводить соглашения
показать весь комментарий
16.06.2021 17:22 Ответить
Ждите от колхозника\ хороших\ поступков.
показать весь комментарий
16.06.2021 17:25 Ответить
жесть..., даже если опустить весь горячечный бред(или там что-то более сильное), остается снайпер в Азове - чувак такой приходит, журналист, не служил, не нюхал - хочу быть снайпером, чтобы убивать мирных жителей..., а ему - не вопрос, работай, научишься по ходу, главное - желание...
показать весь комментарий
16.06.2021 17:30 Ответить
Терористи "ЛНР" подякували Лукашенку за "можливість провести слідчі дії" з Протасевичем і заявили про отримання "зізнань" - Цензор.НЕТ 6518 Терористи "ЛНР" подякували Лукашенку за "можливість провести слідчі дії" з Протасевичем і заявили про отримання "зізнань" - Цензор.НЕТ 6286
показать весь комментарий
16.06.2021 17:32 Ответить
Интересно девки пляшут.

значит белорусское КГБ помогает оркам, а Украина помагает белорусскому КГБ?
показать весь комментарий
16.06.2021 17:32 Ответить
Лука по своей недолугости и своего животного страха перед своими гражданами вляпался в конфликт на востоке Украины. КГБешник вчистую переиграл перепуганного самим же тупиным колхозника и сделал одной из сторон конфликта.
показать весь комментарий
16.06.2021 17:35 Ответить
....... удалось духовно и скрепно вздернуть Протасевича на дыбу в Минских застенках и получить чистосердечные признания.... 🌋🌋🌋
показать весь комментарий
16.06.2021 17:37 Ответить
Тоїсть Лукашенко визнав, що ЛНР цілком законне утворення. Терористи "ЛНР" подякували Лукашенку за "можливість провести слідчі дії" з Протасевичем і заявили про отримання "зізнань" - Цензор.НЕТ 2731. Наші ще будуть електрику з Білорусі купляти чи ні?
показать весь комментарий
16.06.2021 17:40 Ответить
И не только электрику😁😁😁
показать весь комментарий
16.06.2021 18:11 Ответить
Вообщем Картофель решил убить Протасевича не своими руками,а там исчите ветра в поле.
показать весь комментарий
16.06.2021 17:53 Ответить
Ну что - кто там раньше постил фоточки типа этой:

Терористи "ЛНР" подякували Лукашенку за "можливість провести слідчі дії" з Протасевичем і заявили про отримання "зізнань" - Цензор.НЕТ 6115 Терористи "ЛНР" подякували Лукашенку за "можливість провести слідчі дії" з Протасевичем і заявили про отримання "зізнань" - Цензор.НЕТ 6115Терористи "ЛНР" подякували Лукашенку за "можливість провести слідчі дії" з Протасевичем і заявили про отримання "зізнань" - Цензор.НЕТ 191

Прозрели или такими же тупоголовыми остаетесь?
показать весь комментарий
16.06.2021 18:23 Ответить
ой таки не делайте мне смешно, ну шо фоточки? тогда туалетная бумага с усами был очень добрый, но ВНЕЗАПНО стал очень злой, савсэм как сотоняка))) а вы сам - неужели не переживал за Гадю Хамченко тогда? неужели не ждал ее назад и не надеялся на то шо ну вот ща как заживеем....
ну вот видишь. фоточки ему не понравились Терористи "ЛНР" подякували Лукашенку за "можливість провести слідчі дії" з Протасевичем і заявили про отримання "зізнань" - Цензор.НЕТ 2048
показать весь комментарий
16.06.2021 18:58 Ответить
Коммент года. Ведро бульбы этому хлопу.
показать весь комментарий
16.06.2021 19:05 Ответить
так он и так ее имеет скока хочет, как и "бульбашей")
показать весь комментарий
17.06.2021 08:41 Ответить
кацапы и зебилы в восторге.
показать весь комментарий
16.06.2021 18:37 Ответить
На день независимости Украины нужно пригласить президентов Польши, Эстонии, Латвии, Литвы и легитимного президента Беларуси Тихановскую, бугага.
показать весь комментарий
16.06.2021 18:46 Ответить
Дійсно, бугага...
показать весь комментарий
16.06.2021 21:19 Ответить
Tak do urovnia LNR i vediot samozvanec stranu.Skoro novyje sankciji,potom ecio.Realno strana prevracajetsia na uroven Koreji
показать весь комментарий
16.06.2021 18:48 Ответить
Не "уровень Кореи", а рівень губернії, чого ви й добиваєтесь.
показать весь комментарий
17.06.2021 08:13 Ответить
Kto mi dobivajemsia?Mi vet protiv sojuznogo gosudartsva sto xocet zdelat lukosenka s putinom.Poverte te sankciji kasajetsia i raski.Vot po nefti cja eto neft?Ili po gazu,udobreniji cej gaz?Uze raski kompaniji smatyvajetsia s nix izza sankciji.
показать весь комментарий
17.06.2021 09:01 Ответить
"ПРИЗНАНИЕ - царица доказательств". Кажись Вишинський.
показать весь комментарий
16.06.2021 19:56 Ответить
Браво! Тепер Вусатий буде й ніби - ні до чого!.
Протасєвіч біде сам вимагати - його тримати увєсть строк у бяларуській в'язниці - аби не видивати лугандонам.
Попкорну - мені, попкорну!
показать весь комментарий
16.06.2021 20:41 Ответить
Ніхто Протасевича не чіпатиме, бо він не був снайпером, навіть патрони не подавав. Він тільки знімав на відео життя в лнр, дорогу та перевізників, КПП з Україною, лінію розмежування, -- і монтував документальні фільми про Донбас, які потім демонстрували по Бєлсату. До речі, цікаві фільми.
показать весь комментарий
17.06.2021 08:19 Ответить
таракан хотел повесить дело Протасевича на Мазепина, даже преску хотел сделать. С Мокві шикнули, отстал от Мазепина (но тот от него нет)
показать весь комментарий
16.06.2021 22:35 Ответить
Ну нужно как то "красиво" уносить ноги, вот и появились ......, таракан дешевнобольной, все его бредни не стоят и ломаного гроша. А с Мозырского НПЗ он уже не будет "иметь". Витюшу Медведчука заодно прогнали, не будет путаться под ногами. А то уже начал продавать електрику с БАС через зятя (Росенерго) без разрешения "хозяев" из Кремля.
показать весь комментарий
16.06.2021 22:41 Ответить
Повідомлення про проведення "слідчих дій" у Білорусі варто розглядати у контексті спроб РФ надати підлеглим їй незаконним угрупованням хоч якусь псевдосуб'єктність.
Це лише підтверджує, що операцію з примусовою посадкою літака Ryanair та затриманням Романа Протасевича розіграно за російським сценарієм.
Росія не упускає шансу позбавити Білорусь суверенітету і максимально її затягнути у свій геополітичний порядок денний !
показать весь комментарий
17.06.2021 00:32 Ответить
21 век Путин у власти Лукашенко у власти кндр пухляш у власти и голод и Сирия и прочее дерьмо

Вторая мировая ничему людей не научили.Люди просто куски говна.Мы стремимся в космос а у самих мозг и развития на уровне тараканов.
показать весь комментарий
17.06.2021 01:57 Ответить
Ще є шанс у Білорусі зберегти незалежність від раші, це запросити переговори з адміністрацією президента США, краще з самим Байденом, піти на угоду з ними і виконати умови -- випустити політв'язнів і призначити нові вибори з гарантією безпеки представників теперішньої влади.
показать весь комментарий
17.06.2021 08:33 Ответить
А кто ему это позволит...силовики контролируются ******...
показать весь комментарий
17.06.2021 09:14 Ответить
 
 