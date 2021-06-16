Террористы "ЛНР" поблагодарили Лукашенко за "возможность провести следственные действия" с Протасевичем и заявили о получении "признательных показаний"
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
"Генеральной прокуратуре" террористической группировки "ЛНР" удалось провести "следственные действия" с оппозиционным белорусским журналистом Романом Протасевичем.
Об этом заявил "генпрокурор "ЛНР" Сергей Горенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости Донбасса.
Марионетка Кремля Горенко заявил: "Выражаю искреннюю благодарность лично ... Александру Григорьевичу Лукашенко, а также правоохранительным органам государства, в частности, Комитету государственной безопасности за предоставленную следователям "Генеральной прокуратуры "ЛНР" возможность провести необходимые следственные действия с бывшим главным редактором белорусского оппозиционного телеграм-канала Nexta Романом Протасевичем".
"Полученные признательные показания Романа Протасевича позволили значительно продвинуться в расследовании возбужденного нашим надзорным ведомством в мае текущего года уголовного дела", — сказал Горенко.
По его словам, "ЛНР" "удалось получить достаточные неопровержимые доказательства" причастности Протасевича к деятельности украинского батальона "Азов", а также "зверским убийствам мирных граждан Донбасса в 2014-2015 годах, использованию запрещенных средств и методов войны".
Напомним, ранее террористы организации "ЛНР" заявили, что хотят судить Протасевича у себя, поскольку он якобі воевал на Донбассе снайпером в батальоне "Азов". Террористы обвиняют Протасевича в совершении преступлений против человечности, и заявляют, что в случае экстрадиции ему грозит расстрел. 5 июня в ОРЛО заявили, что в Беларусь отправили "следователей", чтобы те допросили Протасевича.
Как сообщалось, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.
В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.
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значит белорусское КГБ помогает оркам, а Украина помагает белорусскому КГБ?
Прозрели или такими же тупоголовыми остаетесь?
ну вот видишь. фоточки ему не понравились
Протасєвіч біде сам вимагати - його тримати увєсть строк у бяларуській в'язниці - аби не видивати лугандонам.
Попкорну - мені, попкорну!
Це лише підтверджує, що операцію з примусовою посадкою літака Ryanair та затриманням Романа Протасевича розіграно за російським сценарієм.
Росія не упускає шансу позбавити Білорусь суверенітету і максимально її затягнути у свій геополітичний порядок денний !
Вторая мировая ничему людей не научили.Люди просто куски говна.Мы стремимся в космос а у самих мозг и развития на уровне тараканов.