Байден о переговорах с Путиным: Всегда лучше встречаться с глазу на глаз

Президент США Джо Байден считает личную встречу с президентом РФ лучшей возможностью, чтобы понять друг друга.

Об этом Байден сказал во время фотосессии, в начале его переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Женеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я думаю, что всегда лучше встречаться с глазу на глаз", - отметил американский президент.

Короткие высказывания президентов было плохо слышно - из-за шума со стороны представителей прессы. Все пытались задать свои вопросы и успеть сделать фото или видео. CNN описывает этот момент как "хаотическая схватка репортеров", причем с обеих сторон.

"В определенный момент Байден, очевидно, спросил у госсекретаря Энтони Блинкена, что происходит. В результате он, кажется, просто перестал говорить, осознавая, что его не слышат", - отмечают журналисты CNN.

Американские репортеры, которые смогли принять участие во встрече, сказали, что успели выкрикнуть три вопроса Байдену и Путину. Один интересовался у Путина, не боится ли тот лидера оппозиции Алексея Навального. Другой спросил, что Путин будет делать, если Украина присоединится к НАТО. Еще один хотел узнать у Байдена, доверяет ли он Путину.

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Напоминаем, двусторонний саммит США-Россия при участии президентов Джо Байдена и Владимира Путина начался в среду, 16 июня, на вилле Ла Гранж в Женеве. Сначала лидеры встретились у входа на виллу, затем состоялась короткая съемка их в библиотеке на фоне глобуса. С обеих сторон присутствовали президент, главы внешнеполитических ведомств и по одному переводчику.