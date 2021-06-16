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Байден о переговорах с Путиным: Всегда лучше встречаться с глазу на глаз

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Байден о переговорах с Путиным: Всегда лучше встречаться с глазу на глаз

Президент США Джо Байден считает личную встречу с президентом РФ лучшей возможностью, чтобы понять друг друга.

Об этом Байден сказал во время фотосессии, в начале его переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Женеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я думаю, что всегда лучше встречаться с глазу на глаз", - отметил американский президент.

Короткие высказывания президентов было плохо слышно - из-за шума со стороны представителей прессы. Все пытались задать свои вопросы и успеть сделать фото или видео. CNN описывает этот момент как "хаотическая схватка репортеров", причем с обеих сторон.

"В определенный момент Байден, очевидно, спросил у госсекретаря Энтони Блинкена, что происходит. В результате он, кажется, просто перестал говорить, осознавая, что его не слышат", - отмечают журналисты CNN.

Американские репортеры, которые смогли принять участие во встрече, сказали, что успели выкрикнуть три вопроса Байдену и Путину. Один интересовался у Путина, не боится ли тот лидера оппозиции Алексея Навального. Другой спросил, что Путин будет делать, если Украина присоединится к НАТО. Еще один хотел узнать у Байдена, доверяет ли он Путину.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Байден и Путин проводят встречу в Женеве: Переговоры в узком составе завершены, продлились почти 2 часа. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напоминаем, двусторонний саммит США-Россия при участии президентов Джо Байдена и Владимира Путина начался в среду, 16 июня, на вилле Ла Гранж в Женеве. Сначала лидеры встретились у входа на виллу, затем состоялась короткая съемка их в библиотеке на фоне глобуса. С обеих сторон присутствовали президент, главы внешнеполитических ведомств и по одному переводчику.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+7
_Похоже он всему миру намерен устроить жопу. Своим безответственным отношением к рейхсии! Урод...
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16.06.2021 17:42
+6
То - убийца, то - чтобы лучше понять! Какое же лицемерное гавнище.
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16.06.2021 17:39
+6
бидон уже законтаченый ******))) чмо бесхребетное
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16.06.2021 17:42
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https://www.youtube.com/watch?v=GbfeH6Q8PzY
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16.06.2021 17:38 Ответить
Байден про переговори з Путіним: Завжди краще зустрічатися віч-на-віч - Цензор.НЕТ 3608
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16.06.2021 18:24 Ответить
Вот до чего доводит роман с лободой...
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16.06.2021 18:29 Ответить
и с лабудой
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17.06.2021 07:09 Ответить
бидон тоже в шоколадный глаз ***** заглянул?
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16.06.2021 17:39 Ответить
_Похоже он всему миру намерен устроить жопу. Своим безответственным отношением к рейхсии! Урод...
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16.06.2021 17:42 Ответить
Главное, чтобы бутылка у тебя из шоколадного глаза не выскакивала
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16.06.2021 17:44 Ответить
вафлеглоталку захлопни, падаль козлорылая
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16.06.2021 17:48 Ответить
Шо петушок, бомбит, вафел зауральский
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16.06.2021 17:50 Ответить
усохни, петух мокшанский
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16.06.2021 17:51 Ответить
На бутылку, петушок, и лапти завяжи, слетят
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16.06.2021 17:52 Ответить
Какой невоспитаный мордовский вафлист
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16.06.2021 18:15 Ответить
Байден іміітував перемовини, а уХйло повірило
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16.06.2021 17:39 Ответить
таки чомусь й вова вчить лідерів ЗАХОДУ
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16.06.2021 17:40 Ответить
То - убийца, то - чтобы лучше понять! Какое же лицемерное гавнище.
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16.06.2021 17:39 Ответить
шо такое кацапа? Байден о переговорах с Путиным: Всегда лучше встречаться с глазу на глаз - Цензор.НЕТ 1701
ты возмусчён?
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16.06.2021 17:43 Ответить
зебизяна ты млять тупая. Договорятся где-то посередине?
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16.06.2021 18:01 Ответить
ага...посредине,между полупопий ***** Байден про переговори з Путіним: Завжди краще зустрічатися віч-на-віч - Цензор.НЕТ 824
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16.06.2021 18:25 Ответить
Что происходит?))) ---- Звучит многообещающе)))
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16.06.2021 17:41 Ответить
Байден о переговорах с Путиным: Всегда лучше встречаться с глазу на глаз - Цензор.НЕТ 6663
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16.06.2021 17:43 Ответить
бидон уже законтаченый ******))) чмо бесхребетное
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16.06.2021 17:42 Ответить
Ты как на ***** говоришь, куратор разрешил?
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16.06.2021 17:49 Ответить
Опущеный, ложечка с дырочкой
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16.06.2021 18:16 Ответить
лучше не так...лучше встретиться и сразу в глаз. Байден о переговорах с Путиным: Всегда лучше встречаться с глазу на глаз - Цензор.НЕТ 1846

Байден о переговорах с Путиным: Всегда лучше встречаться с глазу на глаз - Цензор.НЕТ 3341
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16.06.2021 17:42 Ответить
Байден про переговори з Путіним: Завжди краще зустрічатися віч-на-віч - Цензор.НЕТ 9400
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16.06.2021 18:00 Ответить
Хорошо с убийцей встречаться с глазу на глаз... Слегка неоднозначно звучит Байден о переговорах с Путиным: Всегда лучше встречаться с глазу на глаз - Цензор.НЕТ 9154
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16.06.2021 17:43 Ответить
Швець говорить- головне взяти біоматеріал з типу уХйла - мож з руки Байдена вийде...
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16.06.2021 17:43 Ответить
Сейчас они вдвоем закрылись,скинули кожу и скользят друг по другу щупальцами,рептилии мерзкие.
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16.06.2021 17:50 Ответить
Ну твоё то *****, мразь поганая
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16.06.2021 17:51 Ответить
***** мерзкая тварь,только с х-то оно моё?Это общая проблема человечества.
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16.06.2021 17:53 Ответить
Байден про переговори з Путіним: Завжди краще зустрічатися віч-на-віч - Цензор.НЕТ 1523Байден про переговори з Путіним: Завжди краще зустрічатися віч-на-віч - Цензор.НЕТ 2707
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16.06.2021 18:11 Ответить
Цьому пацієнтові японських мультиків більше не показувати.

Байден про переговори з Путіним: Завжди краще зустрічатися віч-на-віч - Цензор.НЕТ 2312
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16.06.2021 18:17 Ответить
пока что результатом "переговоров" стала фотосесия ***** для доказательств что оно не *****.
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16.06.2021 17:52 Ответить
*****, батенька, воистину *****!
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16.06.2021 17:53 Ответить
Правильно, но надо не забывать, что врач может принять сторону пациента.
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16.06.2021 17:53 Ответить
Глубокомысленное наблюдение на основе собственного опыта?
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16.06.2021 17:57 Ответить
значит таки позвонил в антракте зенелоху....ибо откуда он про глаза ***** знает? )))))
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16.06.2021 17:56 Ответить
Они у зеледента на потолке в спальне нарисованы и он смело в них смотрит перед сном.
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16.06.2021 17:58 Ответить
Краще було б зробити зустріч у стилі капітана Прайса... і зробити із Макарова своєрідну люстру, так би мовити... Байден про переговори з Путіним: Завжди краще зустрічатися віч-на-віч - Цензор.НЕТ 8871
(Макаров - еквівалент ***** за сюжетом серії, хто не в курсі)
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16.06.2021 18:07 Ответить
Стала известна причина отказа Байдена от пресс-конференции с Путиным после саммита
Президент США Джо Байден отказался от совместной пресс-конференции с российским лидером Владимиром Путиным, поскольку это позволит хозяину Кремля самоутвердиться за счет американцев -источник Белый Дом
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16.06.2021 18:17 Ответить
Он его и так c обнуленного поднял, типа лидер совка
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16.06.2021 18:36 Ответить
так того - наш мЄга галактический оманский того же мнения - он просто в ауте от того , что Байден с "вЄликим пУ" встретился - а не он ... Байден про переговори з Путіним: Завжди краще зустрічатися віч-на-віч - Цензор.НЕТ 1268
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16.06.2021 18:19 Ответить
Интересно уже результат узнать, какие проблемы они там разрулили.
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16.06.2021 18:19 Ответить
У безбожников своя правда у каждого, нет почвы для договоров
Пиар да трескотня типа мы решалы
Говорящая голова конторы вообще не самостоятельна
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16.06.2021 18:41 Ответить
Никто ещё переговоры не рассматривал под тем углом, что байден будет склонят ***** выступить общим фронтом против Китая, в экономическом плане. А в виде плюшки за это - аванс в виде уступок позиции по СП-2, введя для блезира смехотворные санкции.
Безопасность, в том числе и украинский вопрос там вряд ли были в приоритете. У байдена в приоритете китайский вопрос, а так же вопросы о правах махального и изменению климата больше волнуют.
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16.06.2021 19:05 Ответить
Слушал по NBC комментарий Макфола (бывшего посла США в параше). Так вот он заявил, что и Байден, и ***** прилетели на эту встречу с послами. То есть планируется вернуть послов в мацкву и Вашингтон. А это плохой сигнал...
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16.06.2021 18:36 Ответить
Для кого плохой ? И чем ?
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16.06.2021 20:18 Ответить
К путину на западе относятся как к псих больному-не провоцируют его чтобы болезнь не прогрессировала.
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16.06.2021 18:56 Ответить
сейчас на пресс-конференции Путин на вопрос о "красных линиях" ответил приблизительно так: "они знают о наших линиях, мы об их. но подробно мы этот вопрос не обсуждали".
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16.06.2021 19:21 Ответить
 
 