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Войска РФ с начала суток трижды нарушили режим "тишины" на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Войска РФ с начала суток трижды нарушили режим

Российско-оккупационные войска с начала суток три раза нарушили режим прекращения огня. Потерь среди личного состава украинских воинов нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В частности, вблизи населенного пункта Авдеевка вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции воинов ООС из автоматических станковых гранатометов.

Неподалеку Зайцевого враг вел огонь из минометов 82-го калибра.

В районе ВОДЯНОГО, что на Приазовье, оккупанты открыли огонь из автоматических станковых, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Боевых потерь в результате вражеских обстрелов нет.

Обо всех фактах нарушений Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ, применяя установленный координационный механизм.

В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Так, пиротехнические расчеты ГСЧС разминировали почти 12 гектаров территории и передали на уничтожение 124 взрывоопасных предмета.

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Автор: Богдан Гуньковський
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вот так вот - Войска РФ...... ну наконец
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16.06.2021 17:43 Ответить
І, нарешті, "тиша" в лапках.
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16.06.2021 17:49 Ответить
Тоже впервые это услышал ! А до этого стеснялись правду озвучивать !
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16.06.2021 17:53 Ответить
ещё раз перечитываю глазам не верю.... госпади.... войска рф..... КАРЛ!!! как всё просто
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16.06.2021 18:02 Ответить
"Штаб ООС", как всегда, не успевает оперативно подавать инфу! Сегодня на фронте борьбы с рашистскими захватчиками пал смертью храбрых украинский Воин Роман Галуха. Вечая слава Герою!
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16.06.2021 18:04 Ответить
Поясніть хто небуть дебілам із пресс-служби ООС, що ніякого режиму тиші не було, немає, і не буде.
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16.06.2021 19:05 Ответить
 
 