Войска РФ с начала суток трижды нарушили режим "тишины" на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС

Российско-оккупационные войска с начала суток три раза нарушили режим прекращения огня. Потерь среди личного состава украинских воинов нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В частности, вблизи населенного пункта Авдеевка вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции воинов ООС из автоматических станковых гранатометов.

Неподалеку Зайцевого враг вел огонь из минометов 82-го калибра.

В районе ВОДЯНОГО, что на Приазовье, оккупанты открыли огонь из автоматических станковых, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Боевых потерь в результате вражеских обстрелов нет.

Обо всех фактах нарушений Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ, применяя установленный координационный механизм.

В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Так, пиротехнические расчеты ГСЧС разминировали почти 12 гектаров территории и передали на уничтожение 124 взрывоопасных предмета.

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