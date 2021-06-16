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В Латвии по делу о шпионаже в пользу России задержали гражданина РФ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В Латвии по делу о шпионаже в пользу России задержали гражданина РФ

В рамках уголовного дела депутата Сейма Яниса Адамсонса ("Согласие"), подозреваемого в шпионаже в пользу России, задержан еще один человек некий гражданин РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

10 июня Сейм выдал депутата Яниса Адамсонса для уголовного преследования, а 11 июня суд Видземского предместья Риги применил арест в качестве меры пресечения. Также суд принял решение арестовать еще одного человека, и сейчас стало известно, что это некий гражданин России.

В течение семи дней решение может быть оспорено в Рижском окружном суде.

Служба государственной безопасности (СГБ) публично сообщило, что 9 июня был начат уголовный процесс о шпионаже в пользу России. В рамках уголовного процесса были произведены обыски и изъятие документов - в том числе, в здании Сейма и в доме самого Адамсонса.

В интересах следствия Служба госбезопасности в среду, 16 июня, от комментариев воздерживалась

По данным СМИ, Янис Адамсонс уже более года тяжело болеет. 15 июня правление партии "Согласие" распространило заявление, в котором говорится, что "мера пресечения, примененная по отношению к депутату Сейма Янису Адамсонсу, является несоразмерной, она нарушает его право на получение соответствующего лечения. Нам известно, что Я.Адамсонс в последнее время перенес несколько тяжелых операций и специальную терапию, несколько операций были запланированы на ближайшее время. Необеспечение в условиях заключения регулярной и тщательной медицинской помощи может подвернуть опасности жизнь Я.Адамcонса".

Напомним, ранее сообщалось, что депутата Сейма Латвии Адамсона подозревают в шпионаже в пользу России.

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Автор: Богдан Гуньковський
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продолжение будет, хоть часть мерзавцев выловят. этот ондон был министром какое то время и перед тем офицером пограничников при совке, а как пел как пел, петух гамбурскии, хотя в той руцкоязычной согласие они на всё согласны. Вот нилушка, гордый руцкии богатирь, в ******** подалсья, так думает убежать от ответственности за грешки на посту мера свободного города Риги.
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16.06.2021 18:06 Ответить
Руски куррва! В Латвии по делу о шпионаже в пользу России задержали гражданина РФ - Цензор.НЕТ 7009
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16.06.2021 18:11 Ответить
курва но не рускии, друг руцким.
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16.06.2021 20:04 Ответить
Руски курва - курва руских.
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16.06.2021 20:09 Ответить
С приходом к власти в Украине ставленника кремля - зелупы, у нас спокойно можно можно сажать каждого второго высшего чиновника-депутата назначеного за последние два год. зелупа, дерьмак, татаров, подоляк, разумков, бужанский, потураев и еще сотня персонажей успешно уничтожающие страну по заказу гэбни.
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16.06.2021 18:41 Ответить
 
 