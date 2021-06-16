Имена некоторых свидетелей по делу MH17 не знает даже суд: они под защитой, - адвокат Лангстраат
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Имена некоторых свидетелей по делу о катастрофе самолета рейса МН17 засекречены в целях их безопасности, их не знает даже суд.
Об этом в интервью Укринформу сказал адвокат родственников погибших Петер Лангстраат, передает Цензор.НЕТ.
"Как вы слышали, для защиты некоторых свидетелей даже суд не знает их имен, потому что, как вы знаете, они в опасности. Да, они были допрошены следственным судьей, но очень маловероятно, что мы увидим этих людей в суде", — сказал он.
По словам Лангстраата, эти свидетели находятся под защитой специальной программы.
"Это все, что нам известно, но какая именно эта программа, где они находятся, были ли изменены их имена - нам это неизвестно. И это хорошо, что мы не имеем никакой информации об этом, потому что если бы у нас была такая информация, то эта программа провалилась бы, ведь, действительно, существует реальная угроза для этих людей, это понятно очень четко", - отметил адвокат.
Как сообщалось, в Нидерландах во время четвертого судебного заседания по существу по делу о сбитом в 2014 году самолете рейса МН17 судьи озвучили, где засекреченные свидетели трагедии видели установку "Бук".
Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.
19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.
9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.
7 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу. Боевики Игорь Гиркин и Леонид Харченко, а также российский генерал Сергей Дубинский, которые являются подозреваемыми по делу, не явились на заседание.
Пожалуйста, подождите...