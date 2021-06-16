Апелляционный суд оставил в силе решение о заочном расследовании против Януковича по делу о захвате власти

Киевский апелляционный суд отказался открывать апелляционное производство по жалобе адвокатов экс-президента Украины Виктора Януковича. Жалоба защиты касалась разрешения на осуществление относительно Януковича специального досудебного расследования по статье о попытке насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Проверив содержание апелляционной жалобы, изучив материалы судебного производства, судьей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда отказано в открытии производства по апелляционной жалобе защитника, который действует в интересах В.Ф. Януковича, на решение следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 3 июня 2021 ", - говорится в сообщении суда.

Решение объясняется тем, что адвокаты подали жалобу на судебное решение, которое не подлежит обжалованию в порядке статьи 309 Уголовно-процессуального кодекса.

Ранее в Офисе генерального прокурора сообщили, что Шевченковский районный суд Киева разрешил специальное досудебное расследование в отношении бывшего президента Виктора Януковича по делу о захвате государственной власти. Такое решение суда дает право стороне обвинения в проведении досудебного расследования в отношении подозреваемого в его отсутствие.

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Напоминаем, Януковича обвиняют в узурпации власти путем давления на Конституционный Суд, который в 2010 году признал неконституционным реформу Основного закона от 2004 года - она ​​ограничивала полномочия президента и делала Украину парламентско-президентской республикой.