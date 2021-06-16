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НАБУ (4026) судья (2574) Сытник (948) Чаус (336)

Заявления Чауса могут использовать, чтобы забрать у НАБУ его дело о взятке, - Сытник

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Заявления Чауса могут использовать, чтобы забрать у НАБУ его дело о взятке, - Сытник

НАБУ видит риск попытки незаконного изменения подследственности по делу по подозрению бывшего судьи Днепровского райсуда Киева Чауса после того, как тот обнародовал информацию о якобы предвзятом отношеним к нему со стороны директора НАБУ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

"Я лично не знаком с Николаем Чаусом, обнародованная им информация в отношении меня является полностью ложной, - отметил Артем Сытник - Вместе с тем, мы убеждены, что ее могут использовать как формальный повод для того, чтобы забрать дело у НАБУ".

Напоминаем, судью Днепровского райсуда Чауса подозревают в получении 150 тыс. долл.взятки, он до сих пор находится в розыске, продолжается экстрадиционная процедура. Местонахождение Чауса НАБУ неизвестно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сытника в 2008 году вывезли в лес и вымогали деньги. Сейчас его друзья сделали меня виновным во всем, - экс-судья Чаус. ВИДЕО

Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы

6 октября стало известно, что Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они уже покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый считает, что эти заявления не могут считаться добровольными.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Если Чаус объявится на территории другой страны, Украина не добьется его экстрадиции. Это подорвет международный авторитет, - Сытник

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+6
Чаус, теперь прямо как оракул.
Человек застрявший в duty free zone, где то между Молдовой и Украиной.
Никто его не видел и не знает где он, но будет рожать откровение за откровением...
Страна идиотов.
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16.06.2021 18:23
+3
В Украине, лекго!
Даже несмотря на то, что Верховный суд, пару недель назад заявил, что лица, которым угрожает уголовное преследование, не могут быть свидетелями в судебном производстве...
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16.06.2021 18:25
+3
Так видосиков с чаусом написали уже несколько десятков. Наперед.
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16.06.2021 18:36
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А, что набу, собственно, нараследовало?
Вообще, за что этот сытник деньги получает?
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16.06.2021 18:22 Ответить
вещать не мешки тягать..
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16.06.2021 18:23 Ответить
Вполне себе нормальные расследования проводило. Хотелось бы больше конечно.
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16.06.2021 18:34 Ответить
Рюзьгє
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16.06.2021 18:37 Ответить
Изучай.
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16.06.2021 19:04 Ответить
Набутылочник, не скиглы
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16.06.2021 19:17 Ответить
Т е законник Сытник допускает возможность влияния показаний выкраденного и удерживаемого ?
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16.06.2021 18:23 Ответить
В Украине, лекго!
Даже несмотря на то, что Верховный суд, пару недель назад заявил, что лица, которым угрожает уголовное преследование, не могут быть свидетелями в судебном производстве...
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16.06.2021 18:25 Ответить
Не можуть бути свідками лише у тій справі, де їм може загрожувати кримінальне переслідування у якості обвинувачених / підозрюваних.
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16.06.2021 18:29 Ответить
Вопросов нет: какой суд (нормальный) примет свидетеля, которого похитили в другой стране?
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16.06.2021 18:32 Ответить
Будь-який, особливо у справі що не стосується "викрадення" і тим паче коли сам свідок заперечуватиме факт викрадення.
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16.06.2021 18:57 Ответить
Чаус, теперь прямо как оракул.
Человек застрявший в duty free zone, где то между Молдовой и Украиной.
Никто его не видел и не знает где он, но будет рожать откровение за откровением...
Страна идиотов.
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16.06.2021 18:23 Ответить
Так видосиков с чаусом написали уже несколько десятков. Наперед.
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16.06.2021 18:36 Ответить
Там может уже и про Бубочку записали, на всякий пожарный, но пока придержут до "позачергових виборів".
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16.06.2021 21:49 Ответить
В Женеве завершились переговоры президента России Владимира Путина и американского президента Джо Байдена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Белый дом. Встреча длилась более трех часов.
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16.06.2021 18:30 Ответить
Вот сидят же где-то типы и выдумывают, что чаус на очередном видео заявит. Мозговой так сказать штурм проводят. Вот интересно кто они эти выдумщики? И ведь непременно носят же потом эти сценарии на одобрение к "старшим товарищам". Тоже интересно к кому?
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16.06.2021 18:40 Ответить
А где чавус? Он живой? Откуда вещает?
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16.06.2021 18:57 Ответить
А з якої паралельної Вселенної він пише? Заявления Чауса могут использовать, чтобы забрать у НАБУ его дело о взятке, - Сытник - Цензор.НЕТ 3021З Молдови виїхав, в Україну не в'їхав - чудеса
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16.06.2021 18:59 Ответить
 
 