Заявления Чауса могут использовать, чтобы забрать у НАБУ его дело о взятке, - Сытник
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НАБУ видит риск попытки незаконного изменения подследственности по делу по подозрению бывшего судьи Днепровского райсуда Киева Чауса после того, как тот обнародовал информацию о якобы предвзятом отношеним к нему со стороны директора НАБУ.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
"Я лично не знаком с Николаем Чаусом, обнародованная им информация в отношении меня является полностью ложной, - отметил Артем Сытник - Вместе с тем, мы убеждены, что ее могут использовать как формальный повод для того, чтобы забрать дело у НАБУ".
Напоминаем, судью Днепровского райсуда Чауса подозревают в получении 150 тыс. долл.взятки, он до сих пор находится в розыске, продолжается экстрадиционная процедура. Местонахождение Чауса НАБУ неизвестно.
Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы
6 октября стало известно, что Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.
4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они уже покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.
17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый считает, что эти заявления не могут считаться добровольными.
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Вообще, за что этот сытник деньги получает?
Даже несмотря на то, что Верховный суд, пару недель назад заявил, что лица, которым угрожает уголовное преследование, не могут быть свидетелями в судебном производстве...
Человек застрявший в duty free zone, где то между Молдовой и Украиной.
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Страна идиотов.