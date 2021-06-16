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Гражданам Украины при въезде из-за границы не нужен не только тест, но и установка приложения "Дій вдома", - Минцифры

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Гражданам Украины при въезде из-за границы не нужен не только тест, но и установка приложения

После ослабления карантина граждане Украины могут свободно въезжать на территорию государства, в том числе не нужно устанавливать приложение "Дій вдома".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства цифровой трансформации.

Там напоминают, что приложение использовалось, если у въезжающего в Украину не было свежего негативного теста на COVID-19 или подтверждения полной вакцинации и при этом он не хотел идти на 14-дневную обсервацию в определенном властями месте. Приложение позволяло взамен провести самоизоляцию в течение 14 дней (или на меньший срок - до получения отрицательного результата ПЦР-теста) дома или в другом выбранном самостоятельно месте.

По сообщению министерства, с апреля 2020 года, когда это приложение был запущено, его установили и использовали почти один миллион человек.

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Если эпидемическая ситуация с COVID-19 изменится и будет новая волна заболевания, то снова нужно будет загружать это приложение.

Напомним, Министерство здравоохранения 16 июня сообщило, что правительство Украины продлил карантин в стране до 31 августа, но одновременно ослабляет его. В частности, гражданам Украины при возвращении в страну больше не нужны негативные результаты ПЦР или антигенного теста на COVID-19.

В то же время, иностранцы, как и ранее, при въезде в Украину должны предоставлять свежий отрицательный результат теста или подтверждение вакцинации.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+6
Конченые идиоты! Год просидели на карантине, уничтожили экономику, угробили медицину, миллионов людей лишили бизнесов/работы, убили минимум 50 тыс человек, лишь потому, что зелёные долбодятлы боялись фильтровать вьехавших в марте-мае 2020-го. Теперь плять будет не только индийский, но бразильский штам вируса и еще угробят пару десятков тысяч человек - открытые настеж границы ни к чему хорошему не приведут при нулевой вакцинации граждан.
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16.06.2021 19:02
+3
За такі рішення влада буде відповідати кримінальною відповідальністю!
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16.06.2021 18:45
+3
Из-за этой вашей херни, карантин будет в Украине продолжаться долгие годы. Вы это специально делаете во вред Украине, судить вас надо мрази!!!
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16.06.2021 19:41
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За такі рішення влада буде відповідати кримінальною відповідальністю!
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16.06.2021 18:45 Ответить
согласен. По закону, для въезда гражданину Украины достаточно быть гражданином Украины. Даже паспорт гражданина - постольку поскольку.

А тут я типа обязан иметь смартфон, да еще устанавливать на него приложение.

Совсем страх потеряли.
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16.06.2021 20:09 Ответить
А как быть с теми , кто накануне въехал и поставил себе приложение "Дій вдома" !?
Сидеть на самоизоляции !?
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16.06.2021 18:57 Ответить
удалить и забыть, последствий никаких, проверено лично
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16.06.2021 20:54 Ответить
Гражданам Украины, по крайней мере 3/4 из них, следовало бы освободить черепушки от того, что у них вместо мозгов и вставить туда хоть бы процессор от смартфона. Страна шагнула бы далеко вперед мгновенно.
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16.06.2021 19:00 Ответить
Конченые идиоты! Год просидели на карантине, уничтожили экономику, угробили медицину, миллионов людей лишили бизнесов/работы, убили минимум 50 тыс человек, лишь потому, что зелёные долбодятлы боялись фильтровать вьехавших в марте-мае 2020-го. Теперь плять будет не только индийский, но бразильский штам вируса и еще угробят пару десятков тысяч человек - открытые настеж границы ни к чему хорошему не приведут при нулевой вакцинации граждан.
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16.06.2021 19:02 Ответить
Иностранцы как прежде с тестом это для граждан Украины,мне не по приколу напоимер чтоб за мной следили смс селфи лицо влево лицо вправо на Дия,если игнор 17000штраф притом платить за тест 900грн а в Борисполе по прилёту стоит 1500грн
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16.06.2021 19:06 Ответить
А мне лично похер на твое непоприколу, когда из-за приколистов люди умирают либо подрывают свое здоровье... если едешь заграницу - гони бабло не тест. Нет бабла на тест - некуй шастать!
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16.06.2021 21:09 Ответить
Из-за этой вашей херни, карантин будет в Украине продолжаться долгие годы. Вы это специально делаете во вред Украине, судить вас надо мрази!!!
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16.06.2021 19:41 Ответить
посилання на закон немає - в дупу!
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16.06.2021 20:07 Ответить
Воспаленный мозг придумал Минцифры для постановки на контроль всех граждан Украины.
Минцифры ПНХ, разогнать!!!
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16.06.2021 20:09 Ответить
А мені пише "залишилось 2 дні самоізоляції або осервації" .. То може все... того... свобода?
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16.06.2021 21:06 Ответить


Яна Супоровська@YanaSuporovska 51 мин

НАН України: рекомендуємо посилений контроль за в'їзду громадян з країн, де шириться штам Дельта, є загроза нової великої хвилі вже влітку.
МОЗ: ні слова більше, скасовуємо ПЛР та самоізоляцію!
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16.06.2021 21:13 Ответить
Я думаю, що і взагалі вертатися в Україну при Зе є досить нерозумно
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16.06.2021 22:02 Ответить
 
 