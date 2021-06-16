Гражданам Украины при въезде из-за границы не нужен не только тест, но и установка приложения "Дій вдома", - Минцифры

После ослабления карантина граждане Украины могут свободно въезжать на территорию государства, в том числе не нужно устанавливать приложение "Дій вдома".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства цифровой трансформации.

Там напоминают, что приложение использовалось, если у въезжающего в Украину не было свежего негативного теста на COVID-19 или подтверждения полной вакцинации и при этом он не хотел идти на 14-дневную обсервацию в определенном властями месте. Приложение позволяло взамен провести самоизоляцию в течение 14 дней (или на меньший срок - до получения отрицательного результата ПЦР-теста) дома или в другом выбранном самостоятельно месте.

По сообщению министерства, с апреля 2020 года, когда это приложение был запущено, его установили и использовали почти один миллион человек.

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Если эпидемическая ситуация с COVID-19 изменится и будет новая волна заболевания, то снова нужно будет загружать это приложение.

Напомним, Министерство здравоохранения 16 июня сообщило, что правительство Украины продлил карантин в стране до 31 августа, но одновременно ослабляет его. В частности, гражданам Украины при возвращении в страну больше не нужны негативные результаты ПЦР или антигенного теста на COVID-19.

В то же время, иностранцы, как и ранее, при въезде в Украину должны предоставлять свежий отрицательный результат теста или подтверждение вакцинации.