РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14773 посетителя онлайн
Новости Политика Украины Судебная реформа
3 803 20
G7 (715) Зеленский (16612) судебная реформа (1534) Евросоюз (15951)

Послы G7 и Евросоюза осторожно просят Зеленского вмешаться в реформу системы правосудия, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Послы G7 и Евросоюза осторожно просят Зеленского вмешаться в реформу системы правосудия, - СМИ

Послы стран "Группы семи" и ЕС в письме президенту Украины Владимиру Зеленскому аргументируют необходимость внесения изменений в законопроекты по реформированию Высшего совета правосудия (ВРП) и Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).

Документ есть в распоряжении издания "Европейская правда", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на статью Сергея Сидоренко.

Речь идет о законопроектах №5068 и №3711-д. Редакции этих документов, которые поддерживает профильный комитет ВР, многие уже критиковали публично, а глава Венецианской комиссии Джанни Букиккио во время визита в Киев вообще заявил, что в случае их принятия "судебная реформа будет обречена".

Письмо послов Зеленскому, направленное 15 июня, не содержит жесткой критики. Автор уверен, что это попытка нового подхода к убеждению президента Украины. Документ наполнен комплиментами и описанием преимуществ, которые ждут Украину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отсутствие реакции Зеленского на заявление США и ЕС о судебной реформе начнет кардинальную перезагрузку отношений Украины и Запада, - Шабунин

Например, послы просят Зеленского о личном участии и "политическом руководстве" "для внесения изменений в проекты 5068 и 3711-д" и выражают уверенность, что выполнение рекомендаций Запада сможет продемонстрировать украинцам, что вашим его руководством "Украина не боится решать давнюю проблему чрезмерного влияния групп интересов на политику и экономику".

У дипломатов "есть ощущение опасности" того, что Рада примет один из законов (скорее всего, о ВККС, поскольку его нет в перечне прямых требований МВФ) в нормальном виде, а ВСП попытается сделать "ручным".

"Поэтому в письме послов отдельный блок посвящен убеждению Зеленского в том, что без одновременной реформы двух органов попытка сделать судебную систему честной снова" рухнет", - говорится в статье.

Напомним, посольства США и ЕС напомнили о важности международных экспертов в конкурсных комиссиях: Просим руководство Украины действовать с политическим мужеством.

Также читайте: Судебная реформа будет обречена, - глава Венецианской комиссии Букиккио о возможных изменениях в закон о судоустройстве

Автор: Анна Судак
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+16
Ему что ваши комплименты, что ваша критика -- все до лампочки. Как Беня с Портновым скажут -- так и будет.
показать весь комментарий
16.06.2021 19:18
+6
так "уговаривают" детей и обладателей лишних хромосом)
показать весь комментарий
16.06.2021 19:19
+3
Да какая разница этому поцу,оно неосторожное,оно-...никакое...
показать весь комментарий
16.06.2021 19:18
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ему что ваши комплименты, что ваша критика -- все до лампочки. Как Беня с Портновым скажут -- так и будет.
показать весь комментарий
16.06.2021 19:18 Ответить
э нет земразь как всякий плохой актер, очень не любит критику и обожает комплименты. Думаю что на этой струне и сыграли когда уговорили принять участие в проекте "голобородько".
показать весь комментарий
16.06.2021 20:16 Ответить
Да какая разница этому поцу,оно неосторожное,оно-...никакое...
показать весь комментарий
16.06.2021 19:18 Ответить
так "уговаривают" детей и обладателей лишних хромосом)
показать весь комментарий
16.06.2021 19:19 Ответить
Не вказуйте найвеличнішому діячу **********, він ще і вас може повчити. Послы G7 и Евросоюза осторожно просят Зеленского вмешаться в реформу системы правосудия, - СМИ - Цензор.НЕТ 4890
показать весь комментарий
16.06.2021 19:20 Ответить
Вы что хотите, чтобы реформированные суды пересажали весь ОПГ квартал 95?
показать весь комментарий
16.06.2021 19:37 Ответить
.... разом паханом?
показать весь комментарий
16.06.2021 19:43 Ответить
Осторожно. Послы G7 и Евросоюза осторожно просят Зеленского вмешаться в реформу системы правосудия, - СМИ - Цензор.НЕТ 1063
показать весь комментарий
16.06.2021 19:42 Ответить
Документ наполнен комплиментами и описанием преимуществ, которые ждут Украину.

Поэтому он сделает наоборот. Не для преимуществ его выбрали, а для уничтожения Украины.
показать весь комментарий
16.06.2021 19:43 Ответить
Послы G7 неосознают в какой губокой мы ωοπε. Они думают, что можно выковырятся без кровопролития.
показать весь комментарий
16.06.2021 19:48 Ответить
Это всё равно что пилить шикарную ветку, на которой крепко сидишь ты и весь твой командос.
показать весь комментарий
16.06.2021 19:51 Ответить
Интересно , а прошлую судебную реформу и остальные 146 потужных, тоже они советовали? Послы G7 и Евросоюза осторожно просят Зеленского вмешаться в реформу системы правосудия, - СМИ - Цензор.НЕТ 4780
показать весь комментарий
16.06.2021 20:11 Ответить
Пропетлять неудастся, должен быть прямой язык ультиматума зтой банде - или вы делаете конкретные реформы, и интегрируетесь в нормальное общество, или мы прекращаем поддержку, и вас проинтегрирует в одно место восточный брат.
показать весь комментарий
16.06.2021 20:13 Ответить
Так он уже вмешался, татарова например с портновым привел.
показать весь комментарий
16.06.2021 20:13 Ответить
Так він вже "вмішався", с Тупицьким і КС "валандається", та Вовка с ОКАС "тягне за хвіст", все ніяк цей суд "не доладують".
показать весь комментарий
16.06.2021 20:17 Ответить
что Вы мля понимаете? реформа прокуратуры, например уже успешно закончена. скоро то же огласим о судах и полиции.
показать весь комментарий
16.06.2021 20:40 Ответить
Послы G7 и Евросоюза осторожно просят Зеленского вмешаться в реформу системы правосудия, - СМИ - Цензор.НЕТ 5487
показать весь комментарий
16.06.2021 21:54 Ответить
"осторожно просят Зеленского..." прежде , ем послать его н** окончательно...
показать весь комментарий
17.06.2021 02:07 Ответить
Осторожно просят ...
А на колени встали?
Послы G7 и Евросоюза осторожно просят Зеленского вмешаться в реформу системы правосудия, - СМИ - Цензор.НЕТ 2694
показать весь комментарий
17.06.2021 08:59 Ответить
 
 