У РФ только одно обязательство по Украине - "помогать" реализации Минских соглашений, - Путин
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Российская Федерация не планирует брать никаких дополнительных обязательств, касающихся Украины, кроме "помощи" в реализации Минских соглашений для урегулирования конфликта на востоке Украины.
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на брифинге в Женеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Что касается обязательств по поводу Украины, то у нас обязательство только одно - способствовать реализации Минских соглашений. И если украинская сторона готова к этому, мы пойдем по этому пути. Без всякого сомнения", - заявил Путин.
Соответствующее заявление он сделал, отвечая на вопрос журналистов о том, не планирует ли РФ брать на себя дополнительные обязательства, касающиеся Украины.
"Насколько я понял президента Байдена, он согласен с тем, что в основе урегулирования (конфликта) на Юго-Востоке Украины должны лежать Минские соглашения", - цитирует Путина УП.
Он добавил, что в процессе переговоров по реализации Минских соглашений видение украинской и российской сторон оказалось противоречивым. Так, в ноябре прошлого года украинская делегация представила свое видение реализации договоренностей.
"Там написано, что, прежде всего, представить предложение по поводу политической интеграции Донбасса в украинскую правовую систему и Конституцию, там так прописано. Второе - границей между РФ и Украиной начинают заниматься пограничные войска Украины на следующий день после проведения выборов, статья 9. Что предложила Украина? Она предложила первым шагом вернуть ВСУ к местам своей постоянной дислокации. Это означает, что войска Украины должны зайти на Донбасс. Второе - они предложили закрыть границу между РФ и Украиной, и третье - выборы провести через три месяца после этих двух шагов. Это не имеет ничего общего с Минскими соглашениями, это полностью им противоречит", - уверен Путин.
Пожалуйста, подождите...
Поряд з Зе Порох це ідеал патріота України.
Всі знають що Кремль не слухає свого народа, таким народом вони також вважають
Українців. А все інше то ігри в політику для замилювання очей.
Коротше кажучи імперія з Масквою у центрі повинна бути знищена, доти спокою
сусідам не буде. Байден в цьому зовсім не допомагає, бо мабуть як і Буш старший
вважає Україну частиною Московії.
Хороший аналіз ситуаціїї Юрія Швець. Зверніть увагу про Єрмака (біля 50 хв) і Солов'я (57 хв).
Покойный Тымчук говорил о предательстве!
Мені складно зрозуміти, чому всі диктатори так тримаються за владу.
Чому їм хочеться забезпечити її собі фактично пожиттєво?
Чи їх просто штовхає вперед страх за те, що в разі втрати влади доведеться відповісти якщо не за всі, то принаймні за частину скоєних злочинів, якщо колись урешті дійде до їх розслідування?
Чи їм приносить приємність саме знання про те, що вони можуть керувати сотнями тисяч чи мільйонами людей, дарувати чи відбирати комусь життя? Чи їм не страшно, що колись - принаймні перед Богом - таки доведеться відповісти за ріки крові, яка тече за їхнім наказом?
Чи бодай коли-небудь вони про це хоч на мить задумуються?
І наше Зелене непорозуміння також в диктатори пнеться 😡
ЯК ЩО КАЦАП НЕ ЗБРЕШЕ - ДЕНЬ ПРОЙШОВ ДАРМА
Відповідно дії з боку паРаші не передбачувані.
https://www.youtube.com/watch?v=9BG1fj5MJo0