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Новости Политика УкраиныЗа рубежом
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У РФ только одно обязательство по Украине - "помогать" реализации Минских соглашений, - Путин

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

У РФ только одно обязательство по Украине -

Российская Федерация не планирует брать никаких дополнительных обязательств, касающихся Украины, кроме "помощи" в реализации Минских соглашений для урегулирования конфликта на востоке Украины.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на брифинге в Женеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Что касается обязательств по поводу Украины, то у нас обязательство только одно - способствовать реализации Минских соглашений. И если украинская сторона готова к этому, мы пойдем по этому пути. Без всякого сомнения", - заявил Путин.

Соответствующее заявление он сделал, отвечая на вопрос журналистов о том, не планирует ли РФ брать на себя дополнительные обязательства, касающиеся Украины.

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"Насколько я понял президента Байдена, он согласен с тем, что в основе урегулирования (конфликта) на Юго-Востоке Украины должны лежать Минские соглашения", - цитирует Путина УП.

Он добавил, что в процессе переговоров по реализации Минских соглашений видение украинской и российской сторон оказалось противоречивым. Так, в ноябре прошлого года украинская делегация представила свое видение реализации договоренностей.

"Там написано, что, прежде всего, представить предложение по поводу политической интеграции Донбасса в украинскую правовую систему и Конституцию, там так прописано. Второе - границей между РФ и Украиной начинают заниматься пограничные войска Украины на следующий день после проведения выборов, статья 9. Что предложила Украина? Она предложила первым шагом вернуть ВСУ к местам своей постоянной дислокации. Это означает, что войска Украины должны зайти на Донбасс. Второе - они предложили закрыть границу между РФ и Украиной, и третье - выборы провести через три месяца после этих двух шагов. Это не имеет ничего общего с Минскими соглашениями, это полностью им противоречит", - уверен Путин.

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+27
Що добре???? Они должны не нам "помагать", а выполнять свою часть "Минских соглашений"
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16.06.2021 19:26
+22
Когда ж они ******тся от нас, со своей "помощью"!!!
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16.06.2021 19:25
+19
Слово "минские" сегодня звучит как ругательство. Как еще картофельник нашу делегацию целиком не выдал лугандонцам...
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16.06.2021 19:27
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Страница 2 из 2
Чорновіл то був би кращий вибір України, краще ніж Нельсон Мандела в ПАР, кгб це знала, тому прибрала його в автоаварії, Кучма кремляндію задовільняв, бо також здавав кацапам ядерну зброю, навіть тактичну.
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17.06.2021 14:20 Ответить
Краще Пороха ніхто ті перемовини не провів би.

Поряд з Зе Порох це ідеал патріота України.
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17.06.2021 14:22 Ответить
Был и Минск 1, а потом и Минск 2 ... так можно плодить до бесконечности. По сути эти договоренности выписаны так что не выгодны ни Украине ни РФ.. И никто не хочет их выполнять или трактует со своей колокольни. ( Я вот не могу понять почему Раша боится передать границу под контроль нескольким сотням украинских погранцов ( которые по сути станут заложниками).. с учетом того что вся территория за их спиной будет контролироваться врагом. И особенно странно " боязнь" Раши проведения "выборов" после передач границы.. Да там еще 10 лет ( после деоккупации, если когда то она произойдет) будут голосовать за Путина, Рашу и Медведчука., под чьим бы контролем не была " условно граница".)
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17.06.2021 13:04 Ответить
Відповідь тут до цинічного проста - Кремляндія вважає Україну своєй територієй...
Всі знають що Кремль не слухає свого народа, таким народом вони також вважають
Українців. А все інше то ігри в політику для замилювання очей.
Коротше кажучи імперія з Масквою у центрі повинна бути знищена, доти спокою
сусідам не буде. Байден в цьому зовсім не допомагає, бо мабуть як і Буш старший
вважає Україну частиною Московії.
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17.06.2021 14:12 Ответить
НІ СЛОВА ПРАВДИ!!!! Це і є х...йло!!! Дивимось Байдена!!!!!!!
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16.06.2021 19:51 Ответить
Карочє! Мочіть надобно касабов в лугандонії повсємєстно, включая нужнікі.
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16.06.2021 20:08 Ответить
Без нас о нас ничего не решили, как минимум, это главное, они ничего не должны нам, мы тем более, слать плешивого деда к уям собачьим на мордовские болота 😁😁😁😁
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16.06.2021 20:12 Ответить
новый том дебельные поносы ху..ла ну ну....
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16.06.2021 20:13 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=bj-iuWFwU10&t=2178s

Хороший аналіз ситуаціїї Юрія Швець. Зверніть увагу про Єрмака (біля 50 хв) і Солов'я (57 хв).
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16.06.2021 20:17 Ответить
У рашки только одна обязанность - это развалиться и кануть в лету, чтобы не вонять.
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16.06.2021 20:40 Ответить
после "выполнения " мировым рашистским террористом обязательств по Украине - оккупировал Крым и часть Украинского Донбасса развязал войну с Украиной в которой уничтожил около 15000 тысяч украинского народа
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16.06.2021 20:56 Ответить
"минский сходняк" рашист оформил с немецко- французскими подельниками именно для того,что бы им заменить невыполнение им Будапештской бумаги ,создать дымовую завесу и начать войну с Украиной
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16.06.2021 21:01 Ответить
Конвои со снарядами в Лугандон - помощь в решении проблем? Ху.лостан - самая лживое и трусливое скопище. Боятся называть вещи своими именами. Позорище.
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16.06.2021 21:01 Ответить
А в этот момент Новинский по этой теме преспокойно вешает лапшу на уши обывателям на канале "Наш". И ни хрена ему.
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16.06.2021 21:19 Ответить
нацрада їхній анал вже не чіпатиме
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16.06.2021 21:58 Ответить
«На самом деле, внимательно читая Минские договоренности, я пришел к выводу, что я бы лично людей, которые поставили подписи под этим документом, как минимум расстрелял бы. Желательно на Майдане и желательно прилюдно. Этот документ абсолютно не соответствует интересам Украины и писался явно под диктовку Кремля. Ну, кому ещё не ясно, что «Минск-2» сегодня есть предательство Украины?» - добавил Тымчук.
Покойный Тымчук говорил о предательстве!
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16.06.2021 22:16 Ответить
Ху@ло диктатор , вбивця і терорист номер один в світі !
Мені складно зрозуміти, чому всі диктатори так тримаються за владу.
Чому їм хочеться забезпечити її собі фактично пожиттєво?
Чи їх просто штовхає вперед страх за те, що в разі втрати влади доведеться відповісти якщо не за всі, то принаймні за частину скоєних злочинів, якщо колись урешті дійде до їх розслідування?
Чи їм приносить приємність саме знання про те, що вони можуть керувати сотнями тисяч чи мільйонами людей, дарувати чи відбирати комусь життя? Чи їм не страшно, що колись - принаймні перед Богом - таки доведеться відповісти за ріки крові, яка тече за їхнім наказом?
Чи бодай коли-небудь вони про це хоч на мить задумуються?
І наше Зелене непорозуміння також в диктатори пнеться 😡
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17.06.2021 00:01 Ответить
а будапештський меморандум нє? не зобов'язання?
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17.06.2021 01:38 Ответить
Народна Українська мудрість каже правду:
ЯК ЩО КАЦАП НЕ ЗБРЕШЕ - ДЕНЬ ПРОЙШОВ ДАРМА У РФ тільки одне зобов'язання стосовно України - "допомагати" реалізації мінських угод, - Путін - Цензор.НЕТ 4643
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17.06.2021 02:02 Ответить
У РФ тільки одне зобов'язання стосовно України - "допомагати" реалізації мінських угод, - Путін - Цензор.НЕТ 2992
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17.06.2021 02:19 Ответить
У РФ тільки одне зобов'язання стосовно України - "допомагати" реалізації мінських угод, - Путін - Цензор.НЕТ 3902
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17.06.2021 02:21 Ответить
очень большая деревня и нищих до хрена
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17.06.2021 08:40 Ответить
У РФ тільки одне зобов'язання стосовно України - "допомагати" реалізації мінських угод, - Путін - Цензор.НЕТ 7560
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17.06.2021 02:24 Ответить
брыхливая дичь.
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17.06.2021 06:41 Ответить
....вот именно
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17.06.2021 08:36 Ответить
В таком случае какой смысл в Минских договорняках.
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17.06.2021 07:36 Ответить
PoSSия - мерзкая падла.
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17.06.2021 08:53 Ответить
Справа в тому, що паРаша є імперія, яка помирає в агонії.
Відповідно дії з боку паРаші не передбачувані.
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17.06.2021 09:27 Ответить
Будапештский меморандум? - не не слыхали.
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17.06.2021 09:22 Ответить
Зєля, підписав угоди тепер виконуй
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17.06.2021 09:23 Ответить
не читала..) але коли рашка триндить про мінський договорняк, то хочеться заткнути їй пельку будапештським меморандумом.
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17.06.2021 09:37 Ответить
Денис Казанский хорошо проанализировал "обязательства" засрашки
https://www.youtube.com/watch?v=9BG1fj5MJo0
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17.06.2021 09:52 Ответить
Після того як я послухала виступ цієї потвори в мене злість. ЗЛІСТЬ аж закипає. З якою неповагою шовіністичною зухвалістю він говорив про УКРАЇНУ. Взагалі мене бісить до чортиків ця ситуація Америка зустрічається з агресором говорить про нашу КРАЇНУ ми сидимо слухаємо. Питання прийняття нас в НАТО (так ми не зовсім готові, але інші країни які в НАТО і ЄС теж не ідеальні були при вступі) стоїть в контексті поглядів агресора і що той хто повинен забезпечити нам безпеку нас на саміті НАТО і зраджує в угоду раші. А закидон то крутий кинули корупція. А в Німеччині корупції немає тобто те що їхні канцлери після відставки йдуть працювати в газпром а те що в Австрії просто лобіювання інтересів раші і то все нормально. В нашій країні повинен бути один лозунг (Рашу просить Господь, а УКРАЇНА повинна прискорити їх зустріч). А для цього повинна бути в УКРАЇНІ армія зброя має бути і ядерна зброя. І армія наша може бути така у нас є кому її будувати ( на жаль ті хто може зараз не честі). Восьмий рік війни УКРАЇНИ з найбільшим агресором у світі і ми ще просимося в НАТО. Ні то не ми повинні проситися то НАТО повинно просити нас до них зайти. Ми воювати вміємо, а от альйнс з рашею пока що обісрався.
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17.06.2021 10:54 Ответить
У РФ должно быть обязательство по Украине - освободить оккупированные территории - Донбасс и Крым, выплатить нанесенный материальный и моральный ущерб Украине, извиниться перед украинским народом. А Минские договоренности это от лукавого.
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17.06.2021 10:59 Ответить
В НАТО не принимают страны, имеющие территориальные претензии с другими странами и тем более открытый вооруженный конфликт.
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17.06.2021 12:04 Ответить
Твое обязательство свалить с Украины, поехать в Магадан и там "сдохнуть как собака". (Собакины хорошие, не хотел их обидеть). У РФ тільки одне зобов'язання стосовно України - "допомагати" реалізації мінських угод, - Путін - Цензор.НЕТ 6060
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17.06.2021 11:19 Ответить
БРЕХНЯ !! РФ МАЄ ВИКОНУВАТИ СВОЮ ЧАСТИНУ ЗОБОВЯЗАНЬ , в т ч - ВИВЕСТИ ВІЙСЬКА ТА ОЗБРОЄННЯ З УКРАЇНИ
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17.06.2021 12:38 Ответить
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