Путин о милитаризации Арктики: Не делаем там ничего такого, чего не было в Советском Союзе

Тема Арктики "достаточно подробно" обсуждалась на переговорах в широком формате с президентом США Джо Байденом.

Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции после саммита в Женеве, собщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс..

"Эти озабоченности американской стороны по поводу милитаризации не имеют под собой абсолютно никаких оснований", - заявил Путин.

"Мы ведь ничего там не делаем такого, чего не было в Советском Союзе. Мы восстанавливаем утраченную, разрушенную когда-то напрочь инфраструктуру. Да, мы делаем это на современном уровне – инфраструктуру и военную, и пограничную. И, чего там не было, инфраструктуру, связанную с охраной природы", - пояснил президент РФ.

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