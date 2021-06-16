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Путин о милитаризации Арктики: Не делаем там ничего такого, чего не было в Советском Союзе
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Тема Арктики "достаточно подробно" обсуждалась на переговорах в широком формате с президентом США Джо Байденом.
Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции после саммита в Женеве, собщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс..
"Эти озабоченности американской стороны по поводу милитаризации не имеют под собой абсолютно никаких оснований", - заявил Путин.
"Мы ведь ничего там не делаем такого, чего не было в Советском Союзе. Мы восстанавливаем утраченную, разрушенную когда-то напрочь инфраструктуру. Да, мы делаем это на современном уровне – инфраструктуру и военную, и пограничную. И, чего там не было, инфраструктуру, связанную с охраной природы", - пояснил президент РФ.
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+13 я гражданин Украины
показать весь комментарий16.06.2021 20:00
+12 Shu Shu
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+9 саша паламарчук
показать весь комментарий16.06.2021 19:59
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Трамп чекав ***** 45 хв
Янукович в 2012- 4 години
Меркель в 2014- 4год.15 хв.
До Папи Римського спізнився на 1,5 години
До Королеви-на12 хв
Сьогодні ***** прибуло вчасно і ВПЕРШЕ 12 хвилин ЧЕКАЛО Байдена! 👏🏽👏🏽👏🏽😀
почему жители многоквратирнызх домов в европе не знают что такое обрыв проводов национальный вид ЧП в Украине в частности да потмоу что с 50 годов все электрокабеля прокладываются под землей ..столбы только для трамвайных линий для освещения улиц и точка...
А більш за це я хочу пробачити вашу агонію, як у совку: гонки на похоронних лафетах лідерів держави, опалу і зневагу до всіх причетних, а саме головне - забуття всіх і вся з іменем "росія"
Это хунта садистов и уголовников, запустивших режим красного террора.