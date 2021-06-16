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Путин о милитаризации Арктики: Не делаем там ничего такого, чего не было в Советском Союзе

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Путин о милитаризации Арктики: Не делаем там ничего такого, чего не было в Советском Союзе

Тема Арктики "достаточно подробно" обсуждалась на переговорах в широком формате с президентом США Джо Байденом.

Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции после саммита в Женеве, собщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс..

"Эти озабоченности американской стороны по поводу милитаризации не имеют под собой абсолютно никаких оснований", - заявил Путин.

"Мы ведь ничего там не делаем такого, чего не было в Советском Союзе. Мы восстанавливаем утраченную, разрушенную когда-то напрочь инфраструктуру. Да, мы делаем это на современном уровне – инфраструктуру и военную, и пограничную. И, чего там не было, инфраструктуру, связанную с охраной природы", - пояснил президент РФ.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+13
и где сейчас СССР ...- правильной дорогой идете "таварищи"....
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16.06.2021 20:00
+12
Сделаем с Фашисткой Федерацией то, что в 90-ом году сделали с Советским Союзом. Путин нам в этом поможет!
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16.06.2021 20:00
+9
Путин о милитаризации Арктики: Не делаем там ничего такого, чего не было в Советском Союзе - Цензор.НЕТ 7574
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16.06.2021 19:59
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Путин о милитаризации Арктики: Не делаем там ничего такого, чего не было в Советском Союзе - Цензор.НЕТ 7574
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16.06.2021 19:59 Ответить
Сделаем с Фашисткой Федерацией то, что в 90-ом году сделали с Советским Союзом. Путин нам в этом поможет!
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16.06.2021 20:00 Ответить
и где сейчас СССР ...- правильной дорогой идете "таварищи"....
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16.06.2021 20:00 Ответить
Накрылся медным тазом
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16.06.2021 20:26 Ответить
он про ГУЛАГ чё ли???
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16.06.2021 20:03 Ответить
и это тоже
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16.06.2021 20:20 Ответить
В саветском саюзе еще много чего не было. Начиная с туалетной бумаги.
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16.06.2021 20:11 Ответить
На зустріч з Обамою в 2009 Ху@ло спізнився на 40, а в 2012 -на 45 хвилин
Трамп чекав ***** 45 хв
Янукович в 2012- 4 години
Меркель в 2014- 4год.15 хв.
До Папи Римського спізнився на 1,5 години
До Королеви-на12 хв
Сьогодні ***** прибуло вчасно і ВПЕРШЕ 12 хвилин ЧЕКАЛО Байдена! 👏🏽👏🏽👏🏽😀
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16.06.2021 20:18 Ответить
Шикарный рейтинг. Много чего объясняет, от рейтинга значимости в башке Х_йла, до того как прекрасно санкции влияют на рашку.
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16.06.2021 20:46 Ответить
лучше бы канализация в дома россиян провел бы ты Вова позор в городах России не имеет канализации центральной 38% домов!!!!!!!! газом не охвачено 47% домов граждан России... это просто к тому сравните понос Вововчки ПУ и Вовочки Зе оба звездят о садах на Марсе.. о каких то фантастических прожектах --а простое обыденное побоку....
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16.06.2021 20:19 Ответить
В мене теж нема центральної каналізації, це не показник.
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16.06.2021 20:25 Ответить
А Масквабад исключительно слабо газифицирован. В домах выше 10 этажей нет газа. Давайте пожалеем горемык-масквичей Путин о милитаризации Арктики: Не делаем там ничего такого, чего не было в Советском Союзе - Цензор.НЕТ 9896
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16.06.2021 20:28 Ответить
как раз уровень обеспечения и комфорта в жилом секторе где 99% населения проводит свое время и житие и определяет успех страны... почему в Норвегии дорогу прокладут к удаленному домику туда же по желанию человека проведут интернет телефон кабельное и электричество.. а зимой по твоему заявлению будут расхищать дорогу к дому от снега...
почему жители многоквратирнызх домов в европе не знают что такое обрыв проводов национальный вид ЧП в Украине в частности да потмоу что с 50 годов все электрокабеля прокладываются под землей ..столбы только для трамвайных линий для освещения улиц и точка...
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16.06.2021 20:34 Ответить
На то она и Норвегия. А вот в Штатах, если ты поселишься в центре Аляски и попросишь провести тебе газ и почистить дорогу до Анкориджа, пришлют направление к психиатору.
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16.06.2021 21:04 Ответить
Нет , ну если ты миллиардер и можешь оплатить то построят и проведут .
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16.06.2021 21:10 Ответить
Сравни размеры стран . Чем меньше страна , тем уютнее в ней жить и больше комфорта .
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16.06.2021 21:09 Ответить
Сподіваюсь, що і майбутнє у вас буде таке саме, як і у Радянського Союзу...
А більш за це я хочу пробачити вашу агонію, як у совку: гонки на похоронних лафетах лідерів держави, опалу і зневагу до всіх причетних, а саме головне - забуття всіх і вся з іменем "росія"
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16.06.2021 20:44 Ответить
ОМГ, что ж сегодня так много ***** везде?
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16.06.2021 21:50 Ответить
Путин хочет делить мир как это делала Россия под брэндом СССР, пока её не поделили на 15 частей, ждём очередного раздела ещё на 15.
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16.06.2021 22:21 Ответить
Путин забыл, что "савецкий саюс" не признавался США как страна в течении 15 лет.
Это хунта садистов и уголовников, запустивших режим красного террора.
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16.06.2021 23:38 Ответить
 
 