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Стягивание Россией войск к границе Украины: Путин заявил, что это США действуют агрессивно

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Стягивание Россией войск к границе Украины: Путин заявил, что это США действуют агрессивно

Владимир Путин уверен, что России нужно беспокоиться, так как США стягивают к ее границам технику и личный состав.

Президент РФ во время пресс-конференции 16 июня прокомментировал военные учения вблизи границы с Украиной, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

"Мы проводим учения на своей территории, как и Соединенные Штаты проводят на своей территории. Но мы не проводим учений, подтягивая свою технику и личный состав к государственным границам Соединенных Штатов Америки. К сожалению, наши американские партнеры делают это прямо сейчас. Поэтому обеспокоена должна быть не американская сторона в этом, а русская", - заявил он.

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Несмотря на громкие заявления, РФ отвела от границ с Украиной не более 12 тыс. военнослужащих. Угроза остается актуальной, - Кулеба

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Также читайте: Путин обвинил США в поддержке "кровавого государственного переворота" в Украине

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Также 8 апреля глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич поддержал предоставление Плана действий по членству в НАТО для Украины. "Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО путем получения Плана действий для членства. Пожалуй, уже таки пора предоставить этот План Украине. Это будет как минимум сигналом от нас (НАТО. - Ред.), что украинцы не останутся без поддержки. Я однозначно поддержу такое решение", - сказал Ринкевич.

Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.

Чрезвычайный и полномочный посол Французской Республики в Украине Этьен де Понсен пообещал довести полученную информацию до президента Французской Республики Эмануэля Макрона и выразил надежду, что переговоры президентов двух стран оправдают ожидания.

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13 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал РФ прекратить наращивание своих войск на границе с Украиной.

22 апреля министр обороны России Сергей Шойгу заявил о начале отвода войск РФ от границ Украины.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+19
***** на ночь, перед встречей с Байденом, мемуары Гитлера читал.
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16.06.2021 20:41
+19
Параноїдальна шизофренія великодержавного шовінізма прогресує !!!)))
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16.06.2021 20:44
+13
Зрада чи головотяпство "нових облич": Влада Зеленського знову провалила оборонне замовлення, - Турчинов

На сьогоднішній день Україна має безліч потужних ракет і оборонних комплексів. Втім, їх з якоїсь причини не включили в оборонне замовлення. Про це в ефірі «Прямого» сказав голова Верховної Ради України 2014 року, виконуючий обов'язки президента України 2014 року, секретар Ради національної безпеки і оборони України 2014-2019 років Олександр Турчинов, передають Патріоти України.
«Вже друга декада червня, вже півроку минуло. З початку року жодного контракту в рамках поточного державного оборонного замовлення не підписано і не профінансовано. Це говорить про те, що всі розмови з боку військового-політичного керівництва: про безпеку, про те, що вони виділяють на оборону, все залишається розмовами. А є реалії: непрофінансовані оборонні замовлення», - заявив він.
Більш того, Турчинов також зазначив, що Україні потрібно підтримувати вітчизняного виробника. Раніше політик сказав, що в останній раз військовим підвищували зарплату ще в 2019 році. До того ж, ще в квітні народний депутат Володимир Ар'єв також зазначав, що оборонне замовлення влада все ще не затвердила. На думку нардепа, головне питання в тому, чи забезпечені належним чином ЗСУ на тлі нарощування військових сил РФ біля кордонів України.
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16.06.2021 20:41
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Правила форума Совет форумчан
***** на ночь, перед встречей с Байденом, мемуары Гитлера читал.
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16.06.2021 20:41 Ответить
Зрада чи головотяпство "нових облич": Влада Зеленського знову провалила оборонне замовлення, - Турчинов

На сьогоднішній день Україна має безліч потужних ракет і оборонних комплексів. Втім, їх з якоїсь причини не включили в оборонне замовлення. Про це в ефірі «Прямого» сказав голова Верховної Ради України 2014 року, виконуючий обов'язки президента України 2014 року, секретар Ради національної безпеки і оборони України 2014-2019 років Олександр Турчинов, передають Патріоти України.
«Вже друга декада червня, вже півроку минуло. З початку року жодного контракту в рамках поточного державного оборонного замовлення не підписано і не профінансовано. Це говорить про те, що всі розмови з боку військового-політичного керівництва: про безпеку, про те, що вони виділяють на оборону, все залишається розмовами. А є реалії: непрофінансовані оборонні замовлення», - заявив він.
Більш того, Турчинов також зазначив, що Україні потрібно підтримувати вітчизняного виробника. Раніше політик сказав, що в останній раз військовим підвищували зарплату ще в 2019 році. До того ж, ще в квітні народний депутат Володимир Ар'єв також зазначав, що оборонне замовлення влада все ще не затвердила. На думку нардепа, головне питання в тому, чи забезпечені належним чином ЗСУ на тлі нарощування військових сил РФ біля кордонів України.
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16.06.2021 20:41 Ответить
Зелена пліснява наполеглево та послідовно втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України,сценарій повернення України в "родную говєнь" Московію !!!))))
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16.06.2021 20:46 Ответить
Что тут смешного
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16.06.2021 22:03 Ответить
Сміх не завжди буває веселим !!!))
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16.06.2021 22:06 Ответить
***** - БРЕХЛО БОЛЬНОЕ на ГОЛОВУ Стягивание Россией войск к границе Украины: Путин заявил, что это США действуют агрессивно - Цензор.НЕТ 3071
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16.06.2021 20:41 Ответить
Цивілізація спілкується з неандертальцем)))
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16.06.2021 20:42 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=bj-iuWFwU10&t=2178s
Хороший аналіз ситуаціїї Юрія Швець. Зверніть увагу про Єрмака (біля 50 хв) і Солов'я (57 хв).
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16.06.2021 20:44 Ответить
Параноїдальна шизофренія великодержавного шовінізма прогресує !!!)))
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16.06.2021 20:44 Ответить
сам дурак! деменція у педофіла
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16.06.2021 20:45 Ответить
Так что вы сопли жуете? Потягивайте, вам никто не запрещает.
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16.06.2021 20:46 Ответить
ич, як окурком тіпає
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16.06.2021 20:46 Ответить
срочно пегов и коц сняли "проклятых морпехов! США пред смертью а секретную флешку с видео вынес в заду тов Стешин Стягивание Россией войск к границе Украины: Путин заявил, что это США действуют агрессивно - Цензор.НЕТ 6541 Видео Стягивание Россией войск к границе Украины: Путин заявил, что это США действуют агрессивно - Цензор.НЕТ 2012
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16.06.2021 20:47 Ответить
ЭТОТ ВАРИАНТ БЫЛ ОДНИМ ИЗ МНОГИХ и хорошо показывает что Байден вставил Вове пистона и больно..тому США враги всего и вся.. типичная политика времен ВЧК ГПУ НКВД МГБ КГБ ФСБ помните как обосновал Сталин финскую войну.. как обосновал соучастие в нападении на Польшу вместе с Германией.. которая Германия остается верным союзником России... все говорит о том что не Вова указал красные линии-- а Вове показали список всех его счетов фамилий фирм офшоров банковских ящеек и сумм на них и в них котоыре он украл с России за годы своего правления...
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16.06.2021 20:49 Ответить
Всі вкрадені Путіним у русскава народа гроші треба віддати Україні.
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16.06.2021 20:50 Ответить
путину вроде пейста близка...
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16.06.2021 20:49 Ответить
Споконвічна московська параноїдальна маячня про ворожу облогу !!!)))
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16.06.2021 20:49 Ответить
Уся сутність кацапа цілком відповідає назві статті.
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16.06.2021 20:49 Ответить
Весь сенс кацапської та москальської ідеологіі у шовіністичній маячні "Русского мира" !!!)))
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16.06.2021 20:56 Ответить
Це також. Але насамперед сутність кацапа полягає у тому, щоб називати на біле чорне, і навпаки.
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16.06.2021 21:02 Ответить
Гарно палає...
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16.06.2021 20:49 Ответить
старый идиот и антихрист беспутин, совсем уже бестолковкой поехал. как крым отжать, так это по ихейномумнению не агрессия. будь ты проклято плешивое ничтожество.
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16.06.2021 20:51 Ответить
Бункерный пердун опять бредит, в стиле "кто как обзывается тот сам и называется", ничего нового😁😁😁😁
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16.06.2021 20:52 Ответить
Параноїдальна шизофренія великодержавного шовінізма ,це споконвічна панівна ідеологія Московіі,як має глибокі коріння в Україні ,в вигляді маячні "Русского мира" !!!)))
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16.06.2021 20:53 Ответить
Петух плешивый!
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16.06.2021 20:55 Ответить
Спасайте беззащитную Россию! 100500 миллионов американских солдат стоят вдоль скрепных границ и ждут команду на вторжение. А какую заманиху придумали для мирных россиян: каждому жителю вечновстающей с колен по персональному унитазу, а некоторым даже по биотуалету и бочке водки, ведь украденных в украинских воинских частях и катерах на всех не хватило.
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16.06.2021 21:01 Ответить
т.е. если раша на своей территории подтягивает куда-то там войска - это нормально..
а вот если Украина шелохнулась ... фсё ..какздец...преступление против рашки и миропорядка...
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16.06.2021 21:01 Ответить
Будь-які дії України не узгодженні з кремлем вважаються ворожіми !!!)))
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16.06.2021 21:14 Ответить
так і виходить...ніяк не відвикнуть від імперських замашок ))))
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16.06.2021 21:16 Ответить
Це сенс ,сутність великодержавного шовінізма,ідеологіі дуже близької до нацизма !!!)))
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16.06.2021 21:21 Ответить
Неадекватний хронічний алконавт із монтировкою ломиться до сусідів через те, що вони у себе роблять євроремонт замість жити з тарганами і разом бухати скломий. Якось так.
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16.06.2021 21:58 Ответить
так! і взагалі яке він мав право замінити тільки собі всі вікна на нові, а в алканафта...і в сусіда алканавта... вікна затулені фанеркою ))))
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16.06.2021 22:02 Ответить
Этот тупин окончательно протух в своем погребе. Он на свежем воздухе разлагаться начал. Рашисты, несите другого.
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16.06.2021 21:03 Ответить
Пыня обделался.
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16.06.2021 21:10 Ответить
Я так понимаю вся эта словесная эквилибристика Путина - попытка выдать себя за сумасшедшего.
В расчете что Гаага определит его голландский дурдом, а не на висилицу
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16.06.2021 21:24 Ответить
"Стягивание Россией войск к границе Украины: Путин заявил, что это США действуют агрессивно" - Бу-га-га! С чем лишнехромосомных свинособак и поздравляю!!! Неужели оно самое умное, среди всех лишнехромосомов? =)))
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16.06.2021 21:50 Ответить
Давайте будем называть всё правильно: "не русская сторона", а "кацапская" (от слова КАЦАПСТАН), так как в России - Русью вообще не пахнет!!!
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16.06.2021 21:55 Ответить
А что разве русня не проводит учений на ДВ и Арктике,где до границ с Америкой рукой подать?
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16.06.2021 22:05 Ответить
Ну і логіка у х@йла... Тобто він хоче протистояти американським військам на кордоні з рашкою, але перекидає свої війська на кордон з Україною, хоча в Україні жодного американського батальйону нема!
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16.06.2021 22:07 Ответить
Бідного Адіка Шикльгрубера теж звідусіль оточували та погрожували. А він просто захищав свій німецький народ. Отака-то х@%ня, малята
...
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16.06.2021 22:47 Ответить
Адік, сарако, денервово смалить за рогом, побачивши діяльність одного облізлого недомірка.
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16.06.2021 23:39 Ответить
какой-то придурок конченый...он же к нам на границу войска стянул, где он увидел америк. войска на своей границе???
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16.06.2021 22:51 Ответить
Схоже, на расії психіатрію заборонили.
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16.06.2021 23:37 Ответить
и он прав!
рашке нужно сильно беспокоиться! Стягування Росією військ до кордону України: Путін заявив, що це США діють агресивно - Цензор.НЕТ 5469

только не поможет.... Стягування Росією військ до кордону України: Путін заявив, що це США діють агресивно - Цензор.НЕТ 8961
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17.06.2021 00:22 Ответить
У карлика кукуха съехала
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17.06.2021 00:26 Ответить
 
 