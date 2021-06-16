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Новости За рубежом
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Россия и США договорились запустить комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности, - пресс-служба Кремля

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Россия и США договорились запустить комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности, - пресс-служба Кремля

Президенты США и Российской Федерации по итогам переговоров в Женеве сделали совместное заявление.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля, информирует Цензор.НЕТ.

В заявлении отмечается, что даже в тяжелые периоды стороны могут договориться. "Способны добиваться прогресса в реализации совместных целей по обеспечению предсказуемости в стратегической сфере, снижению рисков вооруженных конфликтов и угрозы ядерной войны", - указано в документе.

Подчеркивается, что продление Договора о стратегических наступательных вооружениях является доказательством приверженности сторон контролю над ядерными вооружениями.

"Сегодня мы подтверждаем приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана", - указано в заявлении президентов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия и США договорились о возвращении послов

Для достижения поставленных целей США и РФ планируют запустить двухсторонний диалог.

"Для достижения этих целей Россия и США в ближайшее время запустят комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности, который будет предметным и энергичным. Посредством такого диалога мы стремимся заложить основу будущего контроля над вооружениями и мер по снижению рисков", - говорится в завлении.

По данным СМИ, это единственное официальное соглашение, к которому пришли Байден и Путин.

Также читайте: Путин обвинил США в поддержке "кровавого государственного переворота" в Украине

Автор: Володимир Янченко
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Ну чого ж ні, Байден вибачився за слова про вбивцю, уламав ввху на зустріч, дзвонив щодня...)))
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16.06.2021 20:50 Ответить
Сдается мне, что в пресслужбе ***** сидят такие же мастера звиздежа, как у ЗЕ - врут напрополую, когда еще стулья после встречи не остыли.
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16.06.2021 20:51 Ответить
Когда ни о чём толком не договорились, кроме возвращения послов, которых сама же Раша отозвала и попросила американца "съездить домой-подумать", начинаются мантры о никому неизвестной "стратегической стабильности" Россия и США договорились запустить комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности, - пресс-служба Кремля - Цензор.НЕТ 5939
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16.06.2021 20:51 Ответить
Единственный реальный плюс в целом бесполезных переговоров.
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16.06.2021 20:51 Ответить
Читаю звіти цієї зустрічі з московії і аж на сльозу б'є! Так совком тягне перед його смертю!
Сподіваюсь, що і на цей раз результат буде таким сами і про московію, через років 20, будуть згадувати лише у минулому часі жителі десятка незалежних держав
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16.06.2021 21:02 Ответить
после перекрученной и перевранной ****** и иже сним дэбилами действительности...
я б на месте рашки не был бы так оптимистичен ))))
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16.06.2021 21:34 Ответить
блаблабла. свое яо нужно, но делать его надо втихаря
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16.06.2021 21:39 Ответить
фсё что запомнилось из речи Байдена , это то, что касабы должны начинать готовицца делиться географическим пространством с китайцами , а то сильно широко раскинулись,
и касабы знают - против китайцев - не попрёшь!
но , касабы не знают а шо делать , если китайцы вдруг попруть, как фуйло на Крым и Донбасс ?
вдрух захотят дальневосточную народную дыру зареферендить...
или им чё - низзя? а другим - чё ? мона?
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16.06.2021 21:54 Ответить
пропагандон хйла киселев заявлял совсем другое, про ядерный пепел
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16.06.2021 22:00 Ответить
ну "запускати комплексний двосторонній діалог" - це не мішки носити, тому....
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16.06.2021 22:44 Ответить
Це чудово коли сторони можуть домовлятись.
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17.06.2021 04:43 Ответить
 
 