Россия и США договорились запустить комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности, - пресс-служба Кремля

Президенты США и Российской Федерации по итогам переговоров в Женеве сделали совместное заявление.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля, информирует Цензор.НЕТ.

В заявлении отмечается, что даже в тяжелые периоды стороны могут договориться. "Способны добиваться прогресса в реализации совместных целей по обеспечению предсказуемости в стратегической сфере, снижению рисков вооруженных конфликтов и угрозы ядерной войны", - указано в документе.

Подчеркивается, что продление Договора о стратегических наступательных вооружениях является доказательством приверженности сторон контролю над ядерными вооружениями.

"Сегодня мы подтверждаем приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана", - указано в заявлении президентов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия и США договорились о возвращении послов

Для достижения поставленных целей США и РФ планируют запустить двухсторонний диалог.

"Для достижения этих целей Россия и США в ближайшее время запустят комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности, который будет предметным и энергичным. Посредством такого диалога мы стремимся заложить основу будущего контроля над вооружениями и мер по снижению рисков", - говорится в завлении.

По данным СМИ, это единственное официальное соглашение, к которому пришли Байден и Путин.

Также читайте: Путин обвинил США в поддержке "кровавого государственного переворота" в Украине