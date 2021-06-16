Представители Белого дома не удивлены заявлениям президента РФ по итогам встречи с американском коллегой, - CNN
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Представители Белого дома говорят, что их не удивляет выступление Владимира Путина на пресс-конференции 16 июня.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.
По словам одного из официальных лиц, Джо Байден полагал, что сможет повлиять на риторику и поведение Путина, но этого не случилось.
Напомним, после встречи с Джо Байденом Владимир Путин сделал ряд заявлений. В частности, выступил с критикой американской власти, которая, по его мнению, ответственна за смерть людей в Афганистане и в Ираке: "Кто несет за это ответственность, кто убийца?".
При этом Путин обвинил США в поддержке "кровавого государственного переворота" в Украине. Также, по его словам, Российская Федерация не планирует брать никаких дополнительных обязательств, касающихся Украины, кроме "помощи" в реализации Минских соглашений для урегулирования конфликта на востоке Украины.
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С самого начала было понятно, что )(уйло все перекрутит……..
В новостях сказали, что «красные линии», которые Байден хотел «указать», никакого результата не принесли…….
ФранциюУкраину. ага. кацапов в Грузии остановила только переброска американского флота.
может хорошо, что ***** первым выгавкалось...и перевод бреда уже достиг Белого Дома...
теперь еще яснее диагноз ботоксной крысы...(стоило попробовать, чтобы потом не жалеть что не попробовал))))
В офисе Зеленского тоже перекрутили смысл телефонного разговора, так Белый дом официально исправил, потому как протокол и записи в наличии.
И вообще, мировая политика движется в сторону новых стандартов по причине того, что остаётся всё меньше и меньше информации, которую можно скрывать от других.
За словами видання, в офісі Саллівана відмовилися з'єднати його з Єрмаком, пізніше запропонувавши зв'язати його з посадовцем нижчого рангу - директоркою з питань Європи Ради національної безпеки ******* Слот.
что дальше?..