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Новости Политика УкраиныЗа рубежом
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Байден (2381) путин (29865)

Представители Белого дома не удивлены заявлениям президента РФ по итогам встречи с американском коллегой, - CNN

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Представители Белого дома не удивлены заявлениям президента РФ по итогам встречи с американском коллегой, - CNN

Представители Белого дома говорят, что их не удивляет выступление Владимира Путина на пресс-конференции 16 июня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

По словам одного из официальных лиц, Джо Байден полагал, что сможет повлиять на риторику и поведение Путина, но этого не случилось.

Напомним, после встречи с Джо Байденом Владимир Путин сделал ряд заявлений. В частности, выступил с критикой американской власти, которая, по его мнению, ответственна за смерть людей в Афганистане и в Ираке: "Кто несет за это ответственность, кто убийца?".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия и США договорились запустить комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности, - пресс-служба Кремля

При этом Путин обвинил США в поддержке "кровавого государственного переворота" в Украине. Также, по его словам, Российская Федерация не планирует брать никаких дополнительных обязательств, касающихся Украины, кроме "помощи" в реализации Минских соглашений для урегулирования конфликта на востоке Украины. 

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+36
Кацапи вже досить давно нікого не дивують. Кацапи набридли вже всім.
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16.06.2021 20:52
+24
На фига вообще нужна была эта(!) встреча……🤷‍♀️

С самого начала было понятно, что )(уйло все перекрутит……..
В новостях сказали, что «красные линии», которые Байден хотел «указать», никакого результата не принесли…….
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16.06.2021 20:57
+17
есть такие люди , которым своими глазами надо все увидеть и потом только пожалеть об увиденном ))))
может хорошо, что ***** первым выгавкалось...и перевод бреда уже достиг Белого Дома...
теперь еще яснее диагноз ботоксной крысы...(стоило попробовать, чтобы потом не жалеть что не попробовал))))
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16.06.2021 21:06
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Кацапи вже досить давно нікого не дивують. Кацапи набридли вже всім.
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16.06.2021 20:52 Ответить
кацапы враги человечества, враги цивилизации... и пуйло, их злой предводитель.
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16.06.2021 21:55 Ответить
І не кажіть,кумонько, набридли вже так,як отой дЄрьмак!
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16.06.2021 22:32 Ответить
Проект ЗЕрмак - найуспішніша спецоперація ФСБ.
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17.06.2021 01:57 Ответить
Новости из дурки давно никого не удивляют. Путэн за глав.врача выступает.
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16.06.2021 20:56 Ответить
Небольшая поправка:не за глав.врача,а за глав.пациента и это уже,к моему величайшему удивлению, начинает потихоньку осознавать лаптестанская,фуфаечная и вечно пьяная биомасса,
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16.06.2021 22:21 Ответить
На фига вообще нужна была эта(!) встреча……🤷‍♀️

С самого начала было понятно, что )(уйло все перекрутит……..
В новостях сказали, что «красные линии», которые Байден хотел «указать», никакого результата не принесли…….
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16.06.2021 20:57 Ответить
В марте-апреле была реальная возможность начать войну против Украины, поэтому Байден и позвонил первым, чтобы встретится и выслушать пациента
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16.06.2021 20:59 Ответить
...пацієнт уже безнадійний
Представители Белого дома не удивлены заявлениям президента РФ по итогам встречи с американском коллегой, - CNN - Цензор.НЕТ 20
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16.06.2021 21:03 Ответить
одно слово спасло Францию Украину. ага. кацапов в Грузии остановила только переброска американского флота.
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17.06.2021 00:02 Ответить
есть такие люди , которым своими глазами надо все увидеть и потом только пожалеть об увиденном ))))
может хорошо, что ***** первым выгавкалось...и перевод бреда уже достиг Белого Дома...
теперь еще яснее диагноз ботоксной крысы...(стоило попробовать, чтобы потом не жалеть что не попробовал))))
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16.06.2021 21:06 Ответить
Байдену потрібно було зафіксувати статус-кво у відносинах з ****** на початок своєї каденції
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16.06.2021 21:26 Ответить
Для чого?
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16.06.2021 21:40 Ответить
А потому что накосячил Обама, его однопартиец, сильно накосячил. И Байдену надо отвечать на неудобные вопросы в своей, "Демократической партии США". А до этого накосячил Клинтон.
В офисе Зеленского тоже перекрутили смысл телефонного разговора, так Белый дом официально исправил, потому как протокол и записи в наличии.
И вообще, мировая политика движется в сторону новых стандартов по причине того, что остаётся всё меньше и меньше информации, которую можно скрывать от других.
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18.06.2021 17:29 Ответить
14 червня глава Офісу президента України Андрій Єрмак вкотре намагався поспілкуватися з радником президента США з національної безпеки Джейком Салліваном. Про це повідомляє ZN.UA. За свідченням джерел видання, подібна поведінка Єрмака дуже неприємно здивувало американську сторону
За словами видання, в офісі Саллівана відмовилися з'єднати його з Єрмаком, пізніше запропонувавши зв'язати його з посадовцем нижчого рангу - директоркою з питань Європи Ради національної безпеки ******* Слот.
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16.06.2021 20:57 Ответить
"Джо Байден полагал, что сможет повлиять на риторику и поведение Путина, но этого не случилось". Эту плешивую крысу нужно только утилизировать он ни чем не поступится и не уйдет с Донбасса вот Джо уже посмотрел в глаза )(уйлу а до нашего дурака не доходит дурак он думает умнее напрашивается даже сейчас встретится и думает убедит ботоксного чтоб не стреляли чтоб не было войны
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16.06.2021 20:58 Ответить
)(уйло, воно і в Женеві )(уйло. Представители Белого дома не удивлены заявлениям президента РФ по итогам встречи с американском коллегой, - CNN - Цензор.НЕТ 5807
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16.06.2021 20:58 Ответить
Схоже що прізвисько Вбивця його зачепило Представители Белого дома не удивлены заявлениям президента РФ по итогам встречи с американском коллегой, - CNN - Цензор.НЕТ 3306
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16.06.2021 20:58 Ответить
...)(уйло готовить НОВІЧОК
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16.06.2021 21:01 Ответить
Жаль, що на гілляку не зачепило.
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16.06.2021 21:03 Ответить
Дык путин-*****...
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16.06.2021 21:02 Ответить
...в натурєєєє
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16.06.2021 21:04 Ответить
вот и Байден посмотрел в глаза...
что дальше?..
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16.06.2021 21:04 Ответить
а там оказались бельмы...)))
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16.06.2021 21:07 Ответить
В то время, когда ребята ВС СССР умирали в ДРА,путин пиво пил в Дрездене, в Германии. Потом вернувшихся с войны ребят такие, как он, ветеранов убийцами называл....
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16.06.2021 21:07 Ответить
Так, хто виграв?
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16.06.2021 21:07 Ответить
Зараз Байден розкаже.
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16.06.2021 21:24 Ответить
А в що грали?
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16.06.2021 21:42 Ответить
судячи з прес-конференції Байдена, кремлівський чинарик хворий хронічно ,світу тре це визнати тихенько між собою , здається що Байден знає як кремлівського пацієнта можно вилікувати ,щось далі буде ...тихим сапом
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16.06.2021 21:09 Ответить
Я боявся що домовляться . Але Бог відвів , хвала йому .!
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16.06.2021 21:15 Ответить
тем лучше. сомнения если и были-отпали
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16.06.2021 21:42 Ответить
Я тільки нагадати, мо хто забув - путінхуйло
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16.06.2021 21:51 Ответить
Путлер капут!
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17.06.2021 00:31 Ответить
 
 