Представители Белого дома не удивлены заявлениям президента РФ по итогам встречи с американском коллегой, - CNN

Представители Белого дома говорят, что их не удивляет выступление Владимира Путина на пресс-конференции 16 июня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

По словам одного из официальных лиц, Джо Байден полагал, что сможет повлиять на риторику и поведение Путина, но этого не случилось.

Напомним, после встречи с Джо Байденом Владимир Путин сделал ряд заявлений. В частности, выступил с критикой американской власти, которая, по его мнению, ответственна за смерть людей в Афганистане и в Ираке: "Кто несет за это ответственность, кто убийца?".

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При этом Путин обвинил США в поддержке "кровавого государственного переворота" в Украине. Также, по его словам, Российская Федерация не планирует брать никаких дополнительных обязательств, касающихся Украины, кроме "помощи" в реализации Минских соглашений для урегулирования конфликта на востоке Украины.