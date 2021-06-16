Если США удастся оказать воздействие на украинскую позицию, есть надежда на урегулирование на Донбассе, - замглавы администрации Путина Козак
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине
Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что после российско-американского саммита появилась надежда на урегулирование на Донбассе.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Отвечая на вопрос журналистов, доволен ли он итогами переговоров Владимира Путина и Джо Бадена по тематике Украины, Козак заявил: "Кажется, да. Есть надежда".
По его словам, стороны обсуждали Украину "довольно детально", и, в частности, затронули тему ключевых условий Минских соглашений. В их числе Козак назвал "политический диалог, выработку взаимоприемлемых условий, будущего режима статуса этих территорий в составе Украины".
"Если нашим американским коллегам удастся оказать воздействие, прежде всего, на украинскую позицию, есть шанс, что что-то сдвинется с мертвой точки", - сказал Козак.
Пожалуйста, подождите...
Ім'я і національність@Ukrostap
Фраза, яку я ніколи не очікував побачити, але побачив:
"Это типичный пример украинизации Казахстана".
Коли що, Казахстан рухається в напрямку визнання голоду тридцятих років геноцидом і впровадження відповідальности за його заперечення.
удивительным была бы заява этого манкурта, что мацква перестанет вмешиваться в дела Украины. а, так обыкновенный набор сроссиянского звездежа.
"А уберите ваш чемодан !
А я не уберу чемодан!
А это был не мой чемодан !"
если недо-козак думает, что в Украине сильно горюют по "кормильцам", он глубоко заблуждается
а земельку Донбасскую мы вернем рано или поздно !!
То він про дострокові президентські вибори в Україні та позвчергові вибори до ВРУ так натякає?
Кричат, трещат, стараются, забыв про тормоза.
Другие пусть стесняются, а им хоть ссы в глаза..(с)
Смішні ви, *************...
А чекає і проводжає завжди ПРОСИТЕЛЬ або чемна людина. ***** чемним не є і ніколи не був.
Доречі, а хто "хазяїн", коли зустріч призначена, наприклад, у ресторані?
Смішні ви ************* у своїх потугах...
совсем берега попутал?
https://censor.net/ru/news/3271884/predstaviteli_belogo_doma_ne_udivleny_zayavleniyam_prezidenta_rf_po_itogam_vstrechi_s_amerikanskom_kollegoyi
нах с Крыма и ПНХ с Донбасса !
Покойный Тымчук говорил о предательстве!