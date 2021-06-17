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Требование России о прямых контактах между Киевом и так называемыми "республиками" противоречит Минскому протоколу, - ЕС

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом Война в Украине

Требование России о прямых контактах между Киевом и так называемыми

В предложениях верховного представителя ЕС и Европейской комиссии по дальнейшим отношениям с РФ европейская сторона прямо называет Кремль стороной конфликта на Донбассе и выражает тревогу по поводу попыток Москвы позиционировать себя как посредника.

Об этом говорится в коммюнике, полный текст которого обнародован на сайте Еврокомиссии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"ЕС остается непреклонной в поддержке нормандского формата, Трехсторонней контактной группы и СММ ОБСЕ. Хотя избрание Президента Зеленского дало новый импульс переговорам, решения нормандского саммита с декабря 2019 все еще должны быть полностью имплементированы. Больше всего беспокоит то, что российские власти все еще пытаются представить себя в качестве посредника, а не участника конфликта, и требуют прямых контактов между Киевом и так называемыми "республиками", что противоречит Минскому протоколу", - говорится в разделе, посвященном выполнению Минских соглашений.

В документе отмечается, что в апреле 2001 года Россия нарастила военное присутствие на восточных границах Украины и в оккупированном Крыму, доступу СММ ОБСЕ в восточные районы Украины регулярно препятствует сторона ОРДЛО, продолжаются многочисленные нарушения режима прекращения огня. Как указывается, эти тенденции, скорее всего, будут сохраняться, поскольку Россия не проявляет конструктивного подхода к их решению.

Примененные ЕС санкции против России в ответ на аннексию Крыма и действия по дестабилизации на Востоке Украины, связанные с имплементацией Россией Минских договоренностей, должны стимулировать российские власти к поиску мирного решения и сдержать ее против дальнейшей эскалации и агрессивного поведения, говорится в коммюнике.

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"Единогласное продлении санкций демонстрирует единство и надежность ЕС. Мероприятия ЕС повышают для России цену агрессии и являются сдерживающим фактором для использования военных возможностей с целью вторжения в Украину. Россия несет ответственность за любое ухудшение ситуации в так называемых "республиках". Критически важно продолжить такую ​​координацию и единство, в частности, относительно санкций, с партнерами-единомышленниками, такими как G7", - говорится в документе.

Отмечается, что ЕС проводит последовательную политику непризнания российских загранпаспортов, выданных жителям оккупированных украинских территорий, для оформления виз в страны Шенгенской зоны.

При этом ЕС остается крупнейшим донором гуманитарной помощи для населения районов Украины, пораженных войной. С начала конфликта Евросоюз предоставил чрезвычайную помощь на сумму более 190 млн евро, включая 25,4 млн в 2021 году. ЕС и отдельные страны-члены уже направили более 1 млрд евро на гуманитарную помощь и восстановление.

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Напоминаем, веррховный представитель ЕС и Еврокомиссия 16 июня представили документ, в котором изложен анализ современного состояния отношений между ЕС и Россией и перспективы их развития. Этот документ 21 июня будет рассмотрен Советом министров ЕС по иностранным делам в Люксембурге. После этого он станет основой для обсуждения на уровне глав государств и правительств стран ЕС 24-25 июня в Брюсселе.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+16
ТЁТЯ РОЗА

- Изя, тут Путина назвали временщиком. А что это такое?
- Ну, это означает, что Путин будет управлять Россией только временно.
Пока живой, в смысле.
Ну, или пока существует Россия
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16.06.2021 21:49
+10
Настільки жорстка реакція ЄС, схоже, свідчить про те, що Байден таки затис ***** відомо що у лещата.
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16.06.2021 21:45
+9
Это отживший формат переговоров, который необходим был в начале войны и который тупин принял за капитуляцию Украины. Это помогло сделать запас времени на создание боеспособных сил для отражения российской оккупации наших территорий. Он уже сыграл свою роль и больше не нужен.
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16.06.2021 22:14
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А что такое "минский протокол"?
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16.06.2021 21:41 Ответить
Це щось типу "Протоколу сіонських мудреців", суцільні домисли і фальсифікації, але диму без вогню не буває.
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16.06.2021 21:49 Ответить
Это отживший формат переговоров, который необходим был в начале войны и который тупин принял за капитуляцию Украины. Это помогло сделать запас времени на создание боеспособных сил для отражения российской оккупации наших территорий. Он уже сыграл свою роль и больше не нужен.
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16.06.2021 22:14 Ответить
Это наше суровое мнение осталось довести до Байдена
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16.06.2021 22:16 Ответить
Это наше суровое мнение осталось довести до Байдена. Сорри, до зеледента, он реально ничерта не понимает. И даже теряюсь в догадках, что же ему мешает после двух лет президенства. Версии в студию.
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16.06.2021 22:20 Ответить
Он, в отличие от нас с Вами, понимает, что отказ от Минск-2 развяжет руки куче доброжелателей рассеи в Европе.
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16.06.2021 22:22 Ответить
Не развяжет. Нормальным переговорным процессом воспринимается Нормандский формат, поэтому тупин так его и не хочет и ищет другие способы договорится "на коленке с помощью голенища сапога".
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16.06.2021 22:25 Ответить
Любой действующий формат основывается на Минск-2. Никакого формата, отвергающего Минск-2, не существует.
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16.06.2021 22:32 Ответить
Который не предусматривает срассею стороной конфликта, а Нормандский предусматривает. Поэтому именно Минск загнал путю в западню. В Минске любых форматов он не являлся представителем стороны конфликта. Только его марионетки. А вот на Нормандском он является стороной конфликта и его дрючат за невыполнение им же придуманного Минска.
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16.06.2021 22:40 Ответить
Странно, что в таких победных условиях мы не отказались от Минск-2.
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16.06.2021 22:49 Ответить
Это к зеледенту, он вытащил этот угасший формат как единственно возможный. А вот почему он это сделал расскажет следствие.
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16.06.2021 22:52 Ответить
Вы предлагаете, чтобы Украина вышла из Минска?
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17.06.2021 08:43 Ответить
Да, по крайней мере из того формата в котором он сейчас существует. Если в Минском формате по прежнему стороной переговоров будут путинские марионетки из ОРДЛО то смысла нет. Если раша будет одной из сторон то да, но на этот случай уже есть Нормандский формат.
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17.06.2021 08:50 Ответить
Вы же понимаете, что ЕС тысячу раз уже говорили устами меркелей и прочих, что Минские домовленности это единственный базис.
И все санкции привязаны в нарушению РФ этих самых договорённостей.
Если Украина выйдет из Минска, то автоматически санкции за его нарушения должны быть убраны.
Вы считаете это надо делать ?
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17.06.2021 15:46 Ответить
Считаю что да. А какие санкции предусмотрены Минским форматом, может я что-то пропустил?
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17.06.2021 16:04 Ответить
Видимо пропустили.
Каждый раз продлевая санкции против России ЕС говорит, что это в связи с невыполнением минских договорённостей.
ну или вот, что Меркельша неоднократно говорила: "Merkel: EU will lift Russia sanctions when Minsk accords implemented". Гуглится моментально.
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17.06.2021 19:38 Ответить
Меркель? Которая на крючке у тупина? Которая тянет СП-2 изо всех сил? И никто в мире еще не знает, какой компромат имеет КГБешник тупин на бывшую комсомолку ГДР?
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17.06.2021 19:49 Ответить
И что? Она глава крупнейшей державы ЕС. Какая разница что там кто тянет и какой у кого компромат в этой конкретной ситуации? Она говорила неоднократно (кстати и макрон тоже и барроз или как там его, тоже), именно про санкции на РФ именно из-за НЕВЫПОЛНЕНИЯ минских соглашений. Это базис санкций.
Именно потому выход Украины из Минска АВТОМАТИЧЕСКИ снимает санкции с РФ.
Несмотря на то, что санкции сами по себе уже особой роли не играют, я не считаю, что Украине надо помогать РФ снимать их с себя.
И второе - если Украина сама выйдет из Минска - она развяжет руки Франции и Германии. Те сразу скажут, вот, мол, мы договорились, разработали план, Украина его ПОДПИСАЛА, все его выполняли в меру сил и тут сама же Украина херит наши мирные домовленности.
Кто виноват? путен? С чего бы это. Украина!
Потому, дорогая Украина, выражаем глубокую озабоченность, но впредь сама решай свои проблемы без нас.
И, кстати, они будут правы.
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17.06.2021 20:22 Ответить
В Минском формате срассея присутствует?
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17.06.2021 20:36 Ответить
Второе минское соглашение было согласовано на саммите в Минске руководителями Германии, Франции, Украины и России
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17.06.2021 20:53 Ответить
Второе минское соглашение - документ, имеющий целью урегулирование вооружённого конфликта на востоке Украины. Был согласован 11-12 февраля 2015 года на саммите в Минске руководителями Германии, Франции, Украины и России в формате «нормандской четвёрки» и подписан Контактной группой по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины, состоящей из представителей Украины, России, ОБСЕ и непризнанных Донецкой и Луганской народных республик. Позднее Минские договорённости были одобрены специальной резолюцией Совета Безопасности ООН.

Еще вопросы есть?
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17.06.2021 20:57 Ответить
В формате «нормандской четвёрки» . И где теперь Минский формат? Подавайте информацию в полном объеме и не передергивайте как принято у тупина.
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17.06.2021 21:11 Ответить
Це документ, який підписали Кучма, Зурабов і ОБСЄ (прізвище не згадаю). Це той документ, де ти не побачив згадки касапів, зате побачив 18 раз "Україна".
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16.06.2021 22:27 Ответить
То есть это Минск-2? Тогда уважаемые европейцы наверное не прочитали пункт 11.
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16.06.2021 22:31 Ответить
все вони уважно прочитали, і навіть знають, в яких умовах ухвалювався той протокол. І протрактували відповідно до норм міжнародного права.
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16.06.2021 22:37 Ответить
Ну так бы и писали. Зачем ссылаться на несуществующие противоречия Минску-2?
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16.06.2021 22:47 Ответить
протиріччя в такому документі неминучі. Тим більше протиріччя зі здоровим глуздом (я не кажу вже юридичні), бо там - касапи; з ними завжди так.
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16.06.2021 23:31 Ответить
Настільки жорстка реакція ЄС, схоже, свідчить про те, що Байден таки затис ***** відомо що у лещата.
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16.06.2021 21:45 Ответить
ТЁТЯ РОЗА

- Изя, тут Путина назвали временщиком. А что это такое?
- Ну, это означает, что Путин будет управлять Россией только временно.
Пока живой, в смысле.
Ну, или пока существует Россия
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16.06.2021 21:49 Ответить
Обожнюю Тьотю Розу
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16.06.2021 21:51 Ответить
«На самом деле, внимательно читая Минские договоренности, я пришел к выводу, что я бы лично людей, которые поставили подписи под этим документом, как минимум расстрелял бы. Желательно на Майдане и желательно прилюдно. Этот документ абсолютно не соответствует интересам Украины и писался явно под диктовку Кремля. Ну, кому ещё не ясно, что «Минск-2» сегодня есть предательство Украины?» - добавил Тымчук.
Покойный Тымчук говорил о предательстве!
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16.06.2021 22:14 Ответить
Ті що підписали "Мінськ" - звичайні пішаки. Карати треба тих, хто уповноважив цих пішаків на підпис.
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16.06.2021 22:18 Ответить
Щойно не Еспресо в програмі Валевської лідер партії Фронт Змін (партія, до якої входив Тимчук, царство йому небесне), представляв блок Народного Фронту в минулій Раді Арсеній Яценюк прямим текстом назвав Мінські договора і протоколи визначниою перемогою української дипломатії, які досі дозволяють утримувати ***** в уздечці санкцій. Так що думка окремого члена партії ще не означає, що так само вважають більшість його ідеологічних однодумців.
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16.06.2021 22:36 Ответить
"Покойный Тымчук говорил о предательстве!"- комусь це не подобалось...- тому і "самостріл"....??
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17.06.2021 09:40 Ответить
Никаких контактов с донецкими урками!!!
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16.06.2021 22:40 Ответить
Брешешь!
Представителями Донбасса является Казанский, Гармаш и другие переселенцы с оккупированных территорий!
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16.06.2021 23:50 Ответить
какой минский договор? усатый чикатило отдает заложников длнр! это посмешище! 2 фашиствующие страны еще что-то вякать собираются?
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17.06.2021 05:26 Ответить
 
 