Требование России о прямых контактах между Киевом и так называемыми "республиками" противоречит Минскому протоколу, - ЕС
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В предложениях верховного представителя ЕС и Европейской комиссии по дальнейшим отношениям с РФ европейская сторона прямо называет Кремль стороной конфликта на Донбассе и выражает тревогу по поводу попыток Москвы позиционировать себя как посредника.
Об этом говорится в коммюнике, полный текст которого обнародован на сайте Еврокомиссии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"ЕС остается непреклонной в поддержке нормандского формата, Трехсторонней контактной группы и СММ ОБСЕ. Хотя избрание Президента Зеленского дало новый импульс переговорам, решения нормандского саммита с декабря 2019 все еще должны быть полностью имплементированы. Больше всего беспокоит то, что российские власти все еще пытаются представить себя в качестве посредника, а не участника конфликта, и требуют прямых контактов между Киевом и так называемыми "республиками", что противоречит Минскому протоколу", - говорится в разделе, посвященном выполнению Минских соглашений.
В документе отмечается, что в апреле 2001 года Россия нарастила военное присутствие на восточных границах Украины и в оккупированном Крыму, доступу СММ ОБСЕ в восточные районы Украины регулярно препятствует сторона ОРДЛО, продолжаются многочисленные нарушения режима прекращения огня. Как указывается, эти тенденции, скорее всего, будут сохраняться, поскольку Россия не проявляет конструктивного подхода к их решению.
Примененные ЕС санкции против России в ответ на аннексию Крыма и действия по дестабилизации на Востоке Украины, связанные с имплементацией Россией Минских договоренностей, должны стимулировать российские власти к поиску мирного решения и сдержать ее против дальнейшей эскалации и агрессивного поведения, говорится в коммюнике.
"Единогласное продлении санкций демонстрирует единство и надежность ЕС. Мероприятия ЕС повышают для России цену агрессии и являются сдерживающим фактором для использования военных возможностей с целью вторжения в Украину. Россия несет ответственность за любое ухудшение ситуации в так называемых "республиках". Критически важно продолжить такую координацию и единство, в частности, относительно санкций, с партнерами-единомышленниками, такими как G7", - говорится в документе.
Отмечается, что ЕС проводит последовательную политику непризнания российских загранпаспортов, выданных жителям оккупированных украинских территорий, для оформления виз в страны Шенгенской зоны.
При этом ЕС остается крупнейшим донором гуманитарной помощи для населения районов Украины, пораженных войной. С начала конфликта Евросоюз предоставил чрезвычайную помощь на сумму более 190 млн евро, включая 25,4 млн в 2021 году. ЕС и отдельные страны-члены уже направили более 1 млрд евро на гуманитарную помощь и восстановление.
Напоминаем, веррховный представитель ЕС и Еврокомиссия 16 июня представили документ, в котором изложен анализ современного состояния отношений между ЕС и Россией и перспективы их развития. Этот документ 21 июня будет рассмотрен Советом министров ЕС по иностранным делам в Люксембурге. После этого он станет основой для обсуждения на уровне глав государств и правительств стран ЕС 24-25 июня в Брюсселе.
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И все санкции привязаны в нарушению РФ этих самых договорённостей.
Если Украина выйдет из Минска, то автоматически санкции за его нарушения должны быть убраны.
Вы считаете это надо делать ?
Каждый раз продлевая санкции против России ЕС говорит, что это в связи с невыполнением минских договорённостей.
ну или вот, что Меркельша неоднократно говорила: "Merkel: EU will lift Russia sanctions when Minsk accords implemented". Гуглится моментально.
Именно потому выход Украины из Минска АВТОМАТИЧЕСКИ снимает санкции с РФ.
Несмотря на то, что санкции сами по себе уже особой роли не играют, я не считаю, что Украине надо помогать РФ снимать их с себя.
И второе - если Украина сама выйдет из Минска - она развяжет руки Франции и Германии. Те сразу скажут, вот, мол, мы договорились, разработали план, Украина его ПОДПИСАЛА, все его выполняли в меру сил и тут сама же Украина херит наши мирные домовленности.
Кто виноват? путен? С чего бы это. Украина!
Потому, дорогая Украина, выражаем глубокую озабоченность, но впредь сама решай свои проблемы без нас.
И, кстати, они будут правы.
Еще вопросы есть?
- Изя, тут Путина назвали временщиком. А что это такое?
- Ну, это означает, что Путин будет управлять Россией только временно.
Пока живой, в смысле.
Ну, или пока существует Россия
Покойный Тымчук говорил о предательстве!
Представителями Донбасса является Казанский, Гармаш и другие переселенцы с оккупированных территорий!