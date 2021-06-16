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Новости За рубежом Вмешательство в выборы в США
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Байден пригрозил Путину последствиями, если Россия будет продолжать вмешиваться в выборы и проводить кибератаки

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Байден пригрозил Путину последствиями, если Россия будет продолжать вмешиваться в выборы и проводить кибератаки
Фото: CNN

Президенты США Джо Байден и России Владимир Путин во время личной встречи в Женеве потратили много времени на обсуждение кибербезопасности.

Об этом заявил на пресс-конференции Байден, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

Он сообщил, что заявил Путину, что критическая инфраструктура должна быть закрыта для атак.

"Ответственные страны должны принять меры против преступников, которые осуществляют деятельность с использованием программ-вымогателей на их территории", - подчеркнул президент США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ермака не соединили по телефону с советником президента США Салливаном, - СМИ

"Мы договорились поручить экспертам в обеих наших странах работать над определенным пониманием того, что является запрещенным, и следить за конкретными случаями в других странах", - сказал Байден.

У него уточнили, какие последствия будут в случае дальнейшего вмешательства России в выборы или других действий против США.

"Он знает, что есть последствия, - сказал Байден репортерам. - Он знает, что я приму меры".

Президент США продолжил: "Давайте проясним: как было бы, если бы остальной мир считал Соединенные Штаты вмешивающимися в выборы непосредственно в других странах, и все это знали бы? Как бы это было, если бы мы занимались деятельностью, которой он занимается? Это снижает положение страны, которая отчаянно пытается сохранить место в ряду крупных мировых держав".

Также читайте: Россия и США договорились запустить комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности, - пресс-служба Кремля

Также Байден заявил Путину, что США будут реагировать на дальнейшие кибератаки, так как обладают достаточным потенциалом.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+6
і це світовий жандарм? Байден пригрозил Путину последствиями, если Россия будет продолжать вмешиваться в выборы и проводить кибератаки - Цензор.НЕТ 6961
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16.06.2021 21:47
+6
_Да, впечатляющий пассаж... Путлер понял что можно и страны Балтии вторгаться, ибо Штатами рулит пустозвон и трепло.
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16.06.2021 21:50
+6
_Мир ждут черные времена. Просто до большинства это пока не дошло. Как и в прошлом веке: с аннексии фашистами Судет началась Вторая Всемирная, но мир этого ещё не понял.
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16.06.2021 21:55
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именно Байден пригрозил Путину последствиями, если Россия будет продолжать вмешиваться в выборы и проводить кибератаки - Цензор.НЕТ 6911

Это снижает положение страны, которая отчаянно пытается сохранить место в ряду крупных мировых держав".Источник: https://censor.net/ru/n3271890
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16.06.2021 21:42 Ответить
_Да, впечатляющий пассаж... Путлер понял что можно и страны Балтии вторгаться, ибо Штатами рулит пустозвон и трепло.
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16.06.2021 21:50 Ответить
думаю,ему рассказали нечто совсем другое...или показали.и вторгаться он никуда не будет. Байден пригрозил Путину последствиями, если Россия будет продолжать вмешиваться в выборы и проводить кибератаки - Цензор.НЕТ 4082
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16.06.2021 21:53 Ответить
Значит не думаешь.
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16.06.2021 21:56 Ответить
найвный ты русофил Байден пригрозил Путину последствиями, если Россия будет продолжать вмешиваться в выборы и проводить кибератаки - Цензор.НЕТ 3082.
***** сегодня 12 мин ждало опаздывающего байдена...
хотя перед этим 1,5 часа заставляло ждать Папу Римского,3 часа меркель и т.д..

Самолет Кремля 45 минут не мог приземлиться в Швейцарии из-за Байдена..

.а ты все смокчешь кремлядскую морковку
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16.06.2021 22:10 Ответить
_Глубокий анализ... Байден пригрозил Путину последствиями, если Россия будет продолжать вмешиваться в выборы и проводить кибератаки - Цензор.НЕТ 1523 Глупец, разбойники в кустах и дольше могут поджидать свою жертву.
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16.06.2021 22:20 Ответить
Байден пригрозил Путину последствиями, если Россия будет продолжать вмешиваться в выборы и проводить кибератаки - Цензор.НЕТ 6213

•Путин отказался от протокольной встречи в аэропорту Женевы с Министром экологии, транспорта, энергетики, коммуникаций.
•Президента Байдена встречал Президент Швейцарии.
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16.06.2021 22:31 Ответить
Ой не кажи так,бо тут секта святого бідончика,зараз станеш **************.
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16.06.2021 22:23 Ответить
"...зараз станеш **************" - А это уже.
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16.06.2021 22:32 Ответить
Они договорились послов вернуть и встреча была приятной,но аналитики Цензора уверены,что Байден крепко напихал *****...удивительный ипанариум
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16.06.2021 22:40 Ответить
Верующие... противоположность реалистам.
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16.06.2021 22:43 Ответить
"Он знает, что есть последствия..."
Тобто, наслідки ВЖЕ є, хоч їх і не афішували...
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16.06.2021 21:54 Ответить
хорош звиздеть-противно слушать. пора действовать, янки
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16.06.2021 21:44 Ответить
мычание ягненка-противно слушать
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16.06.2021 21:46 Ответить
і це світовий жандарм? Байден пригрозил Путину последствиями, если Россия будет продолжать вмешиваться в выборы и проводить кибератаки - Цензор.НЕТ 6961
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16.06.2021 21:47 Ответить
_Мир ждут черные времена. Просто до большинства это пока не дошло. Как и в прошлом веке: с аннексии фашистами Судет началась Вторая Всемирная, но мир этого ещё не понял.
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16.06.2021 21:55 Ответить
Не фашистами, а нацистами. Фашисты были в Италии.
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16.06.2021 22:02 Ответить
Фашистами по всем ключевым признакам.
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16.06.2021 22:03 Ответить
Ну хай будет так.
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16.06.2021 22:07 Ответить
Рейган би розвалив Лаптєрейх, як гнилий гарбуз. Рашка це просто пародія на Совок.
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16.06.2021 21:59 Ответить
П№зд"больное )(уйло 20 лет при власти в козлостане ,а виглядит как новое! Байден пригрозил Путину последствиями, если Россия будет продолжать вмешиваться в выборы и проводить кибератаки - Цензор.НЕТ 1576 А наказать этих кацапов- недоазиатов надо бы давно.Заслужили сполна!
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16.06.2021 21:48 Ответить
Пук
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16.06.2021 21:50 Ответить
Сказав,що сказав,що скаже,якщо доведеться сказати...ось якось так це він сказав
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16.06.2021 21:50 Ответить
***** так і залишилось ******.
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16.06.2021 21:51 Ответить
Интересно послушать бред плешивого обитателя подвала в ответ. Киберневидимки, блин, вычисляются на раз.
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16.06.2021 21:52 Ответить
16.06.21 16:28 Разоблачена хакерская группировка, распространявшая вирус-шифровальщик и нанесшая в США и Южной Корее полмиллиарда долларов убытков, - киберполиция.

Правоохранители провели 21 обыск в столице и Киевской области, в домах фигурантов и в их автомобилях. Изъята компьютерная техника, машины и около 5 млн гривен наличными. На имущество злоумышленников наложен арест. Источник: https://censor.net/ru/v3271825
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16.06.2021 21:55 Ответить
Та відключіть Макакію від інтернет. А то погрожують - у нас більше хакерів. Не буде звязку - не буде атак.
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16.06.2021 21:52 Ответить
И, кстати, всем возмущенным напоминаю что старина Байден не президент Украины. У нас есть могучий зеленый гарант, которого выбрали на честных выборах 73%. Так что про зеркало и пенять думаю все знают.
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16.06.2021 21:55 Ответить
во-во...а то совсем не заметили сегодняшнего круглосуточного бреда найвеличнейшего...
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16.06.2021 21:56 Ответить
Так это и погано, что на его круглосуточный бред уже не обращают внимания. Я вот реально не понимаю кинутых с зарплатами психиатров, уже бы все по полочкам разложили давно.
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16.06.2021 22:00 Ответить
Тоді чому коли Зеленський вводить санкції проти Медведчука або Шарія - такі як ти при цьому вихваляють Байдена?
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16.06.2021 22:13 Ответить
Медведчук за госизмену в тюрьме? Шарий в международном розыске? Не лохматьте бороду зелиной бабушки.
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16.06.2021 22:17 Ответить
короче...подводя итог - все остались при своём мнении и своих интересах )))
только ***** лишний раз доказало свою неадекватную двуличность и брехливо-пафосную суть.... а Байден (возможно) лично убедился в бесперспективности каких-то нормально цивилизованных ...даже не отношений...а просто контактов... как от стенку горох *****м )))
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16.06.2021 21:55 Ответить
Байден пригрозил Путину последствиями, если Россия будет продолжать вмешиваться в выборы и проводить кибератаки - Цензор.НЕТ 8890
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16.06.2021 21:55 Ответить
Ой млин, да любая страна вмешивается и не только в выборы, где есть сферы ее интересов, кроме тупых прямых, как у рашки, есть еще косвенное вмешательство
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16.06.2021 21:57 Ответить
"Он знает, что есть последствия, - сказал Байден репортерам.
Це означає що відповідь була на кібератаки.
Источник:https://censor.net/ru/n3271890
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16.06.2021 21:59 Ответить
А сюди - за вироком суду?
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16.06.2021 22:03 Ответить
Мазохіст-заробітчанин detected...
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16.06.2021 22:09 Ответить
Он сообщил, что заявил Путину, что критическая инфраструктура должна быть закрыта для атак.(c)

--------
а какие структуры можно атаковать ? дай в ответ в морду , тогда он атаковать перестанет . детский сад какой-то - ай яй яй , низзя атаковать .

..
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16.06.2021 21:59 Ответить
Все остальное можно значить атаковать.
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16.06.2021 22:04 Ответить
За все інше зроблять бо-бо, а за це - з "дєдушкі"-хуйла зроблять "бабушку"...
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16.06.2021 22:11 Ответить
Мєчти-мєчти, гдє ваша сладость... Ті що вміють і можуть робити - мовчки роблять. А інші - роками розсказують що і як вони будуть робити...
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16.06.2021 22:37 Ответить
_Да, можно. Этими слова байден сказал что можно. И ещё больше сказал отказом ответить на атаки врага, направленные на критическую инфраструктуру США! И именно так это понято в кремле.
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16.06.2021 22:16 Ответить
Не надо грозить путину ,путин террорист и маньяк-убийца ,посему его надо нейтрализовать .
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16.06.2021 22:01 Ответить
_А то как же! Размазня... нижайше подал путлеру (цитата) "список 16-ти секторов (экономики), которые не должны подвергаться нападениям и атакам (со стороны рейхсии)"! Это ничтожество абсолютно точно не такой человек что даст отпор путлеру. Верующие в него сейчас - либо неинформированные, либо идиоты. Это грёбаный чемберлен!
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16.06.2021 22:04 Ответить
Нашу "Дiю" за миллион никто не может сломать...Короче, скажите Байдену, что наши три айтишника обеспечат защиту компьютеров для всех объектов Америки на всю жизнь! Байден пригрозил Путину последствиями, если Россия будет продолжать вмешиваться в выборы и проводить кибератаки - Цензор.НЕТ 8466
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16.06.2021 22:07 Ответить
А все потому, что "Дія" на Бейсике написана. Руки коротки у хакеров.
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16.06.2021 22:15 Ответить
17.10.2016. "Мы жестко ответим России на кибератаки". Вице-президент Джо Байден. NBC NEWS
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16.06.2021 22:12 Ответить
Байден пригрозил Путину последствиями, если Россия будет продолжать вмешиваться в выборы и проводить кибератаки - Цензор.НЕТ 6140
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16.06.2021 22:24 Ответить
Какая важная бесполезная встреча
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16.06.2021 22:37 Ответить
Бесполезная? Точно не для путлера.
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16.06.2021 22:44 Ответить
два сцикуна зустрілись та й розлетілись...
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16.06.2021 23:27 Ответить
Бидон потек. Ну что за времена, блть!!! Моль трахнула Америку, потому что Америкой управляет еще один дегенерат. Одного еле здыхались, нате вам другого!
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16.06.2021 23:41 Ответить
В статье сказано что Байден сказал "ммм... он знает".
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16.06.2021 23:53 Ответить
пригрозил
цирк обамовский
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17.06.2021 07:22 Ответить
 
 