Украинский воин получил осколочное ранение в результате вражеского обстрела в районе Луганского, - ОТГ "Север"

Вечером 16 июня в районе проведения операции Объединенных сил в результате вражеского обстрела был ранен украинский военнослужащий.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук ОТГ "Север".

"Сегодня, 16 июня, в районе проведения операции Объединенных сил в полосе ответственности ОТГ "Север" около 19.30 в результате обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации позиций наших подразделений вблизи населенного пункта Луганское военнослужащий ВС Украины получил осколочное ранение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья военнослужащего - удовлетворительное.

На обстрел противника украинские военные открыли ответный огонь.

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На месте происшествия работают должностные лица воинской части и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка ВС Украины.