Украинский воин получил осколочное ранение в результате вражеского обстрела в районе Луганского, - ОТГ "Север"
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Вечером 16 июня в районе проведения операции Объединенных сил в результате вражеского обстрела был ранен украинский военнослужащий.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук ОТГ "Север".
"Сегодня, 16 июня, в районе проведения операции Объединенных сил в полосе ответственности ОТГ "Север" около 19.30 в результате обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации позиций наших подразделений вблизи населенного пункта Луганское военнослужащий ВС Украины получил осколочное ранение", - говорится в сообщении.
Отмечается, что воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья военнослужащего - удовлетворительное.
На обстрел противника украинские военные открыли ответный огонь.
На месте происшествия работают должностные лица воинской части и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка ВС Украины.
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То на фронті гром гримить і фуйло не вбивця, так Вава?
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горіть у пеклі москалі (с)... і вата, яка закликала в наш дім чужого солдата !!!
Горіть у пеклі russische schweine!