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Украинский воин получил осколочное ранение в результате вражеского обстрела в районе Луганского, - ОТГ "Север"

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Украинский воин получил осколочное ранение в результате вражеского обстрела в районе Луганского, - ОТГ

Вечером 16 июня в районе проведения операции Объединенных сил в результате вражеского обстрела был ранен украинский военнослужащий.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук ОТГ "Север".

"Сегодня, 16 июня, в районе проведения операции Объединенных сил в полосе ответственности ОТГ "Север" около 19.30 в результате обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации позиций наших подразделений вблизи населенного пункта Луганское военнослужащий ВС Украины получил осколочное ранение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья военнослужащего - удовлетворительное.

На обстрел противника украинские военные открыли ответный огонь.

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На месте происшествия работают должностные лица воинской части и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка ВС Украины.

Автор: Володимир Янченко
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За каждую каплю святой украинкой крови надо наказывать падаль ватную без всякой жалости ! Украинский воин получил осколочное ранение в результате вражеского обстрела в районе Луганского, - ОТГ "Север" - Цензор.НЕТ 6956
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16.06.2021 22:11 Ответить
Швидкого одужання нашому герою.
То на фронті гром гримить і фуйло не вбивця, так Вава?
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16.06.2021 22:13 Ответить
найскорішого одужання і повного відновлення пораненому воїну...
...
горіть у пеклі москалі (с)... і вата, яка закликала в наш дім чужого солдата !!!
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16.06.2021 22:25 Ответить
Швидкого та повного одужання нашому пораненому воїну.
Горіть у пеклі russische schweine!
Український воїн зазнав осколкового поранення внаслідок ворожого обстрілу в районі Луганського, - ОТУ "Північ" - Цензор.НЕТ 1105
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16.06.2021 22:36 Ответить
Одужання……
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16.06.2021 22:41 Ответить
 
 