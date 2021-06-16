Россия планирует изъять украинские паспорта в ОРДЛО до 2025 года - Гармаш
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Кремль поставил задачу до 2025 года изъять все украинские паспорта в ОРДЛО.
Об этом заявил член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Выдача российских паспортов в ОРДЛО прогрессирует. По моей информации, до 2025 года ставится задача, чтобы там не было тех, кто будет иметь украинские паспорта, то есть их еще могут изымать. И тогда возникнет проблема не КПВВ, а возможности наших граждан въехать на подконтрольную территорию Украины при отсутствии украинских документов. Проблема очень серьезная", - сказал Гармаш.
Он отметил, что КПВВ не работают не из-за COVID-19, а по политическим соображениям. "РФ целенаправленно изолирует эти территории от Украины. Это политика РФ относительно оккупированных территорий - изоляция от Украины всеми средствами", - подчеркнул Гармаш.
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Але чи велика біда ? Треба завжди пам'ятати етнічний склад цього регіону, він населений завезеними, яких засіляли у хати закатованих голодомором. Головна цінність Донбасу це земля, копалини, та надри, земля нікуди не дінеться, а люди хай хоч повиздихають )
Чи вам не вистачає приблизно півтора мільйони ультра-вати, яка буде не тільки перетинати лінію, а ще і голосувати по указці )
Они разрешили в Крыму занимать гос-должности с украинскими паспортами.
Крымчане не таки дурни чтобы сдавать свои украинские паспорта.
А многие из них заводят украинские биометрические закордонные паспорта
Кто ж им в Дамбасе сдаст украинский паспорт, ну разве кроме бандитов
Вы ещё обвините украинцев, которые в 1941-м году не успели эвакуироваться от стремительно наступающих войск Вермахта и так же стремительно отступавшей Красной армии.
Термин "переставить мебель" придумали глупцы - три переезда не оставляют от мебельного гарнитура ничего, кроме разваленных досок и т.п.