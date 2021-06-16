Зеленский пригласил нового премьера Израиля Беннета участвовать в саммите Крымской платформы

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с новым премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский поздравил Беннета с формированием нового правительства Израиля и назначением на должность премьер-министра.

"Наши дружественные народы объединяет многовековая общая история и тесные межчеловеческие контакты. Совместными усилиями должны углубить близкие, партнерские отношения между Украиной и Израилем. Рассчитываю на дальнейшее плодотворное сотрудничество с вами и вашим правительством ", - сказал президент Украины.

В ходе разговора был отмечен успешный старт Соглашения о свободной торговле между Израилем и Украиной, дальнейшая практическая имплементация которго должна способствовать наращиванию торгово-экономического сотрудничества, взаимодействия в сфере инвестиций.

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Зеленский пригласил Беннета посетить Украину для участия в инаугурационном саммите Крымской платформы и мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости нашего государства. Также Президент проинформировал о запланированных мероприятиях к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра и выразил надежду на высокий уровень представительства израильской стороны.