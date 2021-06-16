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Новости Политика Украины
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Зеленский пригласил нового премьера Израиля Беннета участвовать в саммите Крымской платформы

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский пригласил нового премьера Израиля Беннета участвовать в саммите Крымской платформы

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с новым премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский поздравил Беннета с формированием нового правительства Израиля и назначением на должность премьер-министра.

"Наши дружественные народы объединяет многовековая общая история и тесные межчеловеческие контакты. Совместными усилиями должны углубить близкие, партнерские отношения между Украиной и Израилем. Рассчитываю на дальнейшее плодотворное сотрудничество с вами и вашим правительством ", - сказал президент Украины.

В ходе разговора был отмечен успешный старт Соглашения о свободной торговле между Израилем и Украиной, дальнейшая практическая имплементация которго должна способствовать наращиванию торгово-экономического сотрудничества, взаимодействия в сфере инвестиций.

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Зеленский пригласил Беннета посетить Украину для участия в инаугурационном саммите Крымской платформы и мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости нашего государства. Также Президент проинформировал о запланированных мероприятиях к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра и выразил надежду на высокий уровень представительства израильской стороны.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+6
Это троллинг Израиля по Голанским высотам?
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16.06.2021 23:24
+4
Свій до свого по своє.
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16.06.2021 23:28
+4
"Наши дружественные народы объединяет многовековая общая история и тесные межчеловеческие контакты ..."(с)
Маленький, хрипатый шлемазл никак не может определиться? То у него "дедываевале" с орками, то общая история с иудеями...
Он нас собирается 30 лет водить и обисцять???
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16.06.2021 23:38
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КРЫМ ЭТО УКРАИНА ,ТАМ НАДО РАБОТАТЬ ИЗНУТРИ ГОРАЗДО ПЛОТНЕЙ А МЕЖДУНАРОДНАЯ ПЛАТФОРМА ДОЛЖНА БЫТЬ ОБШИРНЕЙ ,
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16.06.2021 23:22 Ответить
Яка в сраку платформа, єдиний канал кримли в Україні без фінансування. То пусте базікання.
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17.06.2021 05:43 Ответить
Это троллинг Израиля по Голанским высотам?
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16.06.2021 23:24 Ответить
Карочє!!! Прігласіл к сєбє на кавьор...
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16.06.2021 23:27 Ответить
Свій до свого по своє.
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16.06.2021 23:28 Ответить
Очень волнуемся о дальнейшей судьбе Биньямина Нетаниягу Зеленский пригласил нового премьера Израиля Беннета участвовать в саммите Крымской платформы - Цензор.НЕТ 2304
Жена его Сара подлечилась в клинике от шизы не деньги Дубилета-старшего,но как это поможет от судебного преследования ее мужа, если не помогла даже последняя заварушка с массовым обстрелом ракетами Зеленский пригласил нового премьера Израиля Беннета участвовать в саммите Крымской платформы - Цензор.НЕТ 8099
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16.06.2021 23:30 Ответить
вон оно что...степаныч...
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17.06.2021 00:04 Ответить
ты не знал? политинформацию прогуливаешь? Зеленський запросив нового прем'єра Ізраїлю Беннета взяти участь у саміті Кримської платформи - Цензор.НЕТ 3358
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17.06.2021 00:46 Ответить
Когда будет украинец там президентом и премьером, как в Украине евреи, то непременно присоединиться к платформе Зеленский пригласил нового премьера Израиля Беннета участвовать в саммите Крымской платформы - Цензор.НЕТ 7255
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16.06.2021 23:30 Ответить
Зеленський, а Беннет знає, що ти їси САЛО?
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16.06.2021 23:32 Ответить
"Наши дружественные народы объединяет многовековая общая история и тесные межчеловеческие контакты ..."(с)
Маленький, хрипатый шлемазл никак не может определиться? То у него "дедываевале" с орками, то общая история с иудеями...
Он нас собирается 30 лет водить и обисцять???
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16.06.2021 23:38 Ответить
Нас вже водять по пустелі 30 років різні Моісеї. Залишилось 10.
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16.06.2021 23:48 Ответить
Зеленський запросив нового прем'єра Ізраїлю Беннета взяти участь у саміті Кримської платформи - Цензор.НЕТ 8051
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16.06.2021 23:57 Ответить
Иудеи вместе с орками уничтожали украинский народ, что тебе непонятно? Зеленський запросив нового прем'єра Ізраїлю Беннета взяти участь у саміті Кримської платформи - Цензор.НЕТ 2253
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17.06.2021 00:44 Ответить
иудеи за упа и махна воевали против выродков-комунистов.
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17.06.2021 11:26 Ответить
особенно вовочкин дедушка, ага
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17.06.2021 16:13 Ответить
и предки шефиров Зеленський запросив нового прем'єра Ізраїлю Беннета взяти участь у саміті Кримської платформи - Цензор.НЕТ 2626
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17.06.2021 16:13 Ответить
на минуту - остородно пердак, пожалуйста. когда свечку в церкви ставишь - не забывай что это прямо из зооастризма и игипетских религий через иудизм. селедочку жрёшь под водку? Ага. А алфавитом и кирилицей пользуешься? А в грецию знаешь откуда алфавит пришёл? Даю намёк. Ивритский алфавит (которому 3500 лет) начинаеться так: А, Б, В, Г, Д.... ТО осторожно, а то могут с иудеем перепутать.
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17.06.2021 11:30 Ответить
от прям 3500 тыщи лет? Зеленський запросив нового прем'єра Ізраїлю Беннета взяти участь у саміті Кримської платформи - Цензор.НЕТ 8828 Зеленський запросив нового прем'єра Ізраїлю Беннета взяти участь у саміті Кримської платформи - Цензор.НЕТ 1868Захарию Ситчина читал внимательно, все 12 книг - ни про какую АБВГД-йку там нет Зеленський запросив нового прем'єра Ізраїлю Беннета взяти участь у саміті Кримської платформи - Цензор.НЕТ 1581
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17.06.2021 16:15 Ответить
Вот оно кумедное... Байден и тупин решают как быть с Независимостью Украины в войне с рашистами, а оно тем временем поздравляет нового премьера Израиля, который возглавил правительство 3 дня назад...
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16.06.2021 23:48 Ответить
Байден про це сказав канкретна.
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16.06.2021 23:50 Ответить
В том-то и беда (или победа) кому как видится. Но это сказал Байден, а не присутствующий на встрече наш президент.
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16.06.2021 23:56 Ответить
ты мультика про капитана Врунгеля обсмотрелся Зеленський запросив нового прем'єра Ізраїлю Беннета взяти участь у саміті Кримської платформи - Цензор.НЕТ 9912
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17.06.2021 00:44 Ответить
потому шо с байденом всё ясно уже лет 40. а с этими ещё можно договориться.
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17.06.2021 11:25 Ответить
А оно Израилю надо? У него своих проблем туча с Палестиной.
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17.06.2021 11:37 Ответить
еврей еврею помоги! только кажется кто-то недавно ел сало... Зеленський запросив нового прем'єра Ізраїлю Беннета взяти участь у саміті Кримської платформи - Цензор.НЕТ 8493
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16.06.2021 23:58 Ответить
Варос вожно поставіть правільно... Єслі я єго єл, то ето било сало???
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17.06.2021 00:02 Ответить
Два Бени и Зебеня. А шо таки думает по этому поводу завхоз? Зеленський запросив нового прем'єра Ізраїлю Беннета взяти участь у саміті Кримської платформи - Цензор.НЕТ 79
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17.06.2021 00:09 Ответить
завхоз ждет указаний из ********* Зеленський запросив нового прем'єра Ізраїлю Беннета взяти участь у саміті Кримської платформи - Цензор.НЕТ 3418
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17.06.2021 00:45 Ответить
не приїде, бо всі хто починає мати справу з поцом потім жалкують -харизма в нього негативна.
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17.06.2021 01:10 Ответить
Зеленский пригласил нового премьера Израиля Беннета участвовать в саммите Крымской платформы/ "Начато уголовное производство по факту незаконного въезда в оккупированный Крым депутатов Кнессета" и "Россия разместила в оккупированном Крыму эскадрилью разведывательных беспилотников "Форпост"- копии израильского Searcher MkII, собираемых на Уральском заводе из импортных комплектующих". Но голос крови сильнее голоса разума гражданина Украины.
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17.06.2021 09:39 Ответить
Как пердачки кацапорылым рвануло и коменты построчили. 300 лет кацапской антисемтитской пропаганды среди украинцев пропадает. 300 лет такой интесивной работы ешь не пердерешь и в ишкину мать трамтарарам в унитаз!!
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17.06.2021 11:24 Ответить
У украинцев с иудеями есть одна общая традиция - воевать против оккупанта за свою свободу и выживать как нация.
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17.06.2021 11:30 Ответить
Хорошо. Всё правильно.
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17.06.2021 14:26 Ответить
 
 