Байден - Путину: Если Навальный умрет в тюрьме, последствия для России будут разрушительными

Президент США Джо Байден пригрозил российскому коллеге Владимиру Путину, что в случае смерти оппозиционера Алексея Навального последствия "будут разрушительными для России".

Об этом он заявил во время пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

Напомним, 20 августа 2020 года российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находился в коме.

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию. 24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен. 2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".

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23 сентября Навального выписали из берлинской клиники "Шарите". Сам российский оппозиционер считает, что за его отравлением стоит Путин.

17 января 2021 года Навальный вернулся в РФ. Сразу в аэропорту его задержали.

По решению Московского суда Навальный проведет в колонии 2 года и 5 месяцев по делу "Ив Роше".

Адвокаты политика сообщили, что у него в колонии ухудшилось здоровье.

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