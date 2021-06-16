Байден - Путину: Если Навальный умрет в тюрьме, последствия для России будут разрушительными
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Президент США Джо Байден пригрозил российскому коллеге Владимиру Путину, что в случае смерти оппозиционера Алексея Навального последствия "будут разрушительными для России".
Об этом он заявил во время пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.
Напомним, 20 августа 2020 года российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находился в коме.
22 августа Навального перевезли на лечение в Германию. 24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен. 2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".
23 сентября Навального выписали из берлинской клиники "Шарите". Сам российский оппозиционер считает, что за его отравлением стоит Путин.
17 января 2021 года Навальный вернулся в РФ. Сразу в аэропорту его задержали.
По решению Московского суда Навальный проведет в колонии 2 года и 5 месяцев по делу "Ив Роше".
Адвокаты политика сообщили, что у него в колонии ухудшилось здоровье.
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И вправду,пусть дохнит,нежалко.
Но меня начинает пугать слово "разрушительные последствия", после этой фразы обычно ничего не происходит!
Просто были либо открыты явно не пропатченные системы с дырами, либо операторам трояна по почте прислали, или был RDP удаленный доступ открыт наружу с простыми парами логин-пароль.
Это говорит лишь о том, что трубопровод оказался жерствой не кровавой гэбни, а самых обычных компьютерных преступников-вымогателей, а также говорит о том, что в трубопроводе работают бездарные айтишники, которые не смогли ни нормальной антивирусной защиты развернуть, ни политики ограниченного запуска программ, ни безопасной удаленки, ни нормальной парольной политики, ни элементарных бэкапов. Раз они заплатили выкуп, бэкапов не было, а то что они якобы потом продолжили восстанавливаться из них - просто делают хорошу мину при плохой игре.
Американцам нужно просто более внимательно отнестись к собственной защите.
"При советской власти шаманов стали гнобить, поэтому их стало мало. Но это вовсе не означает, что они все выродились или что раньше все они были шарлатанами - просто ушли в подполье, стали скрывать свои способности, подавлять проявления своей силы и так далее.
Случай имел место быть в сталинские времена. В небольшой деревне центрального района (кажется, Намского) жил один человек, который втихаря предоставлял местным «услуги шамана». Народ говаривал, что если бы он специально не прятался, то в прежние времена мог бы стать большим шаманом. В конце концов, когда аж люди из других районов стали приезжать к этому человеку, НКВД решило взять за жабры «распространителя мракобесия». Приехали, значит, специально по его душу, ворвались в дом, навели шороху, арестовали. Повезли в Якутск на лошадях. Путь был неблизкий, ехали долго, пока не стемнело. А как стемнело, один из конвоиров внезапно обратил внимание, что лошадь шамана идёт без всадника. Деться он никуда не мог - только что был тут, никто не видел, как он убегал, да и руки в наручниках - однако пропал. Подняли ор, поехали обратно, приехали в полночь в деревню - а он там спокойно спит, сытно поужинав. В общем, связали по рукам и ногам, погрузили на телегу, повезли на ночь глядя. Где-то в середине пути конвоир в очередной раз заглядывает в телегу - пусто. Побледнели от страха, но что делать - пришлось опять назад переться. Начальник энкэвэдэшников поговорил наедине с шаманом, надавил на жалость - мол, я человек подневольный, и если я не привезу тебя в город, как мне приказано, то меня самого посадят. Сжалился шаман, сам поехал с ними без всяких наручников. Доехали до города под утро и сразу отправили его в тюрьму, да только опять вышла незадача: как только шаман входил во двор, с каждым шагом он начинал распухать, а к моменту, когда он таким макаром доходил до здания тюрьмы, уже становился таким большим и бесформенным, что ни в дверь, ни в окно залазить не мог. Что интересно, с каждым шагом обратно он снова уменьшался. Тюремщики тряслись от ужаса. Увидел это вызванный большой начальник из НКВД, велел привести шамана к нему. Неизвестно, о чём они там говорили, но после этого начальник приказал отпустить шамана с миром и даже велел за счет казны отвезти его обратно в деревню до дома. Больше НКВД его не трогало, да и сам он старался особо не светиться умениями, хотя втихаря по-прежнему продолжал помогать людям".
Ничего не будет.
что в российском, что в украинском
бендюхи жмут руку и надувают щёки, они уйдут после выборов, а он останется, он смотрит на них как на амёб.
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Мост* - подразумевается стоматологический протез
Если сбежит из тюрьмы и отравится грибами, тогда всё по-честному.
А кто против него тут калякает - полезные кремлю идиоты.