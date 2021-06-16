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Новости За рубежом
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Байден (2381) путин (29865) Навальный (823)

Байден - Путину: Если Навальный умрет в тюрьме, последствия для России будут разрушительными

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Байден - Путину: Если Навальный умрет в тюрьме, последствия для России будут разрушительными

Президент США Джо Байден пригрозил российскому коллеге Владимиру Путину, что в случае смерти оппозиционера Алексея Навального последствия "будут разрушительными для России".

Об этом он заявил во время пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

Напомним, 20 августа 2020 года российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находился в коме.

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию. 24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен. 2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин не будет обсуждать с Байденом ситуацию вокруг Навального. Это не вопрос двусторонних отношений, - Песков

23 сентября Навального выписали из берлинской клиники "Шарите". Сам российский оппозиционер считает, что за его отравлением стоит Путин.

17 января 2021 года Навальный вернулся в РФ. Сразу в аэропорту его задержали.

По решению Московского суда Навальный проведет в колонии 2 года и 5 месяцев по делу "Ив Роше".

Адвокаты политика сообщили, что у него в колонии ухудшилось здоровье.

Также читайте: Путин о своей причастности к покушению на Навального: У нас нет привычки кого-либо убивать

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+35
Навальный ,ты смотри не подведи ... Байден - Путину: Если Навальный умрет в тюрьме, последствия для России будут разрушительными - Цензор.НЕТ 8787
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16.06.2021 23:39
+27
Да ладно. Прямо разрушительней, чем после сбитого Боинга, или после применения хим оружия по всей Европе?
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16.06.2021 23:40
+20
Теперь Навальный будет вечно жить в тюрьме Байден - Путину: Если Навальный умрет в тюрьме, последствия для России будут разрушительными - Цензор.НЕТ 4574
Но меня начинает пугать слово "разрушительные последствия", после этой фразы обычно ничего не происходит!
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16.06.2021 23:40
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Навальный ,ты смотри не подведи ... Байден - Путину: Если Навальный умрет в тюрьме, последствия для России будут разрушительными - Цензор.НЕТ 8787
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16.06.2021 23:39 Ответить
Та да,не затягуй будь ласка...
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16.06.2021 23:40 Ответить
Одноходовочька?😁😁😁красавчик..👍.
И вправду,пусть дохнит,нежалко.
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17.06.2021 02:34 Ответить
А если вне тюрьмы ?
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17.06.2021 06:25 Ответить
...там уже двойников навального наготовили!!!)) Байден - Путіну: Якщо Навальний помре у в'язниці, наслідки для Росії будуть руйнівними - Цензор.НЕТ 8991 так что всё это панты для внутреннего потребления, там они друг с другом не могут разобраться , счас Трамп работать начал - его очередь подошла ссррать !!)))
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17.06.2021 08:37 Ответить
покажи пример.
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17.06.2021 14:27 Ответить
ну конечно, доллар рухнет, Америка развалиться, ты главное верь)
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16.06.2021 23:40 Ответить
ну конечно есть надежда на победу логики и здравого смысла, но на фоне ковида, толерантных погромов и т.п. Байден - именно тот лидер, представитель большинства (как и Зеленский) так что шансы не очень. имхо, как минимум на 10% вниз, может не сразу. (по отношению к твердым валютам конечно, гривна больше зависит от отсутствия\наличия остатков мозгов в нашем правительстве)
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16.06.2021 23:47 Ответить
Да ладно. Прямо разрушительней, чем после сбитого Боинга, или после применения хим оружия по всей Европе?
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16.06.2021 23:40 Ответить
Вообще непонятно, как можно разрушить то, что один из прежних президентов уже в клочья разорвал?
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17.06.2021 03:19 Ответить
Теперь Навальный будет вечно жить в тюрьме Байден - Путину: Если Навальный умрет в тюрьме, последствия для России будут разрушительными - Цензор.НЕТ 4574
Но меня начинает пугать слово "разрушительные последствия", после этой фразы обычно ничего не происходит!
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16.06.2021 23:40 Ответить
Происходит выражение глубочайшей озабоченности и несомненной встревоженности. Разве этого мало?
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16.06.2021 23:44 Ответить
Красные линии же ещё рисуют.
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17.06.2021 01:14 Ответить
Кацапы? Тогда пусть лучше сразу ***** табакеркой пристукнут.
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16.06.2021 23:45 Ответить
Звісно знаю. ***** на цю роль краще підходить. Треба замочити ***** і звинуватити в цьому американців. Як тобі ідея?
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16.06.2021 23:53 Ответить
Дуже добре знаю. Хочу, щоб кацапи встали з колін нарешті. От і пропоную їм ***** заканделябрити.
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16.06.2021 23:57 Ответить
Навральный не бутерброд - пускай дохнет, поболту вообще!
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16.06.2021 23:46 Ответить
Та ні, він ваш - кацап в лаптях.
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16.06.2021 23:54 Ответить
І що з того? Ти хоч сам читаєш, що тут постиш? Народився в військовому містечку Бутинь під Москвою? То хто він?
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17.06.2021 00:00 Ответить
Ні. Він просто Кличко. А що?
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17.06.2021 00:01 Ответить
Він молодець. Час від часу лупив кацапам мордаси. А це богоугодна справа.
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17.06.2021 00:09 Ответить
Бидон досрочно и уверенно завоевал звание "Старое американское Чмо"
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16.06.2021 23:46 Ответить
А что там по поводу дестков тысяч украинцев убитых путиным?
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16.06.2021 23:47 Ответить
Ну так озабоченности уже выражены, в т.ч. глубокие, считаете этого мало?
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17.06.2021 07:32 Ответить
желаем подвальному... разрушительных последствий...
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16.06.2021 23:51 Ответить
Т.е. отравление и посадка Навального - не повод для последствий? Только смерть? Короче, Х-ло может творить всё - последствий не будет.
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16.06.2021 23:51 Ответить
В Лаптєрейху байдуже за що садити. "Был бы человек, а дело найдется. "
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16.06.2021 23:56 Ответить
Та насрати, що там і куди подав, якщо чесно.
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17.06.2021 00:01 Ответить
Я не знаю, як тобі ще пояснити, як мені глибоко на це начхати.
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17.06.2021 00:07 Ответить
Судя по тому, что Байден без обиняков заявил, - на следующие игры в "хакеров" последует немедленный ответ и по перепуганному путину (который первые 10 минут пресс-конференции был просто жалок. Уже потом его вывели с помощью привезенных с собой холуёв), Байден показал плешивому возможности американских ихтамнетов. Предполагаю, что во время беседы в Москве что-то сильно поломалось (о чем путин даже не думал, что оно может поломаться)... А возможно чей-то денежный счет просто исчез =)
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16.06.2021 23:58 Ответить
Да операторы трубопровода в Америке схлопотали самый обычный троян-шифровальщик типа WannaCry. Многие частные лица страдают от таких троянов и фирмы страдают. Там нет никакой ситуации, как в фильмах про хакеров, когда гениальные компьютерщики, стуча по клавиатуре, одному им известным способом взламывают любую компьютерную сеть.
Просто были либо открыты явно не пропатченные системы с дырами, либо операторам трояна по почте прислали, или был RDP удаленный доступ открыт наружу с простыми парами логин-пароль.
Это говорит лишь о том, что трубопровод оказался жерствой не кровавой гэбни, а самых обычных компьютерных преступников-вымогателей, а также говорит о том, что в трубопроводе работают бездарные айтишники, которые не смогли ни нормальной антивирусной защиты развернуть, ни политики ограниченного запуска программ, ни безопасной удаленки, ни нормальной парольной политики, ни элементарных бэкапов. Раз они заплатили выкуп, бэкапов не было, а то что они якобы потом продолжили восстанавливаться из них - просто делают хорошу мину при плохой игре.
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17.06.2021 03:27 Ответить
Согласно инсайдерской информации большинство компьютеров в их корпоративной сети с Windows XP. Но сама сеть имеет защищу, которую взломали хакеры, используя фирменный стиль и купленный эксплоит. Но вся эта история больше похожа на обналичивание "черного кэш" или нечто вроде пожара на складе перед инвентаризацией.
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17.06.2021 04:21 Ответить
Если большинство компов в их сети аж на XP, тогда контора просто адски экономит на ИТ. Защита сети - понятие растяжимое. На границе сети обычно стоит пограничный фаерволл, но если на нем пробрасываешь порт RDP для удаленного доступа к серверу, а на сервере есть пароль локального админа Qwerty, который админ установил при установке винды на сервер и потом благополучно про это забыл, то все, дыра обеспечена силами самого админа. А дальше проник на сервер, запустил WannaCry, а тот уже внутри сети спокойно разойдется через дыру, для закрытия которой у XP просто нет патча, в силу того, что ее уже сняли с поддержки. Троян перешифрует все что там есть. И бэкапы, если они хранятся там же, на сервере, точно так же и пошифрует.
Американцам нужно просто более внимательно отнестись к собственной защите.
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17.06.2021 05:19 Ответить
RDP или VNC или еще что-либо не имеет доступа наружу. Сначала нужно зайти в корпоративную сеть. Разумеется что все современные сетевые защиты проверяют надежные пароли, а так же списки запрещенных IP. Бэкапы скорее всего тоже имеются. Не нужно считать всех ламерами.
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17.06.2021 06:18 Ответить
За простого блогера,освещавшего коррупцию Пуйла,дядя Сэм потянет мазу?!Не за Немцова например и многих достойнее Навального,а вот за блогера маза.И это при том,шо у Навального кроме роликов на тему коррупции ничего нет.Может он снял ролик о аннексии Крыма?!Может он снял ролик о грузах 200 из Донбасса,тайно погребённых за Уралом?!Может были ролики об МН-17 ?!И может ещё,кто шо добавит?Нет.Не было у Навального ничего такого,шо реально угрожало бы Пуйлу,кроме дворцовых уточек Медведева,нифига. Байден - Путіну: Якщо Навальний помре у в'язниці, наслідки для Росії будуть руйнівними - Цензор.НЕТ 4357
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17.06.2021 00:01 Ответить
Вы абсолютно правы. Навальный - придворный ревизор. Считал деньги, украденные кремлёвской крысой, изучал недвижимость и предметы роскоши ботоксного карлика, и его окружения.... И не лез в политику. Навальный ни слова не сказал о преступной, террористической внешней политике кремля, не осудил войну с Украиной, одобрил захват Крыма....
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17.06.2021 08:08 Ответить
Байден - Путіну: Якщо Навальний помре у в'язниці, наслідки для Росії будуть руйнівними - Цензор.НЕТ 2126
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17.06.2021 00:01 Ответить
Рим = Україна - интересный новый лозунг! Байден - Путіну: Якщо Навальний помре у в'язниці, наслідки для Росії будуть руйнівними - Цензор.НЕТ 3055
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17.06.2021 00:50 Ответить
Італійці напружились... Байден - Путіну: Якщо Навальний помре у в'язниці, наслідки для Росії будуть руйнівними - Цензор.НЕТ 7245
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17.06.2021 01:05 Ответить
А кто такой Навальный и чем он так важен ? Касабы хакнули бензопровод оставив юговосток Америки без бензина на неделю , получили миллионный выкуп и никаких последствий для мокши . Плевать хотел московский хан на твои пустые угрозы .
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17.06.2021 00:11 Ответить
В эфире «Эха» Александр Невзоров: «Если перевести путинские сегодняшние ухмылочки на русский язык, то они означают, что шаман сгниет в психушке, а Навальный в колонии»
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17.06.2021 00:20 Ответить
До речі, про шамана. Буквально вчора надибав таку історію з живого фольклору окупованої кремлівською хунтою Якутії. Чомусь одразу подумав - Габишев до такого рівня, на жаль не дотягує...

"При советской власти шаманов стали гнобить, поэтому их стало мало. Но это вовсе не означает, что они все выродились или что раньше все они были шарлатанами - просто ушли в подполье, стали скрывать свои способности, подавлять проявления своей силы и так далее.
Случай имел место быть в сталинские времена. В небольшой деревне центрального района (кажется, Намского) жил один человек, который втихаря предоставлял местным «услуги шамана». Народ говаривал, что если бы он специально не прятался, то в прежние времена мог бы стать большим шаманом. В конце концов, когда аж люди из других районов стали приезжать к этому человеку, НКВД решило взять за жабры «распространителя мракобесия». Приехали, значит, специально по его душу, ворвались в дом, навели шороху, арестовали. Повезли в Якутск на лошадях. Путь был неблизкий, ехали долго, пока не стемнело. А как стемнело, один из конвоиров внезапно обратил внимание, что лошадь шамана идёт без всадника. Деться он никуда не мог - только что был тут, никто не видел, как он убегал, да и руки в наручниках - однако пропал. Подняли ор, поехали обратно, приехали в полночь в деревню - а он там спокойно спит, сытно поужинав. В общем, связали по рукам и ногам, погрузили на телегу, повезли на ночь глядя. Где-то в середине пути конвоир в очередной раз заглядывает в телегу - пусто. Побледнели от страха, но что делать - пришлось опять назад переться. Начальник энкэвэдэшников поговорил наедине с шаманом, надавил на жалость - мол, я человек подневольный, и если я не привезу тебя в город, как мне приказано, то меня самого посадят. Сжалился шаман, сам поехал с ними без всяких наручников. Доехали до города под утро и сразу отправили его в тюрьму, да только опять вышла незадача: как только шаман входил во двор, с каждым шагом он начинал распухать, а к моменту, когда он таким макаром доходил до здания тюрьмы, уже становился таким большим и бесформенным, что ни в дверь, ни в окно залазить не мог. Что интересно, с каждым шагом обратно он снова уменьшался. Тюремщики тряслись от ужаса. Увидел это вызванный большой начальник из НКВД, велел привести шамана к нему. Неизвестно, о чём они там говорили, но после этого начальник приказал отпустить шамана с миром и даже велел за счет казны отвезти его обратно в деревню до дома. Больше НКВД его не трогало, да и сам он старался особо не светиться умениями, хотя втихаря по-прежнему продолжал помогать людям".
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17.06.2021 01:17 Ответить
= пусть сидит, но не умирает
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17.06.2021 00:50 Ответить
Скорее всего давно убит.
Ничего не будет.
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17.06.2021 01:05 Ответить
Приїзд пуйла в Швейцарію, дуже нагадує виїзди за кордон Каддафі, з пихатістю, шатрами, жінками охоронцями. Але все закінчилося держаком від лопати в сраці великого диктатора.Лопата для імперіаліста з підворотні чекає.
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17.06.2021 01:15 Ответить
У Америки появилось оружие следующего поколения: на смену глубокой обеспокоенности пришли разрушительные последствия. Эффект от его применения нулевой, но зато звучит как!
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17.06.2021 05:45 Ответить
Схоже сісяну вже оголосили "вирок". Байден - Путіну: Якщо Навальний помре у в'язниці, наслідки для Росії будуть руйнівними - Цензор.НЕТ 505
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17.06.2021 05:48 Ответить
и это правильно. Фашизм в совке цветет и пахнет
что в российском, что в украинском
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17.06.2021 06:52 Ответить
кремль куражится по всему миру.
бендюхи жмут руку и надувают щёки, они уйдут после выборов, а он останется, он смотрит на них как на амёб.
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17.06.2021 07:20 Ответить
В смысле разрушительными? Маразматик со стажем маразматику начинающему разрушит мост* через рот? Или как?
______________________________________________________________________
Мост* - подразумевается стоматологический протез
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17.06.2021 08:30 Ответить
надо помочь Навальному
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17.06.2021 08:40 Ответить
Это намёк.
Если сбежит из тюрьмы и отравится грибами, тогда всё по-честному.
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17.06.2021 08:52 Ответить
Навальный - отважный герой.
А кто против него тут калякает - полезные кремлю идиоты.
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17.06.2021 14:29 Ответить
 
 