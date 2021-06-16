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Террористы "открывают границы" между оккупированными территориями Донбасса, закрытые больше года

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Террористы

Террористы намерены со следующей недели начать пропускать людей из оккупированной части Донецкой области в оккупированную часть Луганской.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости Донбасса.

Главарь ОРДО Денис Пушилин отметил, что в ОРЛО перешли на контролируемый пропуск людей с подконтрольной Украине территории через штаб, "поэтому есть все предпосылки говорить о том, что границу пора открывать".

На "границе" находятся четыре автомобильных пункта пропуска: "Дебальцево", "Снежное", "Никишино" и "759-й км трассы М-03". Движение между Донецком и Луганском было приостановлено весной прошлого года из-за ситуации с коронавирусом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия планирует изъять украинские паспорта в ОРДЛО до 2025 года - Гармаш

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+6
Лугандон і Домбабве браття навєк.
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16.06.2021 23:52
+6
Терористи "відкривають кордони" між окупованими територіями Донбасу, які були закриті понад рік - Цензор.НЕТ 1614
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17.06.2021 00:49
+5
Круговорот лайна на Даунбасі !!!))))
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16.06.2021 23:53
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Лугандон і Домбабве браття навєк.
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16.06.2021 23:52 Ответить
Не вийде! Там нації різні: в "Луганді" - "бурято- і якутолугандонці" а в "Домбабве" - "чечено- і осетинодонбасити" Постійно будуть гризтися між собою - наркоту і горілку ділить
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17.06.2021 06:56 Ответить
Круговорот лайна на Даунбасі !!!))))
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16.06.2021 23:53 Ответить
І амбасади відкрили ??))))
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16.06.2021 23:55 Ответить
серьезные пацы...
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17.06.2021 00:00 Ответить
Вот это действительно прогресс. Сейчас добрый тупин на неделю комендантский час отменит и гуманитарочки подкинет боеприпасами.
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17.06.2021 00:03 Ответить
Згадалося...
Терористи "відкривають кордони" між окупованими територіями Донбасу, які були закриті понад рік - Цензор.НЕТ 9722
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17.06.2021 00:09 Ответить
Сколько же народу там это перетолкли? До поросячего визгу. Конечно пора ноги уносить. Кто же подберёт---во выпадет лафа липкая!
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17.06.2021 00:49 Ответить
А ДаунБАСС и Луганда признают друг-друга аусвайсы, или по старинке требуют украинские паспорта
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17.06.2021 00:12 Ответить
У них кура двухголовая, они там в качестве жёппки Терористи "відкривають кордони" між окупованими територіями Донбасу, які були закриті понад рік - Цензор.НЕТ 1426
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17.06.2021 00:13 Ответить
Даунасы + Лугабцы = безвиз и безмозг Терористи "відкривають кордони" між окупованими територіями Донбасу, які були закриті понад рік - Цензор.НЕТ 5721
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17.06.2021 00:12 Ответить
Терористи "відкривають кордони" між окупованими територіями Донбасу, які були закриті понад рік - Цензор.НЕТ 1614
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17.06.2021 00:49 Ответить
Две наркомафии поделили, наконец, денежные потоки.
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17.06.2021 00:58 Ответить
Агов,чи в змозі мені хто пояснити відмінності народу днр і народу лнр?Моя хто знає,як їх розрізнити?І головне чому ці "братні"народи мають кордони?
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17.06.2021 01:07 Ответить
Я вище пояснив!
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17.06.2021 06:58 Ответить
у них языки разные. не понимают друг друга без карлика переводчика...
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17.06.2021 07:06 Ответить
Неправда! У них мова одна - "русскоматєрний діалект вяликарассийскава наречия"!!!
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17.06.2021 07:11 Ответить
Пора теперь с нашей стороны всё закрыть.
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17.06.2021 06:49 Ответить
кохаймося....
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17.06.2021 07:06 Ответить
Оно мене надо?
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17.06.2021 08:19 Ответить
 
 