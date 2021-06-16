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Террористы "открывают границы" между оккупированными территориями Донбасса, закрытые больше года
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Террористы намерены со следующей недели начать пропускать людей из оккупированной части Донецкой области в оккупированную часть Луганской.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости Донбасса.
Главарь ОРДО Денис Пушилин отметил, что в ОРЛО перешли на контролируемый пропуск людей с подконтрольной Украине территории через штаб, "поэтому есть все предпосылки говорить о том, что границу пора открывать".
На "границе" находятся четыре автомобильных пункта пропуска: "Дебальцево", "Снежное", "Никишино" и "759-й км трассы М-03". Движение между Донецком и Луганском было приостановлено весной прошлого года из-за ситуации с коронавирусом.
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