Представители посольства США и Офиса Президента обсудили подготовку визита Зеленского в Америку

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Роман Машовец обсудил с атташе по вопросам обороны Бриттани Стюарт и другими представителями посольства США в Украине вопросы подготовки визита Президента Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ОП.

В частности, во время встречи речь шла о подготовке двусторонних соглашений по углублению украинского-американского оборонного сотрудничества, развитии проектов в сфере исследований и испытаний, предоставление Украине безопасности помощи США.

Роман Машовец отметил, что обнародованное 11 июня Департаментом обороны США решение о предоставлении Украине второй части помощи в рамках "Инициативы безопасности помощи Украине" в размере 150 млн долл. имеет важное значение для укрепления украинской обороноспособности.

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Также собеседники коснулись ключевых вопросов реформирования сектора безопасности и обороны Украины, в частности по совершенствованию системы военного управления, оборонного планирования, усиление демократического гражданского контроля над силами обороны и распределения полномочий между министром обороны Украины и Главнокомандующим Вооруженных сил. Указанные вопросы планируется, среди прочего, урегулировать законопроектом "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования процедур оборонного планирования", который обрабатывается в Комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и готовится ко второму чтению в Верховной Раде.

Заместитель руководителя Офиса Президента также проинформировал американскую сторону о ходе реформы оборонно-промышленного комплекса и подготовке Стратегии развития ОПК Украины к одобрению Советом национальной безопасности и обороны. Роман Машовец отметил, что меняется подход к системе управления объектами государственной собственности в ОПК, конечная цель которого - создание двух вертикально-интегрированных структур - государственных руководящих холдинговых компаний. В результате реформирования украинский ОПК должен стать более эффективным, прозрачным и открытым для международного сотрудничества, в том числе и с Соединенными Штатами Америки.

Со своей стороны Бриттани Стюарт рассказала о работе, которую проводит американское посольство по подготовке к визиту Владимира Зеленского в США, и заверила в неизменной поддержке украинского сектора безопасности и обороны.

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