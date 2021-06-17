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Новости Политика Украины
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Представители посольства США и Офиса Президента обсудили подготовку визита Зеленского в Америку

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Представители посольства США и Офиса Президента обсудили подготовку визита Зеленского в Америку

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Роман Машовец обсудил с атташе по вопросам обороны Бриттани Стюарт и другими представителями посольства США в Украине вопросы подготовки визита Президента Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ОП.

В частности, во время встречи речь шла о подготовке двусторонних соглашений по углублению украинского-американского оборонного сотрудничества, развитии проектов в сфере исследований и испытаний, предоставление Украине безопасности помощи США.

Роман Машовец отметил, что обнародованное 11 июня Департаментом обороны США решение о предоставлении Украине второй части помощи в рамках "Инициативы безопасности помощи Украине" в размере 150 млн долл. имеет важное значение для укрепления украинской обороноспособности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский жалеет, что не встретился с Байденом до его переговоров с Путиным

Также собеседники коснулись ключевых вопросов реформирования сектора безопасности и обороны Украины, в частности по совершенствованию системы военного управления, оборонного планирования, усиление демократического гражданского контроля над силами обороны и распределения полномочий между министром обороны Украины и Главнокомандующим Вооруженных сил. Указанные вопросы планируется, среди прочего, урегулировать законопроектом "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования процедур оборонного планирования", который обрабатывается в Комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и готовится ко второму чтению в Верховной Раде.

Заместитель руководителя Офиса Президента также проинформировал американскую сторону о ходе реформы оборонно-промышленного комплекса и подготовке Стратегии развития ОПК Украины к одобрению Советом национальной безопасности и обороны. Роман Машовец отметил, что меняется подход к системе управления объектами государственной собственности в ОПК, конечная цель которого - создание двух вертикально-интегрированных структур - государственных руководящих холдинговых компаний. В результате реформирования украинский ОПК должен стать более эффективным, прозрачным и открытым для международного сотрудничества, в том числе и с Соединенными Штатами Америки.

Со своей стороны Бриттани Стюарт рассказала о работе, которую проводит американское посольство по подготовке к визиту Владимира Зеленского в США, и заверила в неизменной поддержке украинского сектора безопасности и обороны.

Также читайте: Пентагон утвердил вторую часть помощи Украине в размере 150 млн долл., - Зеленский

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+8
Единственное, что нужно знать о отношении американских властей к бубочке -- до сих пор не приняты верительные грамоты от Зелиного посла Маркаровой и не назначен посол США в Украине. Только временный поверенный. На дипломатическом языке это демонстративная пощечина.
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17.06.2021 01:59
+4
Модель роялю підбирають?
Представители посольства США и Офиса Президента обсудили подготовку визита Зеленского в Америку - Цензор.НЕТ 1933
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17.06.2021 06:54
+4
А что ты будешь звиздеть, если визит состоится в день проведения заседания суда по коломойскому?
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17.06.2021 06:55
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Единственное, что нужно знать о отношении американских властей к бубочке -- до сих пор не приняты верительные грамоты от Зелиного посла Маркаровой и не назначен посол США в Украине. Только временный поверенный. На дипломатическом языке это демонстративная пощечина.
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17.06.2021 01:59 Ответить
Призначення Маркаровоі перевіряють на корупцію. Американці взагалі нам не довіряють.
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17.06.2021 02:08 Ответить
А что ты будешь звиздеть, когда визит состоится?
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17.06.2021 05:22 Ответить
Будет клятву давать, что лет через через 50 начнём подготовку борьбы с корупцией !
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17.06.2021 06:31 Ответить
А что ты будешь звиздеть, если визит состоится в день проведения заседания суда по коломойскому?
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17.06.2021 06:55 Ответить
Питання - нащо взагалі йому туди їхати ?? Що реально він порішає чи домовиться.
Суцільний піар.
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17.06.2021 10:20 Ответить
А что ты будешь звиздеть сейчас? Как юридически называется не назначение послов в двух странах? Может подскажешь нам термин, ниточка? Просто интересно.

Представники посольства США та Офісу Президента обговорили підготовку візиту Зеленського до Америки - Цензор.НЕТ 3122
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17.06.2021 11:17 Ответить
Всё вы за поребриком то знаете
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17.06.2021 21:28 Ответить
Что, ниточка, нечего сказать и опять начинаешь тупо врать? Кто-бы сомневался

Представники посольства США та Офісу Президента обговорили підготовку візиту Зеленського до Америки - Цензор.НЕТ 5879
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17.06.2021 21:32 Ответить
А что говорить козломордому, разве что ПНХ
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17.06.2021 21:47 Ответить
Ну так и иди козломордая ниточка. Тебя здесь никто не держит. Топай себе и не оглядывайся.

Представники посольства США та Офісу Президента обговорили підготовку візиту Зеленського до Америки - Цензор.НЕТ 5123
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17.06.2021 22:13 Ответить
Героин для ЗЕнаркомана приготовили?
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17.06.2021 02:37 Ответить
Кацап, чи з Донбасу?
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17.06.2021 06:55 Ответить
Модель роялю підбирають?
Представители посольства США и Офиса Президента обсудили подготовку визита Зеленского в Америку - Цензор.НЕТ 1933
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17.06.2021 06:54 Ответить
Запомните одно: зеленского для Байдена не существует.
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17.06.2021 06:56 Ответить
На кой хер? Шо там будет делать Бубочка? О чем разговаривать с тупорылым Кловуном который не может связать пару фраз и приедет для того шоб Ленка за счет зетипиллов по магазинам пошарилась?
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17.06.2021 07:40 Ответить
Дії США підкреслюють відмежування зєкодльі від України. І це правильно. Останній приклад: сплчатку ріш цвк всупереч всу, потім зєкодло+всу=вирастюк нардеп без виборів.
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17.06.2021 07:50 Ответить
«С завхозом не разговариваем» - Ермака не соединили по телефону с советником Байдена

http://rusjev.net/2021/06/17/s-zavhozom-ne-razgovarivaem-ermaka-ne-soedinili-po-telefonu-s-sovetnikom-bajdena/
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17.06.2021 08:00 Ответить
Виясняють чи є в Америці рояль, чи везти його з собою.
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17.06.2021 08:11 Ответить
Мало ймовірно що візит відбудеться, принаймні зараз шанси не великі.Хіба що Коломойського візьме за причинне місце.
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17.06.2021 08:52 Ответить
Бла-бла-бла. Несомненно, "подготовка" резко началась по итогам эпохальной встречи Путина(тм) и Байдена, чтобы выяснить, одевать памперсы или мазать жопу вазелином.
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17.06.2021 08:57 Ответить
мучительный выбор к поездке - пианино или рояль...
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17.06.2021 09:08 Ответить
"предстоящий везит в США" - очередная порция лапши для идиотов 73% от пропагандона подоляка. По факту, после визита Блинкина и Нуланд в Киев, зелупа стал токсичной личностью для американцев, и сейчас поддержка Украины американцами идет не благодаря каким-либо усилиям шапито95, а вопреки тем зашкварам которые натворил зеленый клоун за два года. Поэтому никакой встречи Байдена с неадекватным клоуном не будет, как бы зебилам красиво на срали в голову шуты квартала95.
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17.06.2021 09:17 Ответить
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ОП.

А когда последний раз в ОП не врали насчет визитов и звонков ЗЕ в США?
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17.06.2021 10:48 Ответить
И что делать ослу оманскому в USA...!?
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17.06.2021 10:52 Ответить
 
 