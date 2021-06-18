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Кабмин принял решение создать перечень заминированных зон Донбасса и внедрить единую форму их обозначения, - Минреинтеграции

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кабмин принял решение создать перечень заминированных зон Донбасса и внедрить единую форму их обозначения, - Минреинтеграции

Кабинет Министров на заседании 16 июня принял решение о создании перечня заминированных зон на территории Донецкой и Луганской областей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.

Решением правительства будут внесены изменения в Правила обозначения опасностей, связанных с минами и взрывоопасными предметами - последствиями войны.

По словам первого заместителя министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ростислава Замлинского, наличие такого перечня поможет понять потребность и очередность обозначения опасных участков, а также оценить, сколько маркировочных знаков нужно изготовить.

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Также предусматривается внедрение единой формы маркировочных знаков.

"Значительная часть загрязненных взрывоопасными предметами - последствиями войны районов расположена вдоль автомобильных дорог государственного, регионального и местного уровня. Установка на обочинах автомобильных дорог щитов позволит информировать об имеющихся опасностях водителей транспортных средств, пешеходов и местных жителей", - отметил Замлинский.

Такие щиты для обозначения опасных участков используют в Украине и мире. Поэтому, по словам заместителя министра, нужно ввести единый подход к их выполнению.

"Например, размеры должны составлять 70х140 сантиметров, а устанавливаться щиты должны на расстоянии не менее 300-500 метров друг от друга", - добавил Замлинский.

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Он подчеркнул: чтобы иметь единый подход и создать сам интерактивный перечень, субъект, который обозначил заминированную зону, должен направить в Минреинтеграции экземпляр акта приема - передачи системы обозначения вместе с описанием и образцом предупредительного знака.

"Введение единой формы предупредительных знаков обеспечит единый подход к их выполнению и сделает их узнаваемыми среди населения. Принятие этих изменений будет способствовать повышению уровня безопасности и сохранению жизни и здоровья людей на территории Донецкой и Луганской областей", - сказал первый замминистра.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+1
Надо кабмину унифицировать дизайн канализационных люков, мегаважное дело. Я в них верю, они справятся! Кабмин принял решение создать перечень заминированных зон Донбасса и внедрить единую форму их обозначения, - Минреинтеграции - Цензор.НЕТ 8775
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17.06.2021 02:05
+1
Коммунизм есть учет и контроль. Плюс єлектрификация....)))
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17.06.2021 07:41
+1
Всё что они пытались высрать, уже давно есть в инженерно-сапёрных войсках Кабмин принял решение создать перечень заминированных зон Донбасса и внедрить единую форму их обозначения, - Минреинтеграции - Цензор.НЕТ 1308 Просто идиоты этого не знают Кабмин принял решение создать перечень заминированных зон Донбасса и внедрить единую форму их обозначения, - Минреинтеграции - Цензор.НЕТ 3281
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17.06.2021 08:24
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Надо кабмину унифицировать дизайн канализационных люков, мегаважное дело. Я в них верю, они справятся! Кабмин принял решение создать перечень заминированных зон Донбасса и внедрить единую форму их обозначения, - Минреинтеграции - Цензор.НЕТ 8775
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17.06.2021 02:05 Ответить
Вот вы давеча утверждали, что Украина не советское государство и просили меня перечислить что в ней осталось советского, вот вам ответ.
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17.06.2021 02:15 Ответить
Коммунизм есть учет и контроль. Плюс єлектрификация....)))
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17.06.2021 07:41 Ответить
Неа Кабмин принял решение создать перечень заминированных зон Донбасса и внедрить единую форму их обозначения, - Минреинтеграции - Цензор.НЕТ 8516 Это просто непрофессионализм и создание вида бурной деятельности Кабмин принял решение создать перечень заминированных зон Донбасса и внедрить единую форму их обозначения, - Минреинтеграции - Цензор.НЕТ 6026
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17.06.2021 08:18 Ответить
Так ведь вся ваша власть такая, сверху донизу, советская до мозга костей.
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17.06.2021 10:32 Ответить
Вы понимаете понятие "советский"? Или вам просто слово понравилось, и вы его тыкаете куда ни попадя? Кабмін ухвалив рішення створити перелік замінованих зон Донбасу і впровадити єдину форму їхнього позначення, - Мінреінтеграції - Цензор.НЕТ 6962
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17.06.2021 12:07 Ответить
Боюсь что вы слишком молоды чтобы понять меня.
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17.06.2021 12:16 Ответить
Оценивать возраст по интернету? Кабмін ухвалив рішення створити перелік замінованих зон Донбасу і впровадити єдину форму їхнього позначення, - Мінреінтеграції - Цензор.НЕТ 3529 Тут да, олимпиада 80 встречал на Кубе , южнокорейский Боинг - я в НДРЙ (Йемен, тот который народно-демократический) Кабмін ухвалив рішення створити перелік замінованих зон Донбасу і впровадити єдину форму їхнього позначення, - Мінреінтеграції - Цензор.НЕТ 3529
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17.06.2021 12:21 Ответить
Ну знаєш - Кабмін-не кабмін а "уніфікація" потрібна! Згадай скільки прокльонів сиплють люди коли "папа" зарядного пристрою однієї фірми що випускає "мобілки" не співпадає з "мамою" "мобілки" іншої! А ширина залізничної колії?! Те ж саме стосується і люків Мене лише фото дивує - "Міни" треба писать українською! Тоді буде проходить "природний відбір" "узкаязичних"!
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17.06.2021 06:47 Ответить
Всё что они пытались высрать, уже давно есть в инженерно-сапёрных войсках Кабмин принял решение создать перечень заминированных зон Донбасса и внедрить единую форму их обозначения, - Минреинтеграции - Цензор.НЕТ 1308 Просто идиоты этого не знают Кабмин принял решение создать перечень заминированных зон Донбасса и внедрить единую форму их обозначения, - Минреинтеграции - Цензор.НЕТ 3281
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17.06.2021 08:24 Ответить
Я-то знаю Але з висловлювань приведених у статті незрозуміла одна деталь: може там мова ведеться про "уніфікацію" з міжнародною системою? Бо я знаю як любили кацапи "повипендрюваться" що при царях що при Генсеках і тепер - при "вічному президенті" у подібних питаннях щоб довести свою "особинку" А ми ще до цих пір до кінця з "кацапсько-совкових штанів" не вилізли Люди до цих пір на практиці з подібним стикаються!
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17.06.2021 08:31 Ответить
Ну так международной системы не существует. Допустим есть стандарты НАТО, но каким боком кабмин к этому? Размеры табличек утвердят на законодательном уровне? Или техпроцесс стандартизируют их производства? Кабмін ухвалив рішення створити перелік замінованих зон Донбасу і впровадити єдину форму їхнього позначення, - Мінреінтеграції - Цензор.НЕТ 815 Я не удивлюсь, если эти долбни завтра выкатят порядок использования противогазов для лошадей, с учётом новой доктрины локальных конфликтов и потенциального использования неконвенционального оружия Кабмін ухвалив рішення створити перелік замінованих зон Донбасу і впровадити єдину форму їхнього позначення, - Мінреінтеграції - Цензор.НЕТ 9071
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17.06.2021 09:43 Ответить
З врахуванням "ЗЕ-дебілізму" - не виключено і останнє! Просто у нас на "Цензорі" - для економії грошових коштів пишуть статті студенти а не журналісти з досвідом - такі "ляпи" допускають! Та й після прочитання деяких статей більше запитань виникає ніз прояснення ситуації!
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17.06.2021 10:09 Ответить
Таки да Кабмін ухвалив рішення створити перелік замінованих зон Донбасу і впровадити єдину форму їхнього позначення, - Мінреінтеграції - Цензор.НЕТ 834 Но в свете "зелёного турборежима" и выхода завхоза на полит. арену.... Я уже даже не в ****, я просто придурошно улыбаюсь Кабмін ухвалив рішення створити перелік замінованих зон Донбасу і впровадити єдину форму їхнього позначення, - Мінреінтеграції - Цензор.НЕТ 2520
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17.06.2021 12:11 Ответить
Каждый день такого кабмина- это лям долларов на карман олигарху Бене и ахметке.
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17.06.2021 08:46 Ответить
 
 