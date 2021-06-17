РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16555 посетителей онлайн
Новости Политика Украины Агрессия России против Украины
6 334 38
Байден (2381) Госдепартамент США (1628) путин (29865) минские соглашения (3215)

Байден и Путин в ходе саммита обсудили возможности "сдвинуть минский процесс с места", - Госдеп США

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Байден и Путин в ходе саммита обсудили возможности

Президент США Джо Байден и российский лидер Владимир Путин в ходе встречи в Женеве обсудили ситуацию в Украине и возможность сдвинуть минский процесс с мертвой точки

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил высокопоставленный чиновник администрации США в ходе брифинга, текст которого распространил Госдеп США.

"Они (Байден и Путин. - Ред.) также говорили об областях, в которых у нас есть реальные, четкие и существенные различия, начиная с Украины, где президент (Байден. - Ред.) подтвердил нашу приверженность независимости, территориальной целостности, суверенитету Украины, а также обсудили, есть ли предпосылки для того, чтобы, действительно, сдвинуть минский процесс с места", - сообщил чиновник.

Он также добавил, что на саммите обсуждалась Беларусь и ситуация с правами человека.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден: Я заявил Путину о непоколебимой поддержке Украины

Саммит между президентом США Джо Байденом и российским лидером Владимиром Путиным состоялся 16 июня в Женеве.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+8
Джо Байден представляв на саміті не лише Америку, а всю євроатлантичну спільноту. Саміти НАТО і G7, куди Путіна не запросили - тому підтвердження. Спочатку зустрічі з сильними світу сього, а потім - з бункерним.
Байден після саміту НАТО чітко заявив, що Україна стане членом альянсу через ПДЧ. Це головний сигнал Путіну, що Україна - частина Західного світу, й мріяти про повернення під вплив Москви - не варто.
Ніякого відновлення совєцкого союзу не буде. Путіну не дали можливість говорити тет-а-тет. Спільної конференції не було. Жодних документів підписано не було. Ні про яку Ялту, де Сталін малював кордони, мови не йшло.
Джо привіз на саміт в "кармані" три пакети санкцій, і залежно від поведінки плєшивого, будуть відповідні дії. За кібератаки й загрозу нацбезпеці США, будуть конкретні запитання. Трильйон російських фублєй - не малі кошти. Всі гроші російської "еліти" під прицілом. По держборгу росії вже працюють санкції.
І якщо путен не погодиться на капітуляцію, й не захоче співпрацювати з Білим Домом, то на ізгоя і вбивцю буде чекати повільна економічна і політична смерть.
Це буде красива гра.
Ну а ми, лупаємо сю скалу далі, і пам'ятаємо, хто лобіює інтереси України в НАТО, хто бореться за державу не дивлячись ні на що, і хто має очолити нашу державу на наступних виборах. Більше шансу може й не бути.
За нас ніхто це не зробить.
Боже, бережи Америку!
Слава Україні!
Л.Крижановська
показать весь комментарий
17.06.2021 07:37
+8
Враження, що весь світ трошки збожеволів ледь не зі здивуванням коментуючи нульові результати зустрічі Байден-Путін. Але це був єдиний можливий варіант завершення самміту. Не вірите? А ви згадайте, за яких умов Путін отримав обіцянку зустрітися від Байдена.

Щоб досягнути цього підтвердження його високого статусу світового лідера, плішива потвора сконцентрувала на кордоні України цілу армаду своїх орків, погрожуючи (ніби-то) військовою інвазією. І в обмін на відведення отримала те, чого й прагнула - дзвінок Байдена.
При цьому, враховуючи загальний настрій американського суспільства й парламентарів, простір для маневру в Байдена мінімальний (навіть якщо б і спокусився про щось домовлятися з убивцею Путіним). А той взагалі не мав жодних намірів іти на якісь компроміси. Тому, зустріч була потрібна Путіну заради зустрічі, а Байдену - взагалі ні до чого, крім узгодження дрібних питань, типу співробітництва в Сирії в гуманітарній сфері. Звідси й відмова Байдена провести навіть спільну прес-конференцію.
Знаєте, коли я декілька тижнів тому коментував це все в різних студіях, колеги навіть «наїжджали» на мене, мовляв, ти нас заспокоюєш щодо Чекістану, а це небезпечно. А я намагався пояснити, що якби я був Начальником Генштабу, то по відношенню до Мордору та його озвірілого диктатора завжди готувався б до гіршого. Але я всього-навсього блогер, моя справа - аналіз і розуміння мотивів вчинків людей та зв'язків між ними. Тому я був спокійний і тоді, коли армада чекала наказу на кордоні, і зараз, коли дехто очікував зради на самміті Байден-Путін Карл Волох
показать весь комментарий
17.06.2021 07:41
+6
А хто такий єрмак, щоб з ним радник Президента США спілкувався?
показать весь комментарий
17.06.2021 07:40
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"На свете нет ничего более низкого, чем намерение забыть преступления".
"Предательство нельзя прощать хотя бы потому, что сами предатели никогда себе не простят собственного предательства, а значит, будут всегда опасны - и предадут ещё".
«Сравнить предателя не с кем и не с чем. Даже тифозную вошь сравнение с предателем оскорбило бы».

Многие страны приобретали и теряли территории.
Не всегда, когда они приобретали территории, они выигрывали и не всегда, когда они теряли территории, они проигрывали.
показать весь комментарий
17.06.2021 07:15 Ответить
Это ты к тому, что типа круто отдать пуйлу Крым и Донбасс ?
показать весь комментарий
17.06.2021 09:18 Ответить
Чтобы что-то сдвинуть надо хорошенько нагнуть засрашку
показать весь комментарий
17.06.2021 07:18 Ответить
Это можно было ожидать. Ведь в нашей стране никто не назвал Минские договорняки предательством. Вот теперь и Байден будет стараться чтобы Лугандон вошёл в Украину, а их представители в ВР. И всё это было закреплено в Конституции страны. А шмаркля скажет, что он не виноват. все документы подписывал Порошенко.
показать весь комментарий
17.06.2021 07:20 Ответить
Правильно, Луганск и Донецк это Украина
показать весь комментарий
17.06.2021 07:27 Ответить
Хитрожопій паренек, иди ка ты ,*любезный*, козе в затрещину...
показать весь комментарий
17.06.2021 07:47 Ответить
А что не Украина?ты не согласен?ты сепар!
показать весь комментарий
17.06.2021 07:53 Ответить
Порошенко не підписував МУ.
показать весь комментарий
17.06.2021 08:33 Ответить
И опять пустая трата времени. Полялякали, ничего не решили и разбежались... А понтов сколько, а понтов...
показать весь комментарий
17.06.2021 07:32 Ответить
Это они по Украине ничего не решили,а для себя всё выяснили и остались довольны,ведь они не из-за Украины встречались,не будьте наивными,с Ермаком вчера советник Байдена даже разговаривать не захотел.
показать весь комментарий
17.06.2021 07:36 Ответить
А хто такий єрмак, щоб з ним радник Президента США спілкувався?
показать весь комментарий
17.06.2021 07:40 Ответить
ага, так довольны, что Путин рвал и метал на пресс-конференции, а Байден сказал что Путину как не доверял, так и не доверяет.
показать весь комментарий
17.06.2021 09:25 Ответить
А при чем здесь Украина? Речь шла, в первую очередь, об Америке. Кацапы ее имели в хвост и гриву все это время, а Байден ***** подарочки привез. Да еще и пообещал больше не называть убийцей. Самое страшное, что он сделал на этой встрече, так это пообещал "разрушительные последствия" (что, по сути, то же самое, что и "серьезная обеспокоенность").
показать весь комментарий
17.06.2021 10:21 Ответить
Джо Байден представляв на саміті не лише Америку, а всю євроатлантичну спільноту. Саміти НАТО і G7, куди Путіна не запросили - тому підтвердження. Спочатку зустрічі з сильними світу сього, а потім - з бункерним.
Байден після саміту НАТО чітко заявив, що Україна стане членом альянсу через ПДЧ. Це головний сигнал Путіну, що Україна - частина Західного світу, й мріяти про повернення під вплив Москви - не варто.
Ніякого відновлення совєцкого союзу не буде. Путіну не дали можливість говорити тет-а-тет. Спільної конференції не було. Жодних документів підписано не було. Ні про яку Ялту, де Сталін малював кордони, мови не йшло.
Джо привіз на саміт в "кармані" три пакети санкцій, і залежно від поведінки плєшивого, будуть відповідні дії. За кібератаки й загрозу нацбезпеці США, будуть конкретні запитання. Трильйон російських фублєй - не малі кошти. Всі гроші російської "еліти" під прицілом. По держборгу росії вже працюють санкції.
І якщо путен не погодиться на капітуляцію, й не захоче співпрацювати з Білим Домом, то на ізгоя і вбивцю буде чекати повільна економічна і політична смерть.
Це буде красива гра.
Ну а ми, лупаємо сю скалу далі, і пам'ятаємо, хто лобіює інтереси України в НАТО, хто бореться за державу не дивлячись ні на що, і хто має очолити нашу державу на наступних виборах. Більше шансу може й не бути.
За нас ніхто це не зробить.
Боже, бережи Америку!
Слава Україні!
Л.Крижановська
показать весь комментарий
17.06.2021 07:37 Ответить
Я перепрошую, а хто така - дама Л. Крижановська ?
Прикольно, де особа побачила =Байден після саміту НАТО чітко заявив, що Україна стане членом альянсу через ПДЧ=.
Я читала кілька американських джерел і наводила лінки та цитати. Там такого нема.
Більше того, ЦН також подавав інформацію.
Персона відверто бреше і вводить в оману занадто довірливу паству.

Про три пакети санкцій хтось ще повідомляв ?
показать весь комментарий
17.06.2021 08:37 Ответить
не ленивая мадам, вы правы. Про то что Украина станет членом НАТО после выполнения ПДЧ, Байден не говорил. Это НАПИСАНО в ИТОГОВОМ КОММЮНИКЕ по итогам заседания ВСЕХ ГЛАВ СТРАН-ЧЛЕНОВ НАТО.

так понятно?

Лидеры НАТО одобрили коммюнике по итогам брюссельского саммита Альянса.
Копия документа представлена журналистам.
В этом решении - впервые за последние годы - по Украине приняты те же формулировки, которые звучат по Грузии.

"Мы подтверждаем решение, принятое в 2008 году на Бухарестском саммите НАТО, о том, что Украина станет членом Альянса и при этом План действий по членству (ПДЧ) будет неотъемлемой частью этого процесса", - говорится в документе. В решениях предыдущих саммитов НАТО после 2008 года не звучало таких формулировок в отношении Украины. По Грузии такая формулировка звучит с 2016 года.
Решение саммита также призывает Украину двигаться к членству путем выполнения годовых национальных программ.
"Годовые национальные программы под эгидой Комиссии Украина-НАТО (КУН) остаются механизмом, с помощью которого Украина продвигает реформы, касающиеся ее стремления к членству в НАТО. Украина должна в полной мере использовать все инструменты, доступные в рамках КУН, для достижения своей цели - внедрения принципов и стандартов НАТО ", - говорится в коммюнике саммита.
Совместное решение союзников также призывает Украину проводить дальнейшие "широкомасштабные, устойчивые и невозвратные реформы", как в секторе безопасности и обороны, так и в других сферах. В решении, в частности, коротко упомянута потребность "уважения меньшинств". Это требование, как известно, последовательно выдвигает Венгрия, впрочем, в данном решении нет детализации, на которой Будапешт настаивал ранее.
Также Альянс подчеркивает, что Партнерство расширенных возможностей (Enhanced Opportunities Partner, EOP), которое Украина получила в 2020 году, "добавляет импульс нашему и без того амбициозному сотрудничеству и продвигает дальнейшую (военную) взаимосовместимость".
Подробнее о решении НАТО и его важности для Украины смотрите в
показать весь комментарий
17.06.2021 09:29 Ответить
1. "Мы подтверждаем решение, принятое в 2008 году на Бухарестском саммите НАТО, о том, что Украина станет членом Альянса и при этом План действий по членству (ПДЧ) будет неотъемлемой частью этого процесса", ...

Также Альянс подчеркивает, что Партнерство расширенных возможностей (Enhanced Opportunities Partner, EOP), которое Украина получила в 2020 году, "добавляет импульс нашему и без того амбициозному сотрудничеству и продвигает дальнейшую (военную) взаимосовместимость" ...

Новина в чому ?

2. Звичайно, що я маю рацію, а персона Л. Крижановська БРЕШЕ. Бо Байден не казав того, що вона накалякала.
показать весь комментарий
17.06.2021 09:33 Ответить
Я навіть не полінувалася і пішла знайшла наведені посилання. Може, хтось допетрає, яку примітивну лапшу йому вішають на вуха шарлатани-"аналітики"-"експерти"-"політологи" і просто ноунейми, які щосб калякають, а їх цитують.

Для тих, хто хоче мати інформацію не лише з ЦН. Витяги.
https://www.nbcnews.com/politics/politics-news/biden-says-it-remains-be-seen-if-ukraine-will-be-n1270807
Biden says it 'remains to be seen' whether Ukraine will be admitted to NATO
President Joe Biden made clear Monday that Ukraine does not yet have the go-ahead to join the North Atlantic Treaty Organization, a move long sought by Ukraine and vehemently opposed by Russia.
Biden, who has previously called for Ukraine to join NATO, made clear that such a move had not been approved yet.
"School's out on that question. It remains to be seen," he said when asked for a "yes or no" about Ukraine joining the organization.
In his opening remarks, Biden said NATO will stand behind Ukraine's "sovereignty and territorial integrity," but made no mention of the country joining the organization.
Biden said he'll convey to Putin "that I'm not looking for conflict with Russia, but that we will respond if Russia continues its harmful activities.
показать весь комментарий
17.06.2021 09:11 Ответить
При Байдене Украина в НАТО не будет. Это точно. И по временным рамкам тоже. И просто потому что байден.
показать весь комментарий
17.06.2021 10:20 Ответить
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-06-14/biden-says-ukraine-has-work-to-do-on-corruption-to-get-into-nato
Biden Says Ukraine Has Work to Do on Corruption to Get Into NATO
President Joe Biden said Monday that Ukraine has to crack down further on corruption and meet other unspecified criteria before it can be considered for NATO membership.
"It depends on whether they meet the criteria," Biden said at a news conference Monday in Brussels following a NATO summit. "The fact is they still have to clean up corruption."
He said that Russia's occupation of Crimea and its support for an insurgency in Ukraine's east would not affect the country's admission to the alliance.
"In the meantime, we will do all that we can to put Ukraine in the position to be able to continue resist Russian physical aggression and it will not just depend on me, whether or not we conclude Ukraine can become part of NATO, it will depend on the alliance and how they vote," Biden said.
показать весь комментарий
17.06.2021 09:12 Ответить
Боже, сколько стараний, "канадка" кацапская. И все - пук в лужу, увы.


Про ПДЧ и вступление в НАТО Байден не говорил. Это - итог саммита глав НАТО. ТО есть это подтвердили ВСЕ руководители стран-членов НАТО.


Это гораздо больше чем если бы это сказал только Байден.

на украинском (внезапно альянс сделал ОТДЕЛЬНЫЙ релиз для УКРАИНЫ)


https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_185000.htm?selectedLocale=uk

на английском https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_185000.htm?selectedLocale=en

Текст итогового коммюнике на русском https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_185000.htm?selectedLocale=ru
показать весь комментарий
17.06.2021 09:34 Ответить
О, поїхали улюблені штампи сектантів.
Читати спочатку навчіться, про що йдеться.
Ти йому про Хому, а він тобі про Ярему.
показать весь комментарий
17.06.2021 09:36 Ответить
Виключно ізоляція + санкції .ру
показать весь комментарий
17.06.2021 07:40 Ответить
Враження, що весь світ трошки збожеволів ледь не зі здивуванням коментуючи нульові результати зустрічі Байден-Путін. Але це був єдиний можливий варіант завершення самміту. Не вірите? А ви згадайте, за яких умов Путін отримав обіцянку зустрітися від Байдена.

Щоб досягнути цього підтвердження його високого статусу світового лідера, плішива потвора сконцентрувала на кордоні України цілу армаду своїх орків, погрожуючи (ніби-то) військовою інвазією. І в обмін на відведення отримала те, чого й прагнула - дзвінок Байдена.
При цьому, враховуючи загальний настрій американського суспільства й парламентарів, простір для маневру в Байдена мінімальний (навіть якщо б і спокусився про щось домовлятися з убивцею Путіним). А той взагалі не мав жодних намірів іти на якісь компроміси. Тому, зустріч була потрібна Путіну заради зустрічі, а Байдену - взагалі ні до чого, крім узгодження дрібних питань, типу співробітництва в Сирії в гуманітарній сфері. Звідси й відмова Байдена провести навіть спільну прес-конференцію.
Знаєте, коли я декілька тижнів тому коментував це все в різних студіях, колеги навіть «наїжджали» на мене, мовляв, ти нас заспокоюєш щодо Чекістану, а це небезпечно. А я намагався пояснити, що якби я був Начальником Генштабу, то по відношенню до Мордору та його озвірілого диктатора завжди готувався б до гіршого. Але я всього-навсього блогер, моя справа - аналіз і розуміння мотивів вчинків людей та зв'язків між ними. Тому я був спокійний і тоді, коли армада чекала наказу на кордоні, і зараз, коли дехто очікував зради на самміті Байден-Путін Карл Волох
показать весь комментарий
17.06.2021 07:41 Ответить
Ну с чего кто-то вообще взял, что основной темой встречи должна была стать Украина? Да, о ней скорей всего говорили, так же как и о Навальном, БССР, Сирии, Иране, Китае, хакерах, ядерном оружии и еще десятках тем. Основным соперником штаты видят Китай, а не паРашу.
показать весь комментарий
17.06.2021 07:52 Ответить
Н-да, рівень "аналітики" - =запрєдєльний.
показать весь комментарий
17.06.2021 08:39 Ответить
"Животворящий" подзвонив х**лу у перший же тиждень після інаугурації - 27.01.
І розмовляв достатньо.

Тобто, армада вже відведена ?
показать весь комментарий
17.06.2021 09:58 Ответить
Ключевая проблема Минских соглашений - вьівод с территории Украиньі "иностранньіх вооруженньіх формирований и вооружений" , в данном вопросе помощь США в виде нажима на Кремль , будет крайне важна для нас. Для Украиньі переговорьі в Женеве прошли с пользой. Имхо
показать весь комментарий
17.06.2021 08:17 Ответить
Ключевая проблема - порядок выполнения пунктов. Вывод рашинских войск и передача контроля над границей Киеву - там по-моему идёт последним пунктом.
показать весь комментарий
17.06.2021 09:17 Ответить
судя по тексту - да. Судя по логике - нет.


Поскольку правда за тем кто сильнее, то правда за НАМИ, и весь мир считает как МЫ, что сначала выведение войск, контроль над границей, и только потом - выборы.


доказательство - САНКЦИИ, которые наложены на Россию за невыполнение Минских соглашений. И за снятие которых Россия так рвет жёпу, при этом приговаривая что санкции ей по барабану.
показать весь комментарий
17.06.2021 09:36 Ответить
Сдвинуть минский процесс?
Жаль, что не уточнили, в какую сторону.
показать весь комментарий
17.06.2021 08:38 Ответить
Якщо підсумки сформулювати дипломатично, то: "президенти «просто обмінялись поглядами на ситуацію»". Спільних тез просто не було - тому Путін на пресконференції озвучував звичну агресивну маячню Кремля і відхрещувався від обвинувачень (котрі Байден потім не полінувався озвучити ще раз, чітко й голосно - з вказівкою «я уважно послухав виступ пана Путіна»). Це все озвучував очевидно невдоволений і втомлений, добряче пожований Путін - однозначно після розмови в Гельсінкі з Трампом він виглядав бадьоріше, веселіше і впевненіше.
Байден же, «старий і немічний» за версією кремлівської пропаганди, за підсумками розмови обрав образ Бонда. Джеймса Бонда.
Найбільш показові цитати:
• «США показали світу «ми повернулись, ми стоїмо пліч-о-пліч з нашими союзниками».
• «Мине 6 місяців - ми подивимось, як тут в нас все відбувається».
• «За 3-6 місяців ми подивимось, чи ми підійшли ближче до засадничих переговорів про стратегію відносин».
• «Якщо це станеться [смерть Навального] наслідки будуть спустошливі і руйнівні для Росії».
• «Якщо вони порушать засадничі норми, ми відповімо. У кіберпросторі так само».
• «Я не гадаю, що він шукає холодної війни зі США».
• «Він підозрює, що ми готові змістити його від влади».
• «Ні, погроз не було».
Байден також не відмовив собі в скромному задоволенні трохи пожартувати у відповідь на дивні й криві «жарти» Путіна в інтерв'ю NBC: «Знаєте, це [невизнання міжнародних норм Путіним і РФ] не настільки задовільна відповідь як, наприклад, «БАЙДЕН СКАЗАВ, ЩО ВІН ВТОРГНЕТЬСЯ ДО РОСІЇ». Жартую, звісно».
Тобто, Байден всіма доступними інструментами - вербальними і невербальними - продемонстрував, що розмова з Путіним обмежилась озвученням (за допомоги міністра оборони США, держсекретаря Блінкена і міністра іноземних справ) переліку претензій Путіну і переліку проблемних питань, на які відповіді Америка досі не отримала.
Серед них, до речі, той момент, що раптова активність Росії в Арктиці таки муляє США і Байден очікує, що це припиниться в найкоротші терміни (а Путін неймовірно гордий тим, що вліз туди з власними промисловими і військовими планами... Судячи з сьогоднішнього, бути гордим йому лишилось недовго).
Плюс прямо і однозначно зазначив: про реальну розмову з Путіним, - «засадничі переговори», як він це назвав, - йтиметься не раніше як за 3-6 місяців. І то - тільки якщо Путін за цей час доведе, що з ним є про що говорити. Тобто, виконає вимоги США хоча би за найгострішими для Білого дому напрямками.
І риторика Байдена однозначно була «риторикою яструба».
Тобто, його позиція безкомпромісна і в міру агресивна - про «холодну війну», «погрози», «зміщення з посади» і «напад на Росію» - просто так, на такому рівні, ніхто не жартує.
Відсилку до «чимдалі агресивнішої позиції Китаю, котрий планує стати найбільшою економікою і найбільшою військовою силою на планеті, вздовж багатьох тисяч кілометрів кордонів з Росією» цілком можна потрактувати як зазначення базового вектору: з проблемною, злобною Росією, ніхто морочитись не планує - США розрулить тут все жорстко і мимохідь, зосереджуючись на серйознішому супернику.
--
В застосунку до нас, висновки також лишаються незмінними: такому «яструбиному» Байдену байдужа «розмови на користь бідних» Зеленського про те, як він старається і які добрі наміри має.
Не буде конкретних результатів там, де цього вимагає Білий дім - не буде ніякої допомоги, ПДЧ НАТО, абощо.
Аванси скінчились.
О.Голобуцький
показать весь комментарий
17.06.2021 08:40 Ответить
згоден, Путін виглядав незадоволеним і частіше ніж завжди зривався на агресію, не володів собою на спілкуванні з журналістами. Це було помітно і приємно.

Він очікував більшого від зустрічі і не отримав того, за чим приїхав.
показать весь комментарий
17.06.2021 09:38 Ответить
Один з перших оглядів. "Козак" розказував х**лу про свою матір.
А потім на прес-конференції з заготовленими питаннячками (як завжди) тріщав про 6 січня (події в Капітолії) - ??? - неймовірний зв*язок з зустріччю в Женеві.
І про 16 секторів, які типу не можна атакувати, - не сказав лише лінивий. Звідки потужна =перемога= - невідомо. Обидва лише домовилися розпочати консультації на дану тему.

Newsmax

mff2tSptoansg ohrrsed ·

With over 50 years of doing nothing in Washington - Biden did nothing again, this time, in Geneva.
показать весь комментарий
17.06.2021 08:57 Ответить
Сам підпис мінських угод вже був капітуляцією. Бо не можна було слухати мериканців, що шепотіли на вухо пороху-« ти підпиши, а виконувати не будеш». Так само і Крим здали. Живіть своїм розумом, браття! Бо навкруги самі вороги!🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
показать весь комментарий
17.06.2021 10:16 Ответить
Меньше сигналов и больше дела.
показать весь комментарий
17.06.2021 10:18 Ответить
Стесняюсь спросить, а этот высокопоставленный чиновник администрации США , имеет представление, что ***** имеет ввиду когда говорит- "минский процесс"? Байден і Путін під час саміту обговорили можливості "зрушити мінський процес із місця", - Держдеп США - Цензор.НЕТ 1836
показать весь комментарий
17.06.2021 11:39 Ответить
бідон- х-ловський памперс
показать весь комментарий
17.06.2021 14:16 Ответить
 
 