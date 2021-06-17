Это провал Путина, - нардеп "Батькивщины" Соболев о затрагивании темы вступления Украины в НАТО "мазком" в ходе саммита президентов РФ и США

Косвенное затрагивание темы вступления Украины в НАТО на саммите президентов России и США является провалом Владимира Путина на переговорах с Джо Байденом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, такое мнение выразил заместитель главы фракции "Батькивщина" Сергей Соболев.

"Я рассматриваю это как провал Путина на этих переговорах. Поскольку если раньше, когда только пробовали хотя бы какой-то намек делать относительно возможного членства Украины в НАТО, предоставления Украине Плана действий по членству (ПДЧ), Российская Федерация всегда реагировала чуть ли не с использованием нецензурной лексики", – заявил Соболев.

Он также напомнил, что накануне этой встречи президент США впервые заявил о том, что вопрос членства Украины в НАТО является абсолютно целесообразным даже в условиях оккупации части территории государства Российской Федерацией.

"Это прорыв, которого не было никогда раньше. Наоборот – зачастую было много спекуляций по поводу того, может ли Украина быть членом НАТО в будущем, если часть ее территории оккупирована Россией. Вместе с тем Байден заявил о том, что осуществить это (вступление Украины в НАТО. – Ред.) сейчас не позволяет не российская оккупация, а к сожалению, то, что борьба с коррупцией в нашем государстве не на достаточном уровне", – подчеркнул Соболев.

Парламентарий также считает, что отсутствие заявлений Байдена в среду по поводу Украины, кроме как о поддержке территориальной целостности Украины со стороны США, может свидетельствовать о том, что "позиция Америки неизменна, но проинформировать общественность о существенном прорыве пока невозможно".

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"Именно поэтому ключевым и был этот посыл. Но думаю, навряд ли кто-то ожидал, что такая встреча может быть прорывной в таком трудном вопросе, коим является оккупация Российской Федерацией части территории Украины и, соответственно, освобождение этой территории", – сказал политик.

Вместе с тем, комментируя заявление Путина о том, что РФ не планирует брать никаких дополнительных обязательств, касающихся Украины, кроме "помощи" в реализации Минских соглашений для урегулирования конфликта на востоке Украины, замглавы "Батькивщины" отметил, что Россия является стороной их выполнения, а поэтому "попытки российского президента отстраниться и назвать себя неким наблюдателем за процессом, контролером за происходящим, тщетны".

"К сожалению, ни с пресс-конференции Путина, ни с пресс-конференции Байдена не понятно, что каждая из сторон имела в виду под выполнением Минских соглашений. Разногласия остаются. В трактовке Российской Федерации: сначала – выборы, потом – граница, а в трактовке и Украины, и Соединённых Штатов: сначала – граница, потом – демократические выборы", – уточнил он.

По мнению Соболева, очень важным является и то, что эти переговоры прошли не в формате "тет-а-тет".

"Мы видели команду, с которой приехал президент США, и тех, кого привез Путин на эту встречу. Поэтому тут не может быть трактовок, исходя лишь из того, что это были какие-то закрытые, келейные переговоры. Их свидетелей – достаточно. Что на самом деле было на этих переговорах, как они проходили, какие фразы звучали, в какой тональности, с какими взглядами, – это может знать только ограниченный круг лиц, которые присутствовали там. Возможно, через несколько лет, может, раньше, они расскажут об этом в своих воспоминаниях", – объяснил нардеп.

Кроме того, парламентарий убежден, что саммит президентов России и США навряд ли мог бы в корне изменить отношения между двумя государствами, как и значительным образом повлиять на вопросы, касающиеся контроля за использованием ядерного оружия и мировой безопасности в целом.

"Если рассматривать сухой остаток, то есть то, о чем можно говорить, как о решенном вопросе, – это возобновление в полном объёме работы послов и посольств как Соединённых Штатов в России, так и российских в США", – добавил он.