Это провал Путина, - нардеп "Батькивщины" Соболев о затрагивании темы вступления Украины в НАТО "мазком" в ходе саммита президентов РФ и США
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Косвенное затрагивание темы вступления Украины в НАТО на саммите президентов России и США является провалом Владимира Путина на переговорах с Джо Байденом.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, такое мнение выразил заместитель главы фракции "Батькивщина" Сергей Соболев.
"Я рассматриваю это как провал Путина на этих переговорах. Поскольку если раньше, когда только пробовали хотя бы какой-то намек делать относительно возможного членства Украины в НАТО, предоставления Украине Плана действий по членству (ПДЧ), Российская Федерация всегда реагировала чуть ли не с использованием нецензурной лексики", – заявил Соболев.
Он также напомнил, что накануне этой встречи президент США впервые заявил о том, что вопрос членства Украины в НАТО является абсолютно целесообразным даже в условиях оккупации части территории государства Российской Федерацией.
"Это прорыв, которого не было никогда раньше. Наоборот – зачастую было много спекуляций по поводу того, может ли Украина быть членом НАТО в будущем, если часть ее территории оккупирована Россией. Вместе с тем Байден заявил о том, что осуществить это (вступление Украины в НАТО. – Ред.) сейчас не позволяет не российская оккупация, а к сожалению, то, что борьба с коррупцией в нашем государстве не на достаточном уровне", – подчеркнул Соболев.
Парламентарий также считает, что отсутствие заявлений Байдена в среду по поводу Украины, кроме как о поддержке территориальной целостности Украины со стороны США, может свидетельствовать о том, что "позиция Америки неизменна, но проинформировать общественность о существенном прорыве пока невозможно".
"Именно поэтому ключевым и был этот посыл. Но думаю, навряд ли кто-то ожидал, что такая встреча может быть прорывной в таком трудном вопросе, коим является оккупация Российской Федерацией части территории Украины и, соответственно, освобождение этой территории", – сказал политик.
Вместе с тем, комментируя заявление Путина о том, что РФ не планирует брать никаких дополнительных обязательств, касающихся Украины, кроме "помощи" в реализации Минских соглашений для урегулирования конфликта на востоке Украины, замглавы "Батькивщины" отметил, что Россия является стороной их выполнения, а поэтому "попытки российского президента отстраниться и назвать себя неким наблюдателем за процессом, контролером за происходящим, тщетны".
"К сожалению, ни с пресс-конференции Путина, ни с пресс-конференции Байдена не понятно, что каждая из сторон имела в виду под выполнением Минских соглашений. Разногласия остаются. В трактовке Российской Федерации: сначала – выборы, потом – граница, а в трактовке и Украины, и Соединённых Штатов: сначала – граница, потом – демократические выборы", – уточнил он.
По мнению Соболева, очень важным является и то, что эти переговоры прошли не в формате "тет-а-тет".
"Мы видели команду, с которой приехал президент США, и тех, кого привез Путин на эту встречу. Поэтому тут не может быть трактовок, исходя лишь из того, что это были какие-то закрытые, келейные переговоры. Их свидетелей – достаточно. Что на самом деле было на этих переговорах, как они проходили, какие фразы звучали, в какой тональности, с какими взглядами, – это может знать только ограниченный круг лиц, которые присутствовали там. Возможно, через несколько лет, может, раньше, они расскажут об этом в своих воспоминаниях", – объяснил нардеп.
Кроме того, парламентарий убежден, что саммит президентов России и США навряд ли мог бы в корне изменить отношения между двумя государствами, как и значительным образом повлиять на вопросы, касающиеся контроля за использованием ядерного оружия и мировой безопасности в целом.
"Если рассматривать сухой остаток, то есть то, о чем можно говорить, как о решенном вопросе, – это возобновление в полном объёме работы послов и посольств как Соединённых Штатов в России, так и российских в США", – добавил он.
Пожалуйста, подождите...
1) Якщо дипломат каже "так" - то це означає "ТАК";
2) Якщо дипломат каже "так, але" - це означає - "може буть за певних обставин";
3) Якщо дипломат каже -" потрібні консультації" - це означає - "ждемо від вас поступок";
4) Якщо дипломат каже "ні" - це не завжди означає - "ні" але і "не на часі"
Дипломати завжди стараються залишить місце для "маневру", бо у їх середовищі заяви типу "мене не так зрозуміли", "слова висмикнуті з контексту" і подібне - не проходять і не сприймаються дипломатичним світом
Про це в ефірі "Прямого" заявив позафракційний народний депутат Гео Лерос.
"Здійснилося найгірше, що можна було очікувати. Розкрилася чергова некомпетентність керівництва країни. Якби у нас був сильний президент, сильна команда, яка оточує президента, то на цій зустрічі або по закінченню цієї зустрічі мінімум третина пресконференції була б присвячена Україні. З огляду на те, скільки разів піднімалося питання територіальної цілісності України, економічної допомоги Україні… При цьому тема України була порушена побіжно, як абсолютно незначуща тема", - сказав нардеп.
Лерос також звернув увагу на небажання керівництва США вести тісну співпрацю з Україною.
"Мене насторожує той факт, що фінансова підтримка України з боку США зменшилася в три рази при Зеленському. Радник Байдена, Джейкоб Салліван, сьогодні, якщо не помиляюся, п'ять разів говорив зі своїм колегою Дмитром Козаком. І при цьому один раз говорив з головою Офісу президента. У понеділок глава Офісу президента України намагався поговорити з Салліваном, але йому не відповіли на цей дзвінок. Про що це говорить? Що керівництво Америки сьогодні не готове - принаймні, воно показує це своїми діями - вести тісну співпрацю з керівництвом України", - зазначив політик.
Він також наголосив, що лише побіжна згадка України у перемовинах Байдена і Путіна є великим програшем президента Зеленського і його команди.
"Щодо підсумків цієї зустрічі та пресконференції. Мені важко трактувати якісь глобальні зміни для України. Адже тема територіальної цілісності не була сильно порушена, тема Криму теж не зачіпалася. Так само як і питання економічної допомоги Україні. Тема надання летальної зброї також не піднімалась. Ті важливі питання, які на сьогодні цікавили б Україну, не порушувалися. Я це прирівнюю до великого програшу Зеленського і його команди", - підкреслив депутат.
Розумна людина, а досі в ювт(((
Парвьош його за наїзд на бабу Юлю?
Чи друзі з дитинства ??
Байден же, «старий і немічний» за версією кремлівської пропаганди, за підсумками розмови обрав образ Бонда. Джеймса Бонда.
Найбільш показові цитати:
• «США показали світу «ми повернулись, ми стоїмо пліч-о-пліч з нашими союзниками».
• «Мине 6 місяців - ми подивимось, як тут в нас все відбувається».
• «За 3-6 місяців ми подивимось, чи ми підійшли ближче до засадничих переговорів про стратегію відносин».
• «Якщо це станеться [смерть Навального] наслідки будуть спустошливі і руйнівні для Росії».
• «Якщо вони порушать засадничі норми, ми відповімо. У кіберпросторі так само».
• «Я не гадаю, що він шукає холодної війни зі США».
• «Він підозрює, що ми готові змістити його від влади».
• «Ні, погроз не було».
Байден також не відмовив собі в скромному задоволенні трохи пожартувати у відповідь на дивні й криві «жарти» Путіна в інтерв'ю NBC: «Знаєте, це [невизнання міжнародних норм Путіним і РФ] не настільки задовільна відповідь як, наприклад, «БАЙДЕН СКАЗАВ, ЩО ВІН ВТОРГНЕТЬСЯ ДО РОСІЇ». Жартую, звісно».
Тобто, Байден всіма доступними інструментами - вербальними і невербальними - продемонстрував, що розмова з Путіним обмежилась озвученням (за допомоги міністра оборони США, держсекретаря Блінкена і міністра іноземних справ) переліку претензій Путіну і переліку проблемних питань, на які відповіді Америка досі не отримала.
Серед них, до речі, той момент, що раптова активність Росії в Арктиці таки муляє США і Байден очікує, що це припиниться в найкоротші терміни (а Путін неймовірно гордий тим, що вліз туди з власними промисловими і військовими планами... Судячи з сьогоднішнього, бути гордим йому лишилось недовго).
Плюс прямо і однозначно зазначив: про реальну розмову з Путіним, - «засадничі переговори», як він це назвав, - йтиметься не раніше як за 3-6 місяців. І то - тільки якщо Путін за цей час доведе, що з ним є про що говорити. Тобто, виконає вимоги США хоча би за найгострішими для Білого дому напрямками.
І риторика Байдена однозначно була «риторикою яструба».
Тобто, його позиція безкомпромісна і в міру агресивна - про «холодну війну», «погрози», «зміщення з посади» і «напад на Росію» - просто так, на такому рівні, ніхто не жартує.
Відсилку до «чимдалі агресивнішої позиції Китаю, котрий планує стати найбільшою економікою і найбільшою військовою силою на планеті, вздовж багатьох тисяч кілометрів кордонів з Росією» цілком можна потрактувати як зазначення базового вектору: з проблемною, злобною Росією, ніхто морочитись не планує - США розрулить тут все жорстко і мимохідь, зосереджуючись на серйознішому супернику.
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В застосунку до нас, висновки також лишаються незмінними: такому «яструбиному» Байдену байдужа «розмови на користь бідних» Зеленського про те, як він старається і які добрі наміри має.
Не буде конкретних результатів там, де цього вимагає Білий дім - не буде ніякої допомоги, ПДЧ НАТО, абощо.
Аванси скінчились.
О.Голобуцький
Отут Голобуцький дає маху. Пиха кремлівського вождя прямопропорційна ціні нафти на світовому ринку, яка з кінця квітня минулого року зросла у 4,5 рази та пре далі тим же темпом.
Вакарчук задорого просувався Пінчуком, але не потягнув. А Зеленському знадобився лише 95 квартал для перемоги.
А ти очевидний приклад її споживача.
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Нема ніяких зебілів і мародерів, продажний троль. Є українці, яким всім треба сильна, заможна і щаслива Україна. І вона буде такою.
Були ті кто голосував за "армію, мову, віру", та ті кто голосував за "Украина это страна порноактриса готовая принять и спереди и сзади в неограниченных количествах". Ти свій вибір зробив.
Корупцію можна лише нокаутувати одним ударом ліквідацією одвічного джерела - олігархічної мафії. І ніяк інакше. Але вона про це чудово поінформована і три десятиліття докладає усіх зусиль, аби окрім Фунтів населення нікого до влади не приводило.