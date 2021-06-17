Украинский воин получил осколочное ранение в результате вражеского огня на Донбассе. Враг бил из минометов и вооружения БМП, за сутки - 9 обстрелов, - штаб ОС

За прошедшие сутки, 16 июня, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушали режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

Так, вблизи населенного пункта Авдеевка оккупанты дважды обстреливали позиции ВСУ из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

Неподалеку от Зайцево, Талаковки и Новоселовки враг открывал огонь из минометов 82-мм калибра.

В районе Водяного, что на Приазовье, оккупанты вели огонь из автоматических станковых, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи Новгородского противник обстреливал украинских защитников из вооружения БМП-1 и ручных противотанковых гранатометов.

Возле Луганского российские наемники вели прицельный огонь из автоматических станковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Позиции неподалеку от Новотошковского враг обстрелял из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

"В результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил осколочное ранение. Защитнику оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное", - сказано в сообщении.

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По состоянию на 7:00 утра, 17 июня, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

Вблизи Песков противник вел огонь из минометов 120-мм калибра.

"На вражеские обстрелы наши защитники открывали огонь. Обо всех нарушениях со стороны оккупантов Украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ через установленный координационный механизм.

Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил",- сообщили в пресс-центре ОС.





