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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 55 человек, зафиксированы 1188 новых случаев заражения, 4 682 человека выздоровели

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 55 человек, зафиксированы 1188 новых случаев заражения, 4 682 человека выздоровели

В Украине зафиксированы 1188 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 16 июня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"17 июня 2021 в Украине зафиксированы 1 188 новых случаев заболевания COVID-19. Среди них - 62 ребенка и 6 медработников.

Также за минувшие сутки:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 55 человек, зафиксированы 1188 новых случаев заражения, 4 682 человека выздоровели 01 госпитализирован - 601 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 55 человек, зафиксированы 1188 новых случаев заражения, 4 682 человека выздоровели 01 летальных случаев - 55;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 55 человек, зафиксированы 1188 новых случаев заражения, 4 682 человека выздоровели 01 выздоровели - 4 682 человека;

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За сутки протестированы:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 55 человек, зафиксированы 1188 новых случаев заражения, 4 682 человека выздоровели 04 методом ПЦР - 27 036 человек,

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 55 человек, зафиксированы 1188 новых случаев заражения, 4 682 человека выздоровели 04 методом ИФА - 10 538 человек,

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 55 человек, зафиксированы 1188 новых случаев заражения, 4 682 человека выздоровели 04 экспресс-тестами - 17 722 человека.

За все время пандемии в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 55 человек, зафиксированы 1188 новых случаев заражения, 4 682 человека выздоровели 07 заболело - 2 227 225 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 55 человек, зафиксированы 1188 новых случаев заражения, 4 682 человека выздоровели 07 выздоровели - 2 145 660 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 55 человек, зафиксированы 1188 новых случаев заражения, 4 682 человека выздоровели 07 летальных случаев - 51 902;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 55 человек, зафиксированы 1188 новых случаев заражения, 4 682 человека выздоровели 07 проведено ПЦР-тестов - 10 603 856.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (251), Харьковской (96), Днепропетровской (78), Киевской (60) и Запорожской (58) областях", - рассказали в Минздраве.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 55 человек, зафиксированы 1188 новых случаев заражения, 4 682 человека выздоровели 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 55 человек, зафиксированы 1188 новых случаев заражения, 4 682 человека выздоровели 12
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 55 человек, зафиксированы 1188 новых случаев заражения, 4 682 человека выздоровели 13
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 55 человек, зафиксированы 1188 новых случаев заражения, 4 682 человека выздоровели 14
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Фактически болеет на данный момент 30 тысяч человек. По сравнению с февралём, когда количество больных было 450 тысяч человек.
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17.06.2021 08:53 Ответить
Судя по всей ситуации с ковидом за все 1,5 года эпидемии природный иммунитет украинцев существенно сильнее, чем западноевропейский:


в Украине массовая вакцинация фактически не состоялась(вакцинировано все лишь 4 % наличного населения), но реальное снижение уровня эпидемии в Украине столь же огромное, как и в Германии, где процент массовой вакцинирования населения в 20 раз больше, чем украинский.

Так что, Украина выжила и преодолела эпидемию просто за счёт более сильного природного иммунитета: мои знакомые с Черниговщины пишут, что они, соблюдая санитарные нормы и дистанции, уже вовсю загорают на берегах Десны.
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17.06.2021 09:19 Ответить
 
 