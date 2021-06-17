В Украине за сутки от COVID-19 умерли 55 человек, зафиксированы 1188 новых случаев заражения, 4 682 человека выздоровели
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В Украине зафиксированы 1188 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 16 июня.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
"17 июня 2021 в Украине зафиксированы 1 188 новых случаев заболевания COVID-19. Среди них - 62 ребенка и 6 медработников.
Также за минувшие сутки:
госпитализирован - 601 человек;
летальных случаев - 55;
выздоровели - 4 682 человека;
За сутки протестированы:
методом ПЦР - 27 036 человек,
методом ИФА - 10 538 человек,
экспресс-тестами - 17 722 человека.
За все время пандемии в Украине:
заболело - 2 227 225 человек;
выздоровели - 2 145 660 человек;
летальных случаев - 51 902;
проведено ПЦР-тестов - 10 603 856.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (251), Харьковской (96), Днепропетровской (78), Киевской (60) и Запорожской (58) областях", - рассказали в Минздраве.
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в Украине массовая вакцинация фактически не состоялась(вакцинировано все лишь 4 % наличного населения), но реальное снижение уровня эпидемии в Украине столь же огромное, как и в Германии, где процент массовой вакцинирования населения в 20 раз больше, чем украинский.
Так что, Украина выжила и преодолела эпидемию просто за счёт более сильного природного иммунитета: мои знакомые с Черниговщины пишут, что они, соблюдая санитарные нормы и дистанции, уже вовсю загорают на берегах Десны.