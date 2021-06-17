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Новости За рубежом
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РФ и США попытаются устранить проблемы в работе диппредставительств. Посол Салливан возвращается в Москву, Антонов - в Вашингтон, - Госдеп

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

РФ и США попытаются устранить проблемы в работе диппредставительств. Посол Салливан возвращается в Москву, Антонов - в Вашингтон, - Госдеп

Россия и США на саммите в Женеве договорились поработать над решением проблем, мешающих нормальной работе посольств двух стран.

Об этом сообщил высокопоставленный представитель администрации США журналистам по итогам саммита между президентами США и России. Текст брифинга распространил Госдепартамент, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы договорились о важности возвращения наших послов в свои столицы, и посол Салливан, который находится здесь, надеюсь, уже собрал свой чемодан и будет готовиться вернуться в Москву, а посол Антонов вернется в Вашингтон. И в более широком плане - посмотреть, сможем ли мы справиться с проблемами, с которыми мы сталкиваемся при поддержании наших дипломатических миссий. Так что есть договоренность поработать над этим", - отметил представитель Госдепа.

Как сообщалось, саммит между президентом США Джо Байденом и российским лидером Владимиром Путиным состоялся 16 июня в Женеве.

Читайте также: Байден и Путин увидели перспективу улучшения отношений между США и Россией

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+8
А гонору у Джо было. Был, да весь вышел.
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17.06.2021 08:54
+5
дед доказал, что деменция это сила, против которой нет методов.
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17.06.2021 09:57
+4
Де добившись ничего, Байден тупо зашкварил себя встречей с плешивым подонком
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17.06.2021 09:04
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А гонору у Джо было. Был, да весь вышел.
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17.06.2021 08:54 Ответить
Соблюдение строго своих интересов.
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17.06.2021 09:00 Ответить
Де добившись ничего, Байден тупо зашкварил себя встречей с плешивым подонком
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17.06.2021 09:04 Ответить
Следующий шагом будет признание Крыма за мордором.
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17.06.2021 09:04 Ответить
Не будет
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17.06.2021 09:39 Ответить
Лет 5-7 голову покрутят ещё Украине и признают.Заскринь.
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17.06.2021 09:42 Ответить
Зачем ? Какой для них смысл в этом ? Они аннексию совком Прибалтики не признавали 50 лет. А потом и совка не стало. Так и с Крымом будет.
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17.06.2021 10:36 Ответить
Не знаю,что он им там показывает,кожу с себя снимает,или "махи" свои демонстрирует,но после встречи с ним,все садятся на пятую точку.
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17.06.2021 10:44 Ответить
дед доказал, что деменция это сила, против которой нет методов.
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17.06.2021 09:57 Ответить
Знову перезагрузка відносин? А де велика червона кропку, яку натискали всі американські президенти, а терорист путін як робив, так і робить свої справи, тільки ще більше завзятіше. Головне більше бомбити, тягати вздовж кордону свій металолом в орків і поступки будуть. І ще головне, за те все, що натворила мавпа із мокшинських боліт будуть платити америтканці і європейці.
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17.06.2021 11:21 Ответить
Я не пойму что от Байдена хотят? Расстрелять, что ли Путина или пойти на него войной.
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31.07.2021 09:43 Ответить
 
 