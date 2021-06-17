РФ и США попытаются устранить проблемы в работе диппредставительств. Посол Салливан возвращается в Москву, Антонов - в Вашингтон, - Госдеп

Россия и США на саммите в Женеве договорились поработать над решением проблем, мешающих нормальной работе посольств двух стран.

Об этом сообщил высокопоставленный представитель администрации США журналистам по итогам саммита между президентами США и России. Текст брифинга распространил Госдепартамент, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы договорились о важности возвращения наших послов в свои столицы, и посол Салливан, который находится здесь, надеюсь, уже собрал свой чемодан и будет готовиться вернуться в Москву, а посол Антонов вернется в Вашингтон. И в более широком плане - посмотреть, сможем ли мы справиться с проблемами, с которыми мы сталкиваемся при поддержании наших дипломатических миссий. Так что есть договоренность поработать над этим", - отметил представитель Госдепа.

Как сообщалось, саммит между президентом США Джо Байденом и российским лидером Владимиром Путиным состоялся 16 июня в Женеве.

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