За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 76 538 человек, всего - 1 594 083, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
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В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 313 604 человека.
Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.
"76 538 человек привиты против COVID-19 за сутки 16 июня 2021. Первую дозу получили 50 818 человек, полностью иммунизированы - 25 720 человек.
В течение суток работали: 679 мобильных бригад, 933 пункта вакцинации.
По состоянию на 15 июня 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 702 205 человек.
С начала прививочной кампании привиты 1 594 083 человека, из них получили 1 дозу - 1 594 081 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 313 604 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 1 907 685 прививок", - рассказали в Минздраве.
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Гонта Київський
показать весь комментарий17.06.2021 09:21 Ответить Мне нравится 0
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