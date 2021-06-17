Трамп о встрече Байдена и Путина: "Мы уступили сцену России и ничего не получили"

Экс-президент США Дональд Трамп по итогам встречи американского лидера Джо Байдена и его российского коллеги Владимира Путина заявил, что это был "хороший день для России"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лента.ру, об этом он рассказал в интервью Fox News

По словам Байдена, Вашингтон ничего не получил от данных переговоров, но при этом дал "сцену России". Трамп подчеркнул, что США не смогли остановить строительство газопровода "Северный поток-2", что было очень важно.

"Думаю, для Москвы это был хороший день. Мы (США. - Ред.) уступили сцену России и ничего не получили", - поделился предшественник Байдена.

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Напомним, президент США Джо Байден и президент РФ Владимир Путин встретились на вилле "Ла Гранж" в Женеве 16 июня.

Саммит продолжался около четырех часов. Байден подарил президенту России пару специальных солнцезащитных очков-авиаторов, а российский президент - письменный набор "Москва" с хохломской росписью.

Байден заявил Путину о приверженности США суверенитету Украины, затронул тему Беларуси. Байден уклонился от ответа, доверяет он Путину, он сказал, что в случае, если российский оппозиционер Алексей Навальный умрет в тюрьме, последствия будут разрушительными.