Глава Минфина Марченко о требованиях МВФ: Ничего невыполнимого нет, рассчитываю, что договоренности будут достигнуты
Новости Цензор.НЕТ Экономика
Украина должна закрыть три главных вопроса, чтобы продолжить сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ) и получить следующий транш. Требования касаются НАПК, НАБУ и Высшего совета правосудия.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в интервью "24 каналу".
По словам Марченко, требования МВФ касаются трех основных вопросов:
- возобновление работы Национального антикоррупционного бюро;
- восстановление работы Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции, а именно уголовная ответственность за недостоверные декларации и несвоевременную подачу, принятый закон президент ветировал, думаю, что в ближайшее время этот вопрос будет закрыт.
- по Высшему совету правосудия согласована редакция, проходит комитет, голосуется и вопрос будет закрыт.
"В то же время по НАБУ - сложнее. Сейчас продолжаются переговоры по конфигурации комиссии по отбору председателя НАБУ. Это все, что я могу сказать. Я думаю, что есть большая вероятность того, что эти договоренности будут достигнуты, поэтому ничего невыполнимого нет", - отметил министр.
"Я рассчитываю, что мы сможем наконец договориться", - добавил он.
По его словам, критические потребности финансирования бюджета Министерство финансов закрывает, в частности, "заимствуя на внутреннем и внешнем рынках, перевыполняя доходы бюджета".
Пожалуйста, подождите...
Реально таких, как ты, надо в намордниках держать, прикованными наглухо к метле или лопате.
Это тебе, нищеброд, теперь ЗЕленый хер без соли доедать, а не мне.
У тебя садилка не поломалась еще за 2 года?
Пока тебя хватило только на скулеж и хождение с протянутой рукой по дорогам против ЗЕленой коммуналки.
Сажальщик уев...
Не отлынивай - сажай. Без тебя у ЗЕлупы уже 2 года нихрена не получается.
Бо так и помрешь с ЗЕхером за щекой, ничего не успев в жизни.
Бо пока что только ты в глубокой жопе на самом деле.
Хотя, чего еще ожидать от тупого люмпена, выбравшего нарко-быдло из Кривого Рога в президенты....
Краще продати фуйлу державну незалежність за 100 млрд.
Відношення сутенер- клієнт для бені та його плісняви зрозуміліші.
Оно или реально упоротое наглухо, или за зарплате у клоунов.
Серый Вовк
Тарифы подмамал только Барыга ,чтобы набить свои карманы а Зеленский их снижает .
17.06.2021 10:46
О вот ЗЕ какраз твой в доску - тупорылый наркоман из Кривого Рога.
https://www.youtube.com/watch?v=F9p5UrG6FWM
Но сегодня он вряд ли их озвучит.
У него на сегодня одно мероприятие - просмотр футбола под присмотром Ермака.