Необходимо ускорить процесс интеграции Украины в НАТО и ЕС, - французский депутат Персон, посетивший Донбасс

Процесс интеграции Украины в Европейский Союз и Североатлантический альянс необходимо ускорить.

Об этом в Twitter заявил французский депутат от партии "Вперед, Республика" Пьер Персон, недавно посетивший восточную Украину, информирует Цензор.НЕТ.

"Я хотел еще раз подтвердить французскую поддержку украинцам. Однако просто моральной поддержки недостаточно. Мы не можем продолжать закрывать глаза. Мы должны ускорить процесс интеграции Украины в НАТО и в Европейский Союз. Мы видим волю и действия от украинской стороны!" - отметил он.

Персон отметил, что во время переговоров в украинском парламенте увидел реальные усилия Украины, направленные на обеспечение соответствия юридическим, экономическим и социальным требованиям Европейского Союза.

"Но несмотря на эти усилия, Европейский Союз по сути часто остается слепым и молчаливым относительно этой войны, которая притаилась у его ворот. Россия же не жалеет усилий и поддержки своих пропагандистских воздействий: как пример, во Франции, кандидат от ультраправого "Национального объединения" в региональный совет Прованс-Альп и Лазурный Берег, Тьерри Мариани или бывший премьер-министр Франсуа Фийон, больше даже не прячутся в своем подчинении режиму Владимира Путина", - указал депутат.

Читайте также: Италия поддерживает вступление Украины в ЕС, - глава МИД Ди Майо

Он подчеркнул, что Украина и Франция связаны со времен Анны Киевской.

"Сегодня нас снова сводит история. Международное сообщество не должно и не может сидеть, сложа руки", - добавил Персон.

Он пояснил, что в сопровождении украинских военных посетил передовую между Украиной и оккупированными пророссийскими силами территориями.

"В курортном городке Широкино брошенные зонтики и детские игрушки уступили место для снайперов и мин. Европейцы об этом почти ничего не знают: в 3000 км от Парижа, на границе Европы, украинский народ борется за свой суверенитет в этом затяжном конфликте, который уже вызвал и продолжает вызывать тысячи смертей и миллионы перемещенных лиц. В отличие от того, что говорит российская пропаганда, эти бои отнюдь не являются гражданской войной. Это война навязана стране, в которую вторгся ее сосед, когда она была политически ослаблена, когда украинцы так мечтали вернуть свою настоящую независимость", - указал Персон.

"Более года пророссийские силы блокируют доступ жителей оккупированных ими территорий за линию фронта к своим семьям. От страны оторвали часть территории, а пункты пропуска пустые. За пределами этих районов, откуда сбежало большинство населения, особенно молодое, мало информации. Подавляющее большинство тех, кто остались - пожилые люди, которые не имеют больших перспектив", - отметил депутат

Кроме того, Персон заявил, что в оккупированных районах процветает шантаж: "Чтобы не потерять или вернуть себе право собственности на свой дом, нужно получить российское гражданство".